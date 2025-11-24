«Поплывёт» ли Норрис после дисквалификации и что вызвало аварии на старте? Разбор Вегаса

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, который выиграл Макс Ферстаппен.

Что всё-таки привело к дисквалификации «Макларена»? Может, они правда прежде обходили правила за счёт специальных креплений?

Не рассчитали, бывает. Глупо, но это не первый и не последний раз, когда такое случается. Так же, как и недовес, и недостаточное количество топлива для взятия пробы. Простой просчёт.

Стоило ли «Макларену» пытаться оправдать проблемы с планкой форс-мажором? Не настроят против себя ФИА и болельщиков?

Попытка не пытка. Если бы прокатило, то оказались бы в отличной ситуации. Почему не попробовать? Лучше так, чем просто: «А, ну да, износилась, снимайте нас». Конечно, в моменте могли придумать что угодно.

Не «поплывёт» ли Норрис после сокращения отрыва от Ферстаппена?

Ему и «плыть» не надо. По-моему, он первый раз попытался быть агрессивным, и сразу на старте сам самоустранился на пути Макса. Надеюсь, что хуже не будет. Пока и всё время финишировать вторым будет достаточно.

Что вообще делал Ландо на старте?

Стартанул не очень, сразу это понял, сразу жёстко закрыл внутреннюю траекторию, как и требовала ситуация. Но пока смотрел в зеркала, наглухо пропустил точку торможения. Повезло, что в итоге потерял только два места.

Насколько грубо ошиблись Лоусон и Бортолето в первом повороте?

Примерно так же, как Ландо. Только перед Норрисом было чисто. Почему Лоусон не получил штраф за контакт с Пиастри, я не понял.

Почему Оскар никак не может прийти в себя и так средненько смотрится?

Я не могу найти этому объяснения. Вот вообще. Когда был Зандворт, именно Оскар выглядел сильнейшим в момент схода Ландо. Кто бы мог подумать, что всё так обернется. Но ответа на этот вопрос у меня нет. Как и ни у кого, кроме самого Оскара. Мне напоминает Баньяю в MotoGP, только и близко не так печально.

Как сейчас оцениваете шансы Оскара и Макса побороться за титул?

Вроде очков одинаково, однако Макс выглядит как реальный претендент. А вот Оскар — тёмная лошадка. Понятно, что Макс будет силён в любом случае. А вот будет ли Оскар рядом, гарантий нет. Но будет увлекательно.

Какова роль тактики/пилота/машины в прорыве Антонелли?

Крутое выступление. Обычно такое с шинами исполняет Окон, но тут «Мерседес» позволил ещё и высоко приехать. Конечно, заслуга прежде всего тактики, однако и темп Кими держал хороший. Выжили из ситуации максимум — и команда, и Кими.

Хэмилтон даёт очень мрачные комментарии. Придёт ли он в себя за зимнюю паузу?

Нет. Просто нет.

Чего ждёте от обязательных двух пит-стопов в Катаре? Сделает ли это гонку скучнее/интереснее?

Сделает. Это же не Монако! Держать людей за собой не получится, так что посмотрим. Надеюсь, что-то это принесёт. Да, тактики будут похожими — андеркат и сразу защита от него. Но какие-то перестановки последуют. А потом вторая волна — и всё наоборот! Это лучше, чем один пит-стоп.