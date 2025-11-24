Хэмилтон провалился, но не так сильно, как Албон с Бортолето. Оценки за ГП Лас-Вегаса

22-й этап Формулы-1 — в крайне субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9

В Лас-Вегасе Ферстаппен вернулся на вершину и одержал уже шестую победу в рамках текущего сезона. Макс здорово выступил в квалификации, воспользовался ошибкой Норриса на старте и с этого момента был недосягаем для соперников — и это при том, что у «Ред Булл» в этот уикенд не было доминирующего темпа.

Джордж Расселл — 8

В квалификации и начале гонки Расселлу помешали проблемы с усилителем руля, а вот в износе резины под финиш Джордж виноват сам: британец перестарался в попытке обогнать Ферстаппена и в итоге пропустил Норриса. Тем не менее гонщик держал ситуацию под контролем и в конце концов добился максимально возможного результата.

Карлос Сайнс — 8

Сайнс, пожалуй, лучше всех проехал в финале квалификации и меньше других отпускал газ в скоростных поворотах, показав почти идентичное с Ферстаппеном время. В прошедшей по сухому асфальту гонке у «Уильямса» уже не было такого темпа, тем не менее Карлос стал лучшим среди пилотов команд-середняков и завоевал максимальный результат.

Андреа Кими Антонелли — 7,5

Прорыв с 17-го места на четвёртое (ставшее позже третьим) выглядел впечатляюще, хотя, признаем, Кими повезло с VSC в начале гонки. В то же время на 17-й позиции стартовой решётки Антонелли оказался из-за собственной ошибки на финальном быстром круге, а кроме того, не будем забывать, что итальянец напоролся на штраф за фальстарт.

Исак Хаджар — 7,5

В квалификации Хаджару не повезло с жёлтыми флагами, спровоцированными вылетом Леклера, но уже на старте — не без помощи Лоусона — Исак оказался пятым. Удержать позади Пиастри с Леклером гонщику «Рейсинг Буллз» было не по силам, однако стабильный и уверенный темп позволил в итоге увезти из Лас-Вегаса восемь очков.

Борьба Пиастри и Хаджара Фото: Clive Rose/Getty Images

Фернандо Алонсо — 7,5

Алонсо отлично выступил в квалификации, прорвавшись на седьмое место — это лучший результат пилотов «Астон Мартин» после Гран-при Венгрии. Увы, на старте испанцу пришлось объезжать Лоусона с Пиастри, что уже отбросило Фернандо на девятое место, однако даже его сохранить не позволил темп машины.

Пьер Гасли — 7,5

Гасли тоже сумел блеснуть в квалификации и пробиться в Q3, но для француза всё закончилось уже в первом повороте, когда он стал безвинной жертвой столкновения Бортолето и Стролла. После разворота Пьер оказался в конце пелотона и на фоне темпа «Альпин» уже не имел никакой возможности побороться за очки.

Ландо Норрис — 7,5

В квалификации Норрис чуть не упустил поул в шикане (скольжение на выходе стоило 0,7 секунды), а затем перестарался на старте и потерял разом две позиции. Расселла британец обогнал, а вот Ферстаппен был уже недосягаем — хотя за исключением последних кругов темп Норриса был сопоставим со скоростью Макса.

Оскар Пиастри — 7,5

Пиастри в Лас-Вегасе дважды не повезло: сначала пришлось бросить быстрый круг из-за вылета Леклера, а затем на старте гонки Оскар получил удар от Лоусона. Правда, как признался австралиец, он и сам допускал на дистанции ошибки, а в концовке не смог пройти Антонелли, хотя был на куда более свежих шинах.

Шарль Леклер — 7

В решающий момент Q3 Леклер ошибся и занял в итоге лишь девятое место. В гонке монегаску удалось отчасти отыграться — во многом благодаря серии обгонов на первом отрезке. Но если бы Шарлю не пришлось прорываться на первых кругах, ему могло бы хватить темпа, чтобы опередить хотя бы один из «Мерседесов» и оказаться в топ-3.

