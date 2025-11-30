При каких условиях в Формуле-1 сегодня появится новый чемпион мира?

Не исключено, что лидер личного зачёта Формулы-1 Ландо Норрис гарантирует себе первое в карьере чемпионское звание уже по итогам предпоследнего этапа сезона — Гран-при Катара. Сейчас быстро составим шпаргалку, что для этого нужно.
Напомним положение в личном зачёте по итогам спринта в Катаре:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 396 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 374.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 371.
Таким образом, Норрис станет чемпионом уже сегодня в случае, если он отыграет у Оскара Пиастри четыре очка и не финиширует ниже Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Вот как выглядят все расклады для чемпионства Норриса:
|Место Ландо Норриса
|Место Оскара Пиастри
|Место Макса Ферстаппена
|1-е
|Без разницы
|Без разницы
|2-е
|4-е и ниже
|3-е и ниже
|3-е
|5-е и ниже
|4-е и ниже
|4-е
|6-е и ниже
|5-е и ниже
|5-е
|7 и ниже
|6-е и ниже
|6-е
|8-е и ниже
|7-е и ниже
|7-е
|9-е и ниже
|8-е и ниже
|8-е
|11-е и ниже
|9-е и ниже
Следим за ходом гонки Гран-при Катара Формулы-1! Её старт — в 19:00 мск.