Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

При каких условиях Ландо Норрис станет чемпионом мира после Гран-при Катара Формулы-1 — расклады для титула Макларена

При каких условиях в Формуле-1 сегодня появится новый чемпион мира?
Евгений Кустов
При каких условиях Норрис станет чемпионом мира
Аудио-версия:
Комментарии
Расклады, при которых Пиастри и Ферстаппен уже точно не догонят Норриса.

Не исключено, что лидер личного зачёта Формулы-1 Ландо Норрис гарантирует себе первое в карьере чемпионское звание уже по итогам предпоследнего этапа сезона — Гран-при Катара. Сейчас быстро составим шпаргалку, что для этого нужно.

Напомним положение в личном зачёте по итогам спринта в Катаре:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 396 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 374.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 371.

Таким образом, Норрис станет чемпионом уже сегодня в случае, если он отыграет у Оскара Пиастри четыре очка и не финиширует ниже Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Вот как выглядят все расклады для чемпионства Норриса:

Место Ландо НоррисаМесто Оскара ПиастриМесто Макса Ферстаппена
1-еБез разницыБез разницы
2-е4-е и ниже3-е и ниже
3-е5-е и ниже4-е и ниже
4-е6-е и ниже5-е и ниже
5-е7 и ниже6-е и ниже
6-е8-е и ниже7-е и ниже
7-е9-е и ниже8-е и ниже
8-е11-е и ниже9-е и ниже

Следим за ходом гонки Гран-при Катара Формулы-1! Её старт — в 19:00 мск.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось
Ситуация могла быть совсем другой:
4 ошибки и проблемы Ферстаппена, без которых Макс уже лидировал бы в чемпионате мира
4 ошибки и проблемы Ферстаппена, без которых Макс уже лидировал бы в чемпионате мира
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android