Кто худший гонщик Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Лас-Вегасе редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Льюис Хэмилтон
Формально Льюис поднялся с 19-й стартовой позиции на восьмую, но радоваться тут нечему. На старте британцу сильно помог «боулинг» со стороны Бортолето, а в остальном гонка шла так себе. Всю первую половину дистанции Хэмилтон разглядывал диффузор Окона, прежде чем всё же обогнать «Хаас», а после волны пит-стопов Хэмилтон не только не приступил к прессингу Хюлькенберга, но и отстал от него на восемь секунд. Так что очередное безрадостное выступление.
Юки Цунода
Изменение настроек и старт с пит-лейна не помогли японцу: прорваться вперёд в стиле Андреа Кими Антонелли он не сумел. Справедливости ради, Юки, в отличие от соперника, не пользовался VSC для ранней смены шин, совершив пит-стоп ещё до этого — не угадал. Так или иначе, серая гонка в ситуации, когда напарник по «Ред Булл» одержал победу.
Габриэл Бортолето
Перед гонкой Бортолето посмотрел старты прошлых лет и решил, что будет хорошей идеей нырнуть на внутреннюю траекторию и так проскочить соперников. Что ж, до какого-то момента всё шло неплохо — пока болид «Кик-Заубера» не влетел на полном ходу в «Астон Мартин» Стролла. Бразилец сошёл из-за последствий инцидента и вдобавок получил штраф в виде потери пяти мест в следующей гонке. Из плюсов — вынес нескольких потенциальных соперников Хюлькенберга, так что чуть-чуть «поработал» на команду.
Лиам Лоусон
Как и Бортолето, новозеландец, очевидно, оплошал на старте. Лиам начал тормозить слишком поздно и в итоге сумел остановить машину, уткнувшись в переднее левое колесо «Макларена» Пиастри. С одной стороны, Лоусону повезло, что судьи признали это простым инцидентом на первом круге. С другой — Лиам повредил переднее антикрыло, часть которого в итоге оторвалась и испортила Лоусону всю гонку. Всё-таки риск на первых метрах не оправдался.
Алекс Албон
Сразу оговоримся: таиландцу пришлось нелегко, так как у него ещё до старта отказало радио. Соответственно, всю коммуникацию с командным мостиком пришлось вести с помощью старых-добрых табличек на пит-уолле и языка жестов. Так или иначе, на радио не свалить контакт Алекса с Хэмилтоном, когда при попытке атаки «Феррари» Албон сломал переднее антикрыло. За что затем получил пять штрафных секунд. Был и инцидент на старте, когда Алекс уткнулся в зад болида Колапинто.
Фернандо Алонсо
Нередкая для испанца история: если в квалификации болид «Астон Мартин» ещё более-менее едет, то в гонке всё становится печально. Однако не снимаем ответственности и с самого пилота. Во-первых, Алонсо растерял места на старте, когда на всякий случай отвернул от пары Пиастри – Лоусон (перебдел). Во-вторых, возможно, гонку можно было бы спасти при старте на «харде» — тогда бы Фернандо не потерял темп под конец отрезка, запер за собой того же Хюлькенберга и остался в очковой зоне.