Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Формула-1, Гран-при Катара Ф-1 30 ноября 2025 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Получит ли сегодня Формула-1 нового чемпиона мира? Гран-при Катара — LIVE!
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Гран-при Катара Формулы-1 — LIVE
Комментарии
Старт, возможно, решающей гонки нынешнего сезона — в 19:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Не исключено, что уже в воскресенье Формула-1 получит нового чемпиона мира в лице пилота «Макларена» Ландо Норриса. За две гонки до конца сезона британец опережает напарника по команде Оскара Пиастри на 22 очка, а пока ещё действующего обладателя титула Макса Ферстаппена – на 25. Попытаемся отбросить мелкие детали: если в воскресенье Норрис отыграет у Пиастри четыре очка и финиширует выше Ферстаппена, то станет чемпионом. Получится ли у Оскара и Макса, стартующих первым и третьим, сберечь интригу?

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось

Главные события Гран-при Формулы-1 и гонки поддержки— в нашей онлайн-трансляции.

Live Дмитрий Захарченко

Сейфти-кар в конце 16-го круга сворачивает в боксы, гонка продолжается в боевом режиме. Беганович теряет всё преимущество и теперь едва ли сможет побороться с Мартинсом за победу…

16/32: 1 Беганович — 2 Браунинг — 3 Беннетт — 4 ван Хупен — 5 Мартинс — 6 Форнароли — 7 Линдблад — 8 Данн (штраф 5 сек) — 9 Монтойя — 10 Цолов (штраф 5 сек). Топ-4 не были в боксах.

15:39 Дмитрий Захарченко

Оливер Гёте теряет темп и останавливается на обочине трассы. Немец сходит с дистанции, а на трассу выезжает автомобиль безопасности.

Сход Гёте

Сход Гёте

Фото: Кадр из трансляции

Линдблад, Майни и Шилдс останавливаются в боксах, а вот Беганович, Браунинг, Беннетт и ван Хупен остаются на трассе.

Тем временем дирекция гонки выносит 5-секундный штраф Данну за небезопасный выезд из боксов. Такой же штраф получает и Цолов.

15:38 Дмитрий Захарченко

Люк Браунинг опережает Джона Беннетта и выходит на третье место. Эти пилоты ещё не были в боксах.

14/32: 1 Беганович — 2 Линдблад — 3 Браунинг — 4 Беннетт — 5 ван Хупен — 6 Майни — 7 Шилдс — 8 Мартинс — 9 Форнароли — 10 Данн (топ-7 не были в боксах).

15:37 Дмитрий Захарченко

Беганович тем временем штампует быстрейшие круги гонки — он почти на полминуты опережает Мартинса и может выехать впереди француза после пит-стопа.

Борьба Станека и Версхора

Борьба Станека и Версхора

Фото: x.com/formula2

В глубине пелотона Версхор опередил Станека и вышел на 14-е место. Но оба пилота уже побывали в боксах и на деле это борьба за места в топ-10.

13 кругов позади.

15:32 Дмитрий Захарченко

Мартинсу, похоже, сложнее прогреть жёсткую резину — Форнароли сокращает отставание и теперь идёт в секунде с небольшим позади француза. Тем временем судьи изучают пит-стоп Данна — возможно механики выпустили его небезопасно, Алекс может получить штраф.

Мартинс, Форнароли и Данн

Мартинс, Форнароли и Данн

Фото: x.com/formula2

10 кругов позади.

15:26 Дмитрий Захарченко

На седьмом круге в боксы сворачивают Мартинс, Гёте, Станек, Цолов, Вильягомес, Стенсхорне, Мини, Кроуфорд и Уортон.

Мартинс возвращается на трассу с комфортным отрывом от Форнароли и Данна.

Мартинс выезжает из боксов

Мартинс выезжает из боксов

Фото: x.com/formula2

Тем временем в лидеры выходит стартовавший на «харде» Дино Беганович.

08/32: 1 Беганович — 2 Линдблад — 3 Беннетт — 4 Браунинг — 5 ван Хупен — 6 Майни — 7 Шилдс — 8 Мартинс — 9 Форнароли — 10 Данн (топ-7 не были в боксах).

15:25 Дмитрий Захарченко

Пит-лейн открыт — в конце шестого круга на пит-стоп сворачивают Форнароли, Данн, Монтойя, Версхор, Дюрксен и Мията.

В этот момент Гёте проходит Станека и поднимается на второе место.

