Сомнительное назначение супергения Ф-1. Ньюи, конечно, великий, но…

В дни Гран-при Лас-Вегаса в паддоке Формулы-1 появились слухи, что в «Астон Мартин» намерены уволить Энди Кауэлла — экс-моториста «Мерседеса», который с января этого года занимал должность руководителя британской команды. Среди возможных сменщиков называли Кристиана Хорнера, Андреаса Зайдля и даже Маттиа Бинотто, который возглавляет проект «Ауди» (пока что — «Кик-Заубер»).

Однако в итоге должность Кауэлла занял Эдриан Ньюи. Впрочем, и сам Энди остаётся в команде — пусть и в другой роли.

Что именно изменится в «Астон Мартин» и почему решения Лоуренса Стролла выглядят странно — в материале «Чемпионата».

Рокировка Стролла

Как сообщает пресс-релиз «Астон Мартин», Ньюи и Кауэлл разделят обязанности. Энди остаётся в команде на должности директора по стратегии, ему предстоит координировать сотрудничество с «Хондой», которая со следующего года будет поставлять двигатели «Астон Мартин», а также курировать работу с другими партнёрами коллектива — Aramco и Valvoline. Для Кауэлла это очевидное понижение, и вызвано оно, если верить слухам из паддока, тем, что Энди не сработался именно с Ньюи.

Эдриан официально присоединился к «Астон Мартин» 1 марта этого года, хотя официально о переходе Ньюи в команду Стролла объявили ещё в сентябре 2024-го. При этом Ньюи не просто занял какой-то пост, а стал управляющим техническим партнёром. В сущности, выше Ньюи в иерархии команды разве что её владелец — Лоуренс Стролл. И предполагалось, что Эдриан, судя по всему, недовольный работой Кауэлла, получит вместо него какого-то другого помощника — если уж не Хорнера или Зайдля, то кого-то ещё — например, Энди Стивенсона, спортивного директора «Астон Мартин».

Энди Кауэлл Фото: Clive Rose/Getty Images

Назначение на должность руководителя команды самого Ньюи стало неожиданностью. На фоне имеющегося авторитета и доверия, выраженного в статусе партнёра команды, Эдриан и без того мог сделать всё по-своему. И со стороны кажется, что брать на себя ещё и обязанности руководителя команды — избыточная мера для уже немолодого специалиста (в декабре Ньюи исполнится 67). Тем не менее Стролл принял именно такое решение, и Ньюи явно не был против — у него, в конце концов, были возможности отказаться.

В то же время Ньюи всегда хотел быть главным. Так, одной из причин его ухода из «Уильямса» в середине 1990-х стало как раз нежелание Фрэнка Уильямса и Патрика Хэда повысить Эдриана до уровня третьего руководителя. С другой стороны, в годы работы Ньюи в «Ред Булл» он, кажется, не рвался на первый план и был вполне доволен тем, что фронтменом коллектива выступает Кристиан Хорнер, тогда как решения принимаются внутри с учётом мнения Эдриана и других столпов команды — Хельмута Марко и Дитриха Матешица, пока он был жив. И получается парадоксальная ситуация: с одной стороны, Ньюи знает всё, что должен знать руководитель команды, а с другой — ни разу в такой роли не был.

Справится ли Эдриан?

Опыта Ньюи не занимать — мало кто в мире знает автоспорт так же хорошо. В то же время руководитель команды — это довольно специфическая должность. Она подразумевает постоянный контроль за действиями коллектива и регулярное общение с прессой. При этом у самого Эдриана всегда был образ эдакого сумрачного гения, едва ли не в одиночестве создающего шедевры автомобильной инженерии с помощью листа бумаги и карандаша. По-настоящему публичным представителем команды в целом Ньюи никогда не был.

В современной истории Формулы-1 не так много случаев, когда инженер, занимавшийся разработкой машины или отдельных её компонентов, стал руководителем команды. Можно вспомнить, например, Аяо Комацу, который стал достойной заменой Гюнтера Штайнера в «Хаасе» и смог добиться прогресса. Правда, Комацу, заняв пост руководителя команды, отошёл от непосредственно инженерной работы. Есть, правда, и другой пример: Маттиа Бинотто в «Феррари». И это пример неудачный.

Эдриан Ньюи и Лоуренс Стролл Фото: Zak Mauger/Getty Images

Бинотто начинал в «Феррари» мотористом, а в 2016-м стал техническим директором «Скудерии». В 2019-м, когда за счёт чудомоторов «Феррари» стала побеждать на скоростных трассах, Маттиа получил пост руководителя команды — вместо уволенного Маурицио Арривабене. Однако позже выяснилось, что эти чудо-моторы были не вполне легальны, последовал откат назад, и в конце 2022-го Бинотто покинул Маранелло. В «Кик-Заубере» Маттиа занимает должность операционного и технического директора и отвечает за переход команды под бренд «Ауди», при этом пост руководителя команды принадлежит Джонатану Уитли.

Сможет ли Ньюи совмещать разработку автомобиля и руководство командой в целом, покажет время. Едва ли Эдриан лично будет прориросывать каждый элемент машины — даже в последние годы в «Ред Булл» Ньюи скорее отвечал за общую концепцию болида, которую реализовали другие инженеры. Вероятно, по той же схеме будет работать и «Астон Мартин», только теперь вместо Пьера Ваше у Ньюи будет Энрико Кардиле. Но вот в роли руководителя команды Ньюи теперь будет как будто бы сам по себе. То есть теперь вся полнота ответственности за результаты «Астон Мартин» лежит на его плечах. И если Эдриан справится и сделает «Астон Мартин» чемпионом — а именно таковы амбиции Стролла, это будет главная победа Ньюи в карьере.