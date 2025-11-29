Три претендента на титул — на трёх первых строчках! А у «Феррари» очередная катастрофа

Q1: у Хэмилтона снова всё плохо

Кошмарный уикенд Льюиса Хэмилтона — в рамках кошмарного сезона — продолжается. Изменения настроек перед спринтом Гран-при Катара, по признанию гонщика, сделали поведение машины только хуже, а ещё одна попытка попасть в регулировки в преддверии квалификации тоже ничего не принесла. Ну, по крайней мере, на счету британца только 18-й результат, причём это отражение темпа Хэмилтона и его машины, а не каких-то случайностей. Неужели снова решат стартовать с пит-лейна?

Позади Льюиса в стартовом сегменте квалификации оказались только Лэнс Стролл и Франко Колапинто — оба остаются частыми клиентами Q1, тут особо нечего комментировать. Увы, вернулся на прежний провальный уровень и практически герой спринтерской части Гран-при Юки Цунода: после двух пятых мест японец на сей раз остался лишь 16-м и грустно ругался по радио. До места в топ-15 Цуноде не хватило 80 тысячных, а вообще сессия вышла, как всегда, плотной: 15 быстрейших гонщиков уместились в 607 тысячных.

Q2: Леклер еле пробился, Гасли снова удивил

Чуть-чуть поволноваться пришлось поклонникам «Макларена» и конкретно Ландо Норриса. Британец слишком широко, по обочине, зашёл в 10-й поворот трассы и лишился первого быстрого круга. Однако на второй попытке Ландо не дрогнул и интригу в чемпионате мира обострять не стал. Уверенно прошли дальше и Пиастри с Ферстаппеном, при этом было ощущение, что Максу не хватает темпа для борьбы с «оранжевыми».

Ну, все проблемы относительны: если нидерландец стал «только» третьим, то Шарль Леклер еле-еле оказался в топ-10. Монегаск проиграл лучшему результату сегмента почти семь десятых, при этом всего на семь тысячных опередил Хаджара и на 10 — Хюлькенберга. Чуть осторожный финальный сектор стоил немцу места в топ-10, и всё же Нико вышел вперёд во внутрикомандном сражении с Бортолето: 12-11 после 14-го результата Габи, которому пришлось отлавливать машину в скоростной связке.

Также не пробились дальше Лоусон, Берман и Албон. Очевидно, Лиаму и Алексу оправдаться труднее, ведь их напарники оказались в десятке быстрейших — как и Гасли, чья квалификационная скорость уже не в первый раз оказалась приятным сюрпризом. И это после беспросветной спринт-квалификации!

Q3: и всё-таки Пиастри

Первые попытки решающей части квалификации намекнули, что борьбу за поул будут вести только два «Макларена». Если Пиастри проиграл Норрису только 35 тысячных, то занимавший промежуточное третье место Расселл — уже три с половиной десятые, а Ферстаппен — четыре с половиной. Было ощущение, что Максу скорее нужно беспокоиться о сохранности этой строчки, чем о погоне за Ландо с Оскаром.

Событий вообще хватало — например, закрутило Шарля Леклера. Такое ощущение, что монегаск шёл к этому весь уикенд из-за нестабильной работы «Феррари», и вот это всё-таки произошло. Повезло, что машина не докатилась до гравия и ничего себе не повредила. Ну а Карлос Сайнс и вовсе вызвал красные флаги: он как-то так неудачно выехал из боксов, что намотал на задние колёса стикеры с пола в боксах, и потом они отвалились — пришлось ждать, пока бравые маршалы приберутся на гоночном полотне.

Из трио претендентов первым на второй круг ушёл Норрис — и быстро его бросил после ошибки. А вот Пиастри собрался и вырвал у напарника поул с преимуществом в 108 тысячных — есть интрига! Ферстаппен проехал быстрейший первый сектор, однако дальше по ходу круга не мог совладать с темпом «Макларенов» — третья позиция с отставанием в 264 тысячных. А могла быть и четвёртая, если бы круг собрал Расселл — Джордж уступил четырёхкратному чемпиону 11 тысячных, он тоже рядом.

На пятой строчке Кими Антонелли — две десятые от напарника, достойно. С итальянцем на третьем ряду Хаджар, а четвёртый будет раскрашен в цвета Испании — Сайнс плюс Алонсо (темп «Астона» по традиции стал ниже относительно конкурентов). Наконец, Гасли опередил Леклера в споре за 10-ю строчку — ужасный результат для «Феррари», вполне отражающий темп машины и её поведение.

Теперь всё внимание к гонке, где три претендента на чемпионство стартуют с трёх первых позиций. Воскресная гонка Гран-при Катара, которая теоретически можно принести Формуле-1 нового чемпиона мира, стартует в 19:00 мск.