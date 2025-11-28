4 ошибки и проблемы Ферстаппена, без которых Макс уже лидировал бы в чемпионате мира

После того как дисквалификация Ландо Норриса после финиша Гран-при Лас-Вегаса вернула Максу Ферстаппену более-менее реальные шансы на чемпионский титул, многие сразу же вспомнили: нынешнего разрыва в 24 очка могло и не быть. В частности, если бы четырёхкратный чемпион мира не сорвался в Барселоне и не обрёк бы себя на глупый штраф. Давайте вспомним, где и когда Ферстаппен терял ценнейшие очки.

Спринт Майами: шесть очков

После старта на мокрой трассе гонщик «Ред Булл» занимал третье место. Когда пришла пора менять шины, механики выпустили нидерландца «под колёса» только заезжавшего на «переобувку» Андреа Кими Антонелли. На слегка повреждённой машине Ферстаппен пропустил вперёд Хэмилтона, а после финиша четвёртая позиция превратилась в 17-ю из-за 10-секундного штрафа и финиша под сейфти-каром после аварии Фернандо Алонсо.

Гран-при Испании: 11 очков

Снова сейфти-кар в концовке мешает Ферстаппену. Когда после вылета Антонелли все поехали за свежими шинами, у «Ред Булл» из свежих комплектов резины оставался только «хард», что ставило Макса в проигрышное положение относительно преследователей на «софтах». Не прогрев как следует резину, Макс ошибся при рестарте в последнем повороте, пропустил Леклера и попал под атаку Расселла. Пилот «Ред Булл» срезал поворот, после чего командный мостик ошибочно приказал своему лидеру пропустить Джорджа.

Рассвирепевший Ферстаппен вроде бы пустил Расселла по внешнему радиусу, однако затем внезапно не отдал поворот и въехал в бок «Мерседеса»! За эти практически хулиганские действия Макс вновь получил 10 штрафных секунд и упал в протоколе с пятого места на 10-е. Если предположить, что Ферстаппен за время прогрева жёстких шин пропустил бы только Леклера и финишировал четвёртым, получаем потерю 11 очков.

Гран-при Австрии: 10-12 очков

Тот случай, когда «не при делах» ни Ферстаппен, ни его команда. Детская ошибка Андреа Кими Антонелли привела к столкновению с Максом и сходу. Если бы не это происшествие, Ферстаппен замахнулся бы где-то на четвёртое, в крайнем случае на пятое место — Расселл и «Мерседес» в гонке вообще не ехали. Так что записываем потерю 10-12 очков.

Гран-при Великобритании: пять-восемь очков

А вот тут, наоборот, вся вина на самом Ферстаппене. Макс совершил несвойственную для себя ошибку, допустив разворот на рестарте гонки. Под финиш нидерландец всё же пробился на относительно приличное пятое место, но без ошибки гонщик «Ред Булл» финишировал бы вторым или третьим — здесь надо держать в уме, что Оскар Пиастри отстоял на пит-стопе 10 штрафных секунд за то, что слишком резко затормозил позади машины безопасности и чуть не спровоцировал аварии в пелотоне.

*****

Пытливый болельщик-исследователь наверняка найдёт и другие эпизоды, где Ферстаппен и команда сработали неидеально либо им кто-то помешал. Невезение в квалификации, неверные настройки на спринт, не самая удачная тактика — без этого никуда. Но даже если просто собрать четыре этих очевидных Гран-при, то мы получаем от 32 до 37 потерянных очков. Знаем, знаем: Ландо Норрис тоже может предъявить сгоревший в Зандворте мотор и многое другое, всякое-разное случалось и у Пиастри, однако сегодня у нас была задача показать именно потери Ферстаппена.

Так что просто закончим всё словами самого Макса, который в Катаре отметил: если от титула его отделят очки, потерянные из-за глупой аварии в Барселоне, он не будет сильно переживать по этому поводу.

«Очевидно, это не было хорошо. Однако это не тот момент, про который я скажу, если, скажем так, упущу чемпионство в конце сезона: «Вот тогда я потерял титул». Потому что мы проиграли в целом из-за нашей конкурентоспособности. Мы всё ещё в игре, потому что добивались максимума либо превосходили себя. Если победы не будет, это не изменит мою жизнь. Отлично, если я выиграю ещё один титул, но нужно быть реалистами».