15:22 Дмитрий Захарченко

Данн опережает Станека и поднимается на третье место, тем временем Дюрксен теряет ещё одну позицию и пропускает на девятую позицию Версхора.

Данн проходит Станека

Данн проходит Станека

Фото: x.com/formula2

05/32: 1 Мартинс — 2 Форнароли — 3 Данн — 4 Станек — 5 Гёте — 6 Монтойя — 7 Цолов — 8 Вильягомес — 9 Версхор — 10 Дюрксен.

15:20 Дмитрий Захарченко

Монтойя перед первым поворотом атакует Цолова в борьбе за шестое место и проходит Николу. Дюрксен допускает ошибку и пропускает на восьмое место Вильягомеса.

Монтойя опережает Цолова

Монтойя опережает Цолова

Фото: x.com/formula2

Тем временем Мартинс оторвался от Форнароли на 2,9 секунды, но на фоне того, что его соперники пока далеко, итальянцу хватит и второго места для завоевания титула.

03/32: 1 Мартинс — 2 Форнароли — 3 Станек — 4 Данн — 5 Гёте — 6 Монтойя — 7 Цолов — 8 Вильягомес — 9 Дюрксен — 10 Версхор.

15:15 Дмитрий Захарченко

Стартовала гонка Формулы-2! Виктор Мартинс сразу вырывается в лидеры, Форнароли откатывается на второе место, Станек идёт третьим, за ним Данн и Гёте, который зацепил обочину в одном из первых поворотов.

Старт гонки Формулы-2

Старт гонки Формулы-2

Фото: Кадр из трансляции

01/32: 1 Мартинс — 2 Форнароли — 3 Станек — 4 Данн — 5 Гёте — 6 Цолов — 7 Монтойя — 8 Дюрксен — 9 Вильягомес — 10 Версхор.

15:10 Дмитрий Захарченко

Пелотон отправился на прогревочный круг. Практически всё готово к старту основной гонки предпоследнего этапа Формулы-2.

Большинство пилотов стартуют на «софте», но у Бегановича (11-й) и Браунинга (18-й) «хард».

15:04 Дмитрий Захарченко

Перед стартом гонки Формулы-2 Андреа Кими Антонелли подошёл поддержать своего друга Леонардо Форнароли.

Антонелли и Форнароли

Антонелли и Форнароли

Фото: x.com/formula2

14:58 Дмитрий Захарченко
Вид на трассу в Катаре

Вид на трассу в Катаре

Фото: x.com/formula2

Дирекция гонки сообщает, что старт отложен на 10 минут — на прогревочный круг пелотон отправится в 15:10 мск.

14:52 Дмитрий Захарченко

Леонардо Форнароли начнёт сегодняшную гонку с поул-позиции, а первый ряд с ним разделит Виктор Мартинс. Со второго ряда заезд начнут Роман Станек и Оливер Гёте, а следом за ними располагаются Алекс Данн и Себастьян Монтойя. Седьмым стартует дебютант Никола Цолов — протеже «Ред Булл», который в этом году выступал в Формуле-3, а в Катаре впервые участвует в соревнованиях Формулы-2.

Главные соперники Форнароли в общем зачёте сегодня далековато. Рихард Версхор стартует лишь 10-м, Джек Кроуфорд — 15-м, а Люк Браунинг и вовсе лишь 18-й на стартовой решётке.

Стартовая решётка гонки Формулы-2

Стартовая решётка гонки Формулы-2

Фото: FIA

Начало прогревочного круга — в 15:00 мск.

14:45 Дмитрий Захарченко

Большой гоночный день в Катаре начинается с гонки Формулы-2, и сегодня у Леонардо Форнароли есть шанс досрочно стать чемпионом сезона-2025. Для этого итальянцу нужно довести свой отрыв в общем зачёте до 40 очков, то есть отыграть у Джека Кроуфорда 17 баллов, у Рихарда Версхора — 9, а у Люка Браунинга — 8.

Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Леонардо Форнароли (Invicta Racing) — 193 очка
2. Джек Кроуфорд (DAMS Lucas Oil) — 170
3. Рихард Версхор (MP Motorsport) — 162
4. Люк Браунинг (Hitech TGR) — 161
5. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 134
6. Хосеп-Мария Марти (Campos Racing) — 112
7. Арвид Линдблад (Campos Racing) — 109
8. Дино Беганович (Hitech TGR) — 96
9. Роман Станек (Invicta Racing) — 81
10. Себастьян Монтойя (Prema Racing) — 81.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android