Нико Хюлькенберг — 7

Хюлькенберг тоже не смог прибавить в последней попытке, чем лишил себя выхода в финал квалификации. На старте Нико был одним из немногих пилотов на «харде», позже всех поехал на пит-стоп и на втором отрезке умудрился уехать от Хэмилтона. В конечном итоге немец удержался в топ-10 и классифицировался седьмым, компенсировав свою ошибку.

Нико Хюлькенберг на Гран-при Лас-Вегаса Фото: Clive Rose/Getty Images

Эстебан Окон — 7

В конце Q2 Окону пришлось бросить предпоследнюю попытку, из-за чего остыли шины, и на своём последнем быстром круге заблокировал колёса уже в первом повороте. Тем не менее в гонке Эстебан держался уверенно, продемонстрировал стабильный темп и после дисквалификации «Макларенов» оказался в топ-10.

Оливер Берман — 6,5

Для Бермана уикенд в Лас-Вегасе сложился сложно. Из-за проблем с балансом Оливер, в отличие от более опытного Окона, не смог войти в ритм и, по собственному признанию, допускал слишком много помарок и мелких ошибок. Разницу между пилотами «Хааса» наглядно демонстрирует разрыв на финише — Окону Берман проиграл 10 секунд.

Лэнс Стролл — 6,5

Решение раньше всех перейти на «промежуточные» шины в квалификации было рискованным и смелым, но ошибочным. И оценка состояния трассы во время сессии — прерогатива пилота, так что ошибка с типом резины — на совести Лэнса. Гонка же для Стролла закончилась уже в первом повороте — ударом от Габриэла Бортолето.

Юки Цунода — 6

Цунода вновь не смог блеснуть, но в этот раз у Юки есть оправдания. В квалификации команда ошиблась с давлением в шинах, из-за чего японец в принципе не мог раскрыть свой потенциал, а после пит-стопа на первом круге гонщик оказался в трафике позади тех, кто сменил шины во время VSC на втором круге. Впрочем, и после этого чудес Юки не творил.

Франко Колапинто — 5,5

Ошибка в финальной попытке в Q2 стоила Колапинто двух-трёх позиций на стартовой решётке — возможно, без неё Франко не получил бы удар от Албона перед первым поворотом. В результате столкновения аргентинцу пришлось всю гонку ехать с повреждённым диффузором и нарушенным балансом машины. Итог — последнее место.

Льюис Хэмилтон — 5

Ещё один в череде многих в этом году провалов Хэмилтона. В Q1 Льюис по невнимательности бросил атаковать, когда у него оставался ещё один круг, а в гонке оказался медленнее Хюлькенберга на «Кик-Заубере», который использовал ту же тактику. Возможно, это стало результатом удара от Албона, тем не менее смотрится всё это крайне печально.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Лас-Вегаса Фото: Clive Mason/Getty Images

Лиам Лоусон — 4

Несмотря на то что Лоусон не успел уйти на последний быстрый круг квалификации, он показал неплохое шестое время и опередил Хаджара (тоже лишившегося последней попытки), однако ошибка на старте перечеркнула этот успех. Лиам опоздал с торможением, влетел в Пиастри и сломал себе переднее антикрыло, откатившись в конец пелотона.

Габриэл Бортолето — 3

Третья гонка подряд заканчивается для Бортолето аварией. На этот раз Габриэл растерялся на старте, оказался слишком близко к стене и чересчур поздно нажал на тормоз, выбив с трассы Стролла и Гасли. К чести бразильца, он признал вину в инциденте и даже пришёл в расположение «Астон Мартин» лично извиниться перед Лэнсом.

Алекс Албон — 2

По ходу уикенда в Лас-Вегасе Албон трижды попал в аварию. Сначала Алекс разбил машину в квалификации, на старте гонки поддел Колапинто, а на середине дистанции в безобидной ситуации налетел на Хэмилтона. В гонке тайцу пришлось ехать без радиосвязи, однако столкновений с соперниками это совершенно не оправдывает.