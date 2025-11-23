Шок-дисквалификация обостряет интригу в Формуле-1. Итоги Гран-при Лас-Вегаса

После квалификации Ферстаппен признался, что не рассчитывал на сухой трассе побороться за поул-позицию и рад второму месту, а «Ред Булл», казалось, не верил в победу. Однако на фоне ошибки Норриса на старте Макс уже в первом повороте прорвался в лидеры, продемонстрировал высочайший темп и одержал шестую победу в текущем сезоне. И промах Ландо на старте не единственный подарок, который «Макларен» преподнёс действующему чемпиону мира.

После финиша на машинах Норриса и Пиастри обнаружили чрезмерный износ доски скольжения, после чего оба гонщика были дисквалифицированы — благодаря этому Ферстаппен в этот уикенд вдвое сократил отставание в чемпионате. Борьба за титул продолжается, и в ней по-прежнему участвуют три пилота.

Итоги Гран-при Лас-Вегаса — в традиционном обзоре «Чемпионата».

«Макларен» подставил Норриса

Изначально Норрис и Пиастри заняли второе и четвёртое места соответственно, однако после финиша гонки выяснилось, что контрольная планка днища у обоих изношена больше допустимых пределов. Так, вместо положенных 9 мм толщина доски на машине Норриса спереди составила 8,88 мм, а сзади — 8,93 мм. У Пиастри планка сточилась до 8,74 мм спереди и 8,90 мм сзади. В таких случаях автомобиль (и, соответственно, его пилот) исключается из протоколов, если команда не сможет доказать, что нарушение произошло вследствие форс-мажора.

Аргументом «Макларена» было то, что в Лас-Вегасе машины испытывали большее дельфинирование, чем рассчитывали инженеры. При этом в тренировках оценить скорость износа планки было невозможно из-за дождей и красных флагов, вызванных проблемами с дорожным люком. Впрочем, самым «убойным» был довод о том, что нарушение «Макларена» было меньшим, чем в предыдущих случаях повышенного износа планки в этом году. Речь о «Феррари», обоих пилотов которой дисквалифицировали после Гран-при Китая, а также о Нико Хюлькенберге, исключённом из протоколов гонки в Бахрейне. На ФИА эти аргументы не подействовали, хотя стюарды и признали, что нарушение «Макларена» не было намеренным. Тем не менее оба гонщика дисквалифицированы.

«Макларены» дисквалифицированы за чрезмерный износ доски скольжения Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Таким образом, если изначально преимущество Ландо Норриса перед Оскаром Пиастри по итогам Гран-при Лас-Вегаса составляло 30 очков, а Макса Ферстаппена британец опережал на 42, то теперь запас у британца куда меньше — 24 очка. При этом Ферстаппен по количеству очков сравнялся с Пиастри и уступает Оскару лишь по количеству выигранных в этом году гонок. Норрис по-прежнему может оформить титул уже в Катаре, однако для этого ему теперь нужно опережать их в Лусаиле — иначе вопрос о чемпионе будет отложен до финала в Абу-Даби.

Более того, ошибка или технический сход в Катаре может полностью перечеркнуть преимущество британца — это лишь добавит психологического прессинга и само по себе грозит спровоцировать промах, который способен перевернуть положение в чемпионате. При том что, даже находясь в комфортном для себя положении, Ландо провалил старт в Лас-Вегасе.

Ошибка Норриса на старте Гран-при Лас-Вегаса Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Дисквалификация «Макларенов» парадоксальным образом на руку Оскару Пиастри — отставание австралийца стало на 20% меньше, чем должно быть. При условии надёжности техники и отсутствия ошибок у Норриса отыграть даже 24 очка крайне сложно, но ведь Ландо может не повезти с жёлтыми флагами в квалификации или кто-нибудь на старте спровоцирует ошибку. Если сразу после гонки казалось, что Пиастри может попрощаться с надеждами на титул, то теперь Оскар снова в игре.

На фоне дисквалификации «Макларена» концовка сезона будет максимально напряжённой, а Норрис с Пиастри по-прежнему рискуют повторить «достижения» Алонсо и Хэмилтона из 2007 года. Тогда Кими Райкконен за два этапа до конца чемпионата проигрывал ещё больше. К тому же не будем забывать, что в 2024 году в Катаре Ферстаппен был быстрее «Макларенов»…

Успех Антонелли

Уикенд в Лас-Вегасе поначалу складывался для Антонелли непросто — в решающей попытке первого сегмента Кими заблокировал колёса на торможении и остался лишь на 17-й позиции. Однако на этой трассе «Мерседес» традиционно конкурентоспособен, и итальянский дебютант, несмотря на отсутствие опыта, сумел реализовать потенциал машины и прорваться в топ-3 итоговой классификации — даже с учётом штрафа за фальстарт.

Антонелли на Гран-при Лас-Вегаса Фото: Clive Mason/Getty Images

Отчасти Кими повезло с появлением VSC в начале гонки, что позволило с минимальными потерями избавиться от «софта» и перейти на «хард», на котором итальянец проехал почти всю дистанцию. При этом Антонелли, выступая на незнакомой трассе, уверенно контролировал состояние шин и в концовке даже начал догонять Расселла, который «убил» резину в попытке обогнать Ферстаппена. Кими демонстрирует, что, когда машина конкурентоспособна, а её поведение предсказуемо, он способен добиваться максимума и проводить не по годам зрелые гонки.

Хэмилтон продолжает разочаровывать

Гран-при Лас-Вегаса — это, пожалуй, худший уикенд Хэмилтона в составе «Феррари». И дело не столько в результатах, сколько в самом выступлении Льюиса в этот раз. Провал в квалификации, в которой самый титулованный гонщик пелотона оказался последним, Хэмилтон объяснил тем, что в 10-м повороте попал в зону действия жёлтых флагов и вынужден был отпустить педаль газа. Правда, потом выяснилось, что у Льюиса был ещё один круг, однако он по невнимательности решил, что не успел вовремя пересечь линию, и не стал атаковать.

Алекс Албон и Льюис Хэмилтон Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

При старте с последней линии Хэмилтон выбрал альтернативную тактику с «хардом» и более длинным первым отрезком, однако после пит-стопа оказался медленнее Хюлькенберга на «Кик-Заубере». И это при том что его напарник сражался с Пиастри! В этот уикенд Льюис был недостаточно быстр и недостаточно собран, и, каким бы сложным в управлении ни был болид «Феррари», вина в этом провале лежит на пилоте. А самое печальное тут то, что сезон подходит к концу, и к этому моменту Хэмилтон уже должен был освоиться в новой для себя команде.

Бортолето тоже подвёл

Третья гонка подряд заканчивается для Бортолето аварией: Габриэл вылетел в стену в концовке спринта в Бразилии, на следующий день на первом круге подставился под Стролла и оказался на обочине, а теперь промахнулся с торможением уже в первом повороте. Бразилец очень сильно смотрелся в середине сезона и порой даже творил чудеса, но, оказавшись на незнакомых трассах, стал ошибаться. Будем надеяться, что Габриэл вернёт прежнюю форму — иначе его карьера в «Ауди» продлится совсем недолго.