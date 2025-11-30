Расклады, при которых Пиастри и Ферстаппен уже точно не догонят Норриса.

При каких условиях в Формуле-1 сегодня появится новый чемпион мира?

Не исключено, что лидер личного зачёта Формулы-1 Ландо Норрис гарантирует себе первое в карьере чемпионское звание уже по итогам предпоследнего этапа сезона — Гран-при Катара. Сейчас быстро составим шпаргалку, что для этого нужно.

Напомним положение в личном зачёте по итогам спринта в Катаре:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 396 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 374.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 371.

Таким образом, Норрис станет чемпионом уже сегодня в случае, если он отыграет у Оскара Пиастри четыре очка и не финиширует ниже Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Вот как выглядят все расклады для чемпионства Норриса:

Место Ландо Норриса Место Оскара Пиастри Место Макса Ферстаппена 1-е Без разницы Без разницы 2-е 4-е и ниже 3-е и ниже 3-е 5-е и ниже 4-е и ниже 4-е 6-е и ниже 5-е и ниже 5-е 7 и ниже 6-е и ниже 6-е 8-е и ниже 7-е и ниже 7-е 9-е и ниже 8-е и ниже 8-е 11-е и ниже 9-е и ниже

Следим за ходом гонки Гран-при Катара Формулы-1! Её старт — в 19:00 мск.