Получит ли сегодня Формула-1 нового чемпиона мира? Гран-при Катара — LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Не исключено, что уже в воскресенье Формула-1 получит нового чемпиона мира в лице пилота «Макларена» Ландо Норриса. За две гонки до конца сезона британец опережает напарника по команде Оскара Пиастри на 22 очка, а пока ещё действующего обладателя титула Макса Ферстаппена – на 25. Попытаемся отбросить мелкие детали: если в воскресенье Норрис отыграет у Пиастри четыре очка и финиширует выше Ферстаппена, то станет чемпионом. Получится ли у Оскара и Макса, стартующих первым и третьим, сберечь интригу?
Главные события Гран-при Формулы-1 и гонки поддержки— в нашей онлайн-трансляции.
Сейфти-кар в конце 16-го круга сворачивает в боксы, гонка продолжается в боевом режиме. Беганович теряет всё преимущество и теперь едва ли сможет побороться с Мартинсом за победу…
16/32: 1 Беганович — 2 Браунинг — 3 Беннетт — 4 ван Хупен — 5 Мартинс — 6 Форнароли — 7 Линдблад — 8 Данн (штраф 5 сек) — 9 Монтойя — 10 Цолов (штраф 5 сек). Топ-4 не были в боксах.
Оливер Гёте теряет темп и останавливается на обочине трассы. Немец сходит с дистанции, а на трассу выезжает автомобиль безопасности.
Сход Гёте
Фото: Кадр из трансляции
Линдблад, Майни и Шилдс останавливаются в боксах, а вот Беганович, Браунинг, Беннетт и ван Хупен остаются на трассе.
Тем временем дирекция гонки выносит 5-секундный штраф Данну за небезопасный выезд из боксов. Такой же штраф получает и Цолов.
Люк Браунинг опережает Джона Беннетта и выходит на третье место. Эти пилоты ещё не были в боксах.
14/32: 1 Беганович — 2 Линдблад — 3 Браунинг — 4 Беннетт — 5 ван Хупен — 6 Майни — 7 Шилдс — 8 Мартинс — 9 Форнароли — 10 Данн (топ-7 не были в боксах).
Беганович тем временем штампует быстрейшие круги гонки — он почти на полминуты опережает Мартинса и может выехать впереди француза после пит-стопа.
Борьба Станека и Версхора
Фото: x.com/formula2
В глубине пелотона Версхор опередил Станека и вышел на 14-е место. Но оба пилота уже побывали в боксах и на деле это борьба за места в топ-10.
13 кругов позади.
Мартинсу, похоже, сложнее прогреть жёсткую резину — Форнароли сокращает отставание и теперь идёт в секунде с небольшим позади француза. Тем временем судьи изучают пит-стоп Данна — возможно механики выпустили его небезопасно, Алекс может получить штраф.
Мартинс, Форнароли и Данн
Фото: x.com/formula2
10 кругов позади.
На седьмом круге в боксы сворачивают Мартинс, Гёте, Станек, Цолов, Вильягомес, Стенсхорне, Мини, Кроуфорд и Уортон.
Мартинс возвращается на трассу с комфортным отрывом от Форнароли и Данна.
Мартинс выезжает из боксов
Фото: x.com/formula2
Тем временем в лидеры выходит стартовавший на «харде» Дино Беганович.
08/32: 1 Беганович — 2 Линдблад — 3 Беннетт — 4 Браунинг — 5 ван Хупен — 6 Майни — 7 Шилдс — 8 Мартинс — 9 Форнароли — 10 Данн (топ-7 не были в боксах).
Пит-лейн открыт — в конце шестого круга на пит-стоп сворачивают Форнароли, Данн, Монтойя, Версхор, Дюрксен и Мията.
В этот момент Гёте проходит Станека и поднимается на второе место.
Данн опережает Станека и поднимается на третье место, тем временем Дюрксен теряет ещё одну позицию и пропускает на девятую позицию Версхора.
