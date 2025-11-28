Пиастри вдруг вернулся! У Оскара поул в спринте, а Ферстаппен лишь шестой позади Цуноды

SQ1. Хэмилтон — среди аутсайдеров

Сессия началась при относительно прохладной температуре в 20 с небольшим градусов тепла и после одной-единственной тренировки — пилоты не успели накатать слой резины на траектории, и в ходе квалификации трасса постепенно становилась всё быстрее. Первым боксы покинул Макс Ферстаппен, но после первой попытки нидерландец оказался в протоколах лишь шестым. Темп же сразу начали задавать пилоты «Макларена», расположившиеся на первой и второй позиции, однако вторым быстрым кругом Макс сумел их превзойти — пусть и ненадолго.

Тем временем Льюис Хэмилтон снова столкнулся с проблемами. Британец остался недоволен балансом в тренировке и перед сессией увеличил угол атаки антикрыла. Однако даже после двух быстрых кругов Хэмилтон не смог выбраться из зоны вылета. Неудачно начал первый сегмент и сменщик Льюиса в «Мерседесе» — Андреа Кими Антонелли после первого быстрого круга был лишь 16-м. Впрочем, под конец сессии итальянец смог отыграться — в отличие от Хэмилтона.

Перед заключительной попыткой Льюис проехал два медленных круга, чтобы остудить резину, но не смог прибавить на первом секторе и в итоге не дотянулся до топ-15, показав только 18-е время. Позади Хэмилтона остались лишь гонщики «Альпин» — Пьер Гасли и замкнувший протоколы Франко Колапинто. Не прошли дальше и Лиам Лоусон, показавший 17-е время, а также Лэнс Стролл — канадец закончил сессию на 16-й позиции, уступив Эстебану Окону 0,034 секунды. Лучшее же время в SQ1 осталось в итоге за Максом Ферстаппеном.

SQ2. Хаджар спасает Антонелли

Во втором сегменте у Антонелли вновь возникли проблемы — итальянец промахнулся в четвёртом повороте, оказался на обочине и вынужден был бросить круг. Кими начал атаковать заново — и со второго раза всё же завершил попытку, но на последних минутах оказался вне топ-10. Впрочем, Антонелли повезло — время Исака Хаджара было удалено за нарушение границ трассы в восьмом повороте, благодаря чему Кими всё же прошёл в финал.

Хаджар же в протоколах оказался только 11-м и прекратил борьбу. С 12-й позиции из квалификации выбыл Оливер Берман, который опередил Габриэла Бортолето и Нико Хюлькенберга, а вот Эстебан Окон расположился лишь на 15-й позиции, проиграв своему менее опытному напарнику 0,172 секунды. Быстрейшим же на этот раз стал Ландо Норрис, хотя Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен уступили британцу менее десятой доли секунды.

SQ3. Ферстаппен даже не в топ-5

В финале первыми на трассу отправились Антонелли и Расселл, и в этот раз у Кими обошлось без ошибок, хотя его круг оказался на 0,375 секунды медленнее напарника. Но куда хуже дела шли у Ферстаппена, который на протяжении всей сессии жаловался на дельфинирование машины: Макс и вовсе оказался на обочине, широко вылетев в четвёртом повороте. Тем временем Пиастри превзошёл время Расселла на 0,287 секунды, тогда как Норрис до Оскара не дотянулся и после первого быстрого круга занял вторую строчку — в 0,044 секунды позади австралийца.

На финальную попытку первым отправился Ферстаппен — в этот раз обошлось без вылетов, однако времени Пиастри Макс уступил почти 0,3 секунды и оказался даже медленнее Юки Цуноды! Зато вместо нидерландца в борьбу за поул вступил Расселл — он превзошёл время Пиастри и расположился на первой строчке, но ненадолго: Оскар завершил свой круг и вернулся на вершину протоколов. А вот Норрис прибавить в концовке не смог и после ошибки в последнем повороте остался лишь на третьей позиции.

Четвёртым к спринту квалифицировался Алонсо, оставивший позади Цуноду и Ферстаппена, в то время как Антонелли завершил сессию только седьмым. Восьмое место занял Карлос Сайнс, Шарль Леклер остался лишь девятым, а топ-10 замкнул Алекс Албон.

Спринт в Лусаиле стартует в субботу, 29 ноября, в 17:00 мск. Позднее — в 21:00 мск — начнётся квалификация к основному заезду уикенда — воскресному Гран-при Катара.