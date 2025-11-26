Почему просчитался «Макларен»? Разбираем самую громкую дисквалификацию года в Ф-1

Прошедший в минувший уикенд Гран-при Лас-Вегаса завершился победой Макса Ферстаппена, при этом занявший второе место Ландо Норрис смог увеличить отрыв от Оскара Пиастри и сохранить более 40 баллов преимущества над нидерландцем. Однако сразу после финиша выяснилось, что на машинах «Макларена» слишком сильно изношена доска скольжения на днище — и они были исключены из протоколов.

В итоге за два этапа до окончания сезона расстановка сил в общем зачёте выглядит несколько иначе: Норрис по-прежнему лидирует, но его отрыв от Пиастри и Ферстаппена составляет теперь лишь 24 балла. Таким образом, эта дисквалификация может оказать решающее значение на исход сражения за чемпионство. Попробуем разобраться, что именно произошло с машинами «Макларена».

Новая директива ФИА?

Машины Формулы-1 нынешнего поколения крайне чувствительны к положению днища — чем ниже расположен автомобиль и чем он стабильнее относительно асфальта, тем больше у него прижимной силы. Для стабильности платформы инженеры используют максимально жёсткие настройки подвески, которая должна по возможности гасить колебания корпуса на разгонах, торможениях и при повороте. И в «Макларене» добились в этом аспекте огромного прогресса с новой экстремально «антиклевковой» передней подвеской. Она считается фундаментом преимущества команды из Уокинга.

При этом в контексте дорожного просвета необходим компромисс: если настроить автомобиль слишком низко, то из-за дельфинирования и неровностей трассы он будет чиркать днищем по асфальту, постепенно стирая ту самую доску скольжения сильнее допустимых пределов. Из-за этого после Гран-при США 2023 года были дисквалифицированы Хэмилтон и Леклер, причём Льюис по той же причине был исключён из протоколов гонки в Шанхае в нынешнем сезоне, а Хюлькенберг — лишён 13-го места в Бахрейне. Теперь в этот список добавились и Норрис с Пиастри.

Ландо Норрис на Гран-при Лас-Вегаса Фото: Chris Graythen/Getty Images

По слухам, проблемы с износом планки на «Макларенах» возникли ещё на Гран-при Бразилии, хотя тогда толщина элемента оставалась в рамках правил. Причём, как сообщала японская пресса, именно в этот уикенд технические комиссары обнаружили на нескольких машинах особые титановые пластины на днище. Предполагается, что они были выполнены из специального сплава, который расширяется при нагреве. Это позволяло металлическим элементам принимать на себя удар об асфальт и защищать днище. И, как сообщается, судьи запретили использовать такие решения.

Получается, проблемы с днищем на машинах «Макларена» связаны именно с этим запретом? Как выяснил журналист The Race Джон Ноубл, это не так. По его словам, инженеры команд и представители ФИА «высмеяли» эту версию, поскольку во время инспекции как раз и замеряется толщина этих титановых пластин — и подвергать их лишней нагрузке попросту бессмысленно. Правда, в таком случае в принципе непонятно использование таких сплавов. Как бы то ни было, выходит, проблема «Макларена» была связана с чем-то другим.

Эхо прошлого сезона?

Трасса в Лас-Вегасе — одна из самых неудобных для «Макларена». В прошлом году Норрис и Пиастри финишировали здесь лишь на шестом и седьмом местах, уступив обеим машинам «Мерседеса», двум «Феррари» и Максу Ферстаппену. В сравнении с соперниками болидам не хватало сцепления, что спровоцировало проблемы с гранулированием резины — при скольжении верхний слой шины стирается, образуя на рабочей поверхности катышки, которые ещё больше снижают «зацеп».

Однако перед гонкой этого года Андреа Стелла заявил, что собранные в сезоне-2024 данные позволили инженерам изменить баланс и добиться большей эффективности. И в определённом смысле руководитель команды был прав: Норрис выиграл квалификацию и финишировал вторым, причём после пит-стопов Ландо удавалось ехать в темпе лидировавшего Ферстаппена. Но, возможно, именно эти изменения в итоге и привели к повышенному износу планок.

Оскар Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса Фото: Mark Thompson/Getty Images

Главной задачей инженеров было увеличение сцепления, и добиться его можно уменьшением клиренса. У команды есть свободные заезды, чтобы оценить нагрузку на контрольную планку во время длинных серий кругов, однако в Лас-Вегасе первая тренировка прошла по влажной трассе: скорости были ниже, а нагрузка на днище – куда меньше. Вторая же сессия прерывалась красными флагами — толком поработать на длинных сериях не удалось никому. И на фоне прошлогодних проблем на этой трассе и давления Ферстаппена можно предположить, что инженеры рискнули и слишком сильно опустили днище.

«Не рассчитали, бывает. Глупо, но это не первый и не последний раз, когда такое случается. Так же, как и недовес, и недостаточное количество топлива для взятия пробы. Простой просчёт», — считает эксперт «Чемпионата» и победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев.

Повторится ли проблема?

В «Макларене» проводят внутреннее расследование и пытаются выяснить, в чём именно была совершена ошибка. В данный момент даже в Уокинге не знают точно, почему так вышло (а если и знают, то вряд ли расскажут общественности). Однако теперь возникает другой вопрос — а есть ли у «Макларена» техническое преимущество или под конец сезона быстрейшая машина у «Ред Булл»? Ведь если бы дорожный просвет у Норриса был больше и планка не стиралась так сильно, то и темп был бы ниже — и Ландо не мог бы поддерживать пятисекундное отставание от Ферстаппена.

Следующая гонка пройдёт в Катаре — на уникальной трассе с множеством скоростных поворотов. В них требуется максимум прижимной силы, при этом автомобиль, какой бы жёсткой ни была подвеска, всё равно в той или иной степени кренится в сторону. Это вызывает дисбаланс и может приводить к дополнительному трению об асфальт. Другими словами, вопрос в том, способен ли «Макларен» угнаться за «Ред Булл» при консервативных настройках клиренса или инженерам опять придётся рисковать. Ведь в Уокинге давно прекратили развитие машины этого года, тогда как в «Ред Булл» внедрили дополнительные обновления и явно смогли прибавить.

Макс Ферстаппен на подиуме Гран-при Лас-Вегаса Фото: Hector Vivas/Getty Images

Кроме того, давление со стороны Ферстаппена после Гран-при Лас-Вегаса лишь возросло — Макс с начала сезона не был так близок к лидеру общего зачёта, как сейчас. Тем более что и в прошлом году «Макларены» в Катаре уступали нидерландцу: до штрафа Норрис держался вторым, но всё же был позади Макса, а Пиастри проиграл ещё и Леклеру. Тем временем преимущество Норриса сократилось до 24 очков, и в «Макларене» просто не могут позволить себе консервативный подход.

Этап в Катаре пройдёт в формате со спринтом, то есть у команд точно будет возможность оценить износ планки до начала квалификации, после которой машины переходят в режим закрытого парка, а изменение настроек запрещено. В данный момент предсказать расстановку сил в этой гонке попросту невозможно, так что нас в любом случае ждёт невероятно напряжённая и захватывающая концовка сезона.