Данн проходит Станека
Фото: x.com/formula2
05/32: 1 Мартинс — 2 Форнароли — 3 Данн — 4 Станек — 5 Гёте — 6 Монтойя — 7 Цолов — 8 Вильягомес — 9 Версхор — 10 Дюрксен.
Монтойя перед первым поворотом атакует Цолова в борьбе за шестое место и проходит Николу. Дюрксен допускает ошибку и пропускает на восьмое место Вильягомеса.
Монтойя опережает Цолова
Фото: x.com/formula2
Тем временем Мартинс оторвался от Форнароли на 2,9 секунды, но на фоне того, что его соперники пока далеко, итальянцу хватит и второго места для завоевания титула.
03/32: 1 Мартинс — 2 Форнароли — 3 Станек — 4 Данн — 5 Гёте — 6 Монтойя — 7 Цолов — 8 Вильягомес — 9 Дюрксен — 10 Версхор.
Стартовала гонка Формулы-2! Виктор Мартинс сразу вырывается в лидеры, Форнароли откатывается на второе место, Станек идёт третьим, за ним Данн и Гёте, который зацепил обочину в одном из первых поворотов.
Старт гонки Формулы-2
Фото: Кадр из трансляции
01/32: 1 Мартинс — 2 Форнароли — 3 Станек — 4 Данн — 5 Гёте — 6 Цолов — 7 Монтойя — 8 Дюрксен — 9 Вильягомес — 10 Версхор.
Пелотон отправился на прогревочный круг. Практически всё готово к старту основной гонки предпоследнего этапа Формулы-2.
Большинство пилотов стартуют на «софте», но у Бегановича (11-й) и Браунинга (18-й) «хард».
Перед стартом гонки Формулы-2 Андреа Кими Антонелли подошёл поддержать своего друга Леонардо Форнароли.
Антонелли и Форнароли
Фото: x.com/formula2
Вид на трассу в Катаре
Фото: x.com/formula2
Дирекция гонки сообщает, что старт отложен на 10 минут — на прогревочный круг пелотон отправится в 15:10 мск.
Леонардо Форнароли начнёт сегодняшную гонку с поул-позиции, а первый ряд с ним разделит Виктор Мартинс. Со второго ряда заезд начнут Роман Станек и Оливер Гёте, а следом за ними располагаются Алекс Данн и Себастьян Монтойя. Седьмым стартует дебютант Никола Цолов — протеже «Ред Булл», который в этом году выступал в Формуле-3, а в Катаре впервые участвует в соревнованиях Формулы-2.
Главные соперники Форнароли в общем зачёте сегодня далековато. Рихард Версхор стартует лишь 10-м, Джек Кроуфорд — 15-м, а Люк Браунинг и вовсе лишь 18-й на стартовой решётке.
Стартовая решётка гонки Формулы-2
Фото: FIA
Начало прогревочного круга — в 15:00 мск.
Большой гоночный день в Катаре начинается с гонки Формулы-2, и сегодня у Леонардо Форнароли есть шанс досрочно стать чемпионом сезона-2025. Для этого итальянцу нужно довести свой отрыв в общем зачёте до 40 очков, то есть отыграть у Джека Кроуфорда 17 баллов, у Рихарда Версхора — 9, а у Люка Браунинга — 8.
Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Леонардо Форнароли (Invicta Racing) — 193 очка
2. Джек Кроуфорд (DAMS Lucas Oil) — 170
3. Рихард Версхор (MP Motorsport) — 162
4. Люк Браунинг (Hitech TGR) — 161
5. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 134
6. Хосеп-Мария Марти (Campos Racing) — 112
7. Арвид Линдблад (Campos Racing) — 109
8. Дино Беганович (Hitech TGR) — 96
9. Роман Станек (Invicta Racing) — 81
10. Себастьян Монтойя (Prema Racing) — 81.