Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Егор Оруджев — о Гран-при Лас-Вегаса: дисквалификация Макларена, ошибка Норриса на старте, проблемы Пиастри, прорыв Антонелли

«Поплывёт» ли Норрис после дисквалификации и что вызвало аварии на старте? Разбор Вегаса
Егор Оруджев
Егор Оруджев — о Гран-при Лас-Вегаса
Аудио-версия:
Комментарии
Егор Оруджев не понимает кризиса Оскара Пиастри и одобряет попытку «Макларена» избежать наказания.

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, который выиграл Макс Ферстаппен.

Что всё-таки привело к дисквалификации «Макларена»? Может, они правда прежде обходили правила за счёт специальных креплений?

Не рассчитали, бывает. Глупо, но это не первый и не последний раз, когда такое случается. Так же, как и недовес, и недостаточное количество топлива для взятия пробы. Простой просчёт.

Стоило ли «Макларену» пытаться оправдать проблемы с планкой форс-мажором? Не настроят против себя ФИА и болельщиков?

Попытка не пытка. Если бы прокатило, то оказались бы в отличной ситуации. Почему не попробовать? Лучше так, чем просто: «А, ну да, износилась, снимайте нас». Конечно, в моменте могли придумать что угодно.

Материалы по теме
ФИА обнаружила лазейку, позволявшую командам Ф-1 избегать износа планки — источник

Не «поплывёт» ли Норрис после сокращения отрыва от Ферстаппена?

Ему и «плыть» не надо. По-моему, он первый раз попытался быть агрессивным, и сразу на старте сам самоустранился на пути Макса. Надеюсь, что хуже не будет. Пока и всё время финишировать вторым будет достаточно.

Что вообще делал Ландо на старте?

Стартанул не очень, сразу это понял, сразу жёстко закрыл внутреннюю траекторию, как и требовала ситуация. Но пока смотрел в зеркала, наглухо пропустил точку торможения. Повезло, что в итоге потерял только два места.

Насколько грубо ошиблись Лоусон и Бортолето в первом повороте?

Примерно так же, как Ландо. Только перед Норрисом было чисто. Почему Лоусон не получил штраф за контакт с Пиастри, я не понял.

Материалы по теме
Хэмилтон провалился, но не так сильно, как Албон с Бортолето. Оценки за ГП Лас-Вегаса
Хэмилтон провалился, но не так сильно, как Албон с Бортолето. Оценки за ГП Лас-Вегаса

Почему Оскар никак не может прийти в себя и так средненько смотрится?

Я не могу найти этому объяснения. Вот вообще. Когда был Зандворт, именно Оскар выглядел сильнейшим в момент схода Ландо. Кто бы мог подумать, что всё так обернется. Но ответа на этот вопрос у меня нет. Как и ни у кого, кроме самого Оскара. Мне напоминает Баньяю в MotoGP, только и близко не так печально.

Как сейчас оцениваете шансы Оскара и Макса побороться за титул?

Вроде очков одинаково, однако Макс выглядит как реальный претендент. А вот Оскар — тёмная лошадка. Понятно, что Макс будет силён в любом случае. А вот будет ли Оскар рядом, гарантий нет. Но будет увлекательно.

Материалы по теме
Шок-дисквалификация обостряет интригу в Формуле-1. Итоги Гран-при Лас-Вегаса
Шок-дисквалификация обостряет интригу в Формуле-1. Итоги Гран-при Лас-Вегаса

Какова роль тактики/пилота/машины в прорыве Антонелли?

Крутое выступление. Обычно такое с шинами исполняет Окон, но тут «Мерседес» позволил ещё и высоко приехать. Конечно, заслуга прежде всего тактики, однако и темп Кими держал хороший. Выжили из ситуации максимум — и команда, и Кими.

Хэмилтон даёт очень мрачные комментарии. Придёт ли он в себя за зимнюю паузу?

Нет. Просто нет.

Чего ждёте от обязательных двух пит-стопов в Катаре? Сделает ли это гонку скучнее/интереснее?

Сделает. Это же не Монако! Держать людей за собой не получится, так что посмотрим. Надеюсь, что-то это принесёт. Да, тактики будут похожими — андеркат и сразу защита от него. Но какие-то перестановки последуют. А потом вторая волна — и всё наоборот! Это лучше, чем один пит-стоп.

Материалы по теме
Пустая трата времени? Что не так с женской «формулой» при Ф-1
Пустая трата времени? Что не так с женской «формулой» при Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android