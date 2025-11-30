Получит ли сегодня Формула-1 нового чемпиона мира? Гран-при Катара — LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Не исключено, что уже в воскресенье Формула-1 получит нового чемпиона мира в лице пилота «Макларена» Ландо Норриса. За две гонки до конца сезона британец опережает напарника по команде Оскара Пиастри на 22 очка, а пока ещё действующего обладателя титула Макса Ферстаппена – на 25. Попытаемся отбросить мелкие детали: если в воскресенье Норрис отыграет у Пиастри четыре очка и финиширует выше Ферстаппена, то станет чемпионом. Получится ли у Оскара и Макса, стартующих первым и третьим, сберечь интригу?

Главные события Гран-при Формулы-1 и гонки поддержки— в нашей онлайн-трансляции.