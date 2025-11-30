Развязка в Формуле-1 отложена до финала сезона! После ошибок «Макларена» и Норриса

Даже сильнее, чем обычно, интриговал старт гонки на Гран-при Катара. Во-первых, с учётом необгонного характера трассы в Катаре; во-вторых, из-за расклада в чемпионате мира, где стартующим с первой и третьей позиции Пиастри и Ферстаппену терять нечего, а вот Норрису логично «беречься». Вдобавок ко всему Ландо досталась грязная сторона трассы — в итоге именно она привела к слабому разгону и пропуску Ферстаппена. Ну, могло быть и хуже.

Расселл после ошибки откатился с четвёртого места на седьмое — впереди него оказались Антонелли, Сайнс и Алонсо. При этом практически все стартовали на «медиуме» — исключением стали Хюлькенберг с Хэмилтоном на «софте» и Албон с Колапинто на «харде». Предсказуемо именно Нико и Льюис активничали больше всего. Халку удалось обойти Леклера и войти в топ-10, но потом он застрял за Гасли — с далеко идущими последствиями.

В начале седьмого круга немец вынудил Пьера занять в первом повороте внутреннюю траекторию и рванул по внешней. Манёвр почти прошёл, но на выходе из поворота траектории «Кик-Заубера» и «Альпин» всё же слегка пересеклись — будущая «Ауди» получила удар в бок и замерла на обочине, в то время как Гасли с проколом поехал дальше уже без шансов на очки. Ну а самое главное, выехал сейфти-кар!

Тайминг был максимально интересный: машина безопасности появилась ровно на том круге, пит-стоп на котором позволял пилотам затем уложиться в два отрезка по 25 кругов, но лишиться какой-либо тактической гибкости. В итоге к механикам поехали все, кроме двух гонщиков «Макларена»! Это сразу показалось ошибкой лидеров, пусть и давало Оскару и Ландо ту самую гибкость. Однако было как-то сомнительно, что они без нового сейфти-кара получат шанс догнать Ферстаппена с его «бесплатной» остановкой.

После того как болид Хюлькенберга эвакуировали, Пиастри с Норрисом рванули вперёд. До отсечки 24-25 кругов им удалось создать заметный отрыв, чтобы не угодить в DRS-паровозик, созданный Фернандо Алонсо на шестом месте. Оскар выехал перед «Астон Мартин» с запасом после средненького пит-стопа, Ландо — впритык после отличной работы механиков.

До вторых остановок всех конкурентов Пиастри даже успел пройти Антонелли, а вот Норриса Кими не пропустил. Ну а дальше нас ждал тревожный 32-й круг, на котором сразу 15 пилотов были обязаны менять шины — сделать это хоть на круг раньше или позже было невозможно без штрафа. В подобной стрессовой ситуации больше всего пострадал Берман, шедший 10-м: механики «Хааса» не прикрутили как следует колесо, так что Олли пришлось остановиться, ждать, пока всё исправят, а потом ещё и получить 10 штрафных секунд. Отбыв его, британец просто сошёл в боксах.

В целом же расклад был такой: два «Макларена» вновь впереди, за ними — Ферстаппен на «харде» до финиша, дальше — пара Сайнс-Антонелли, потом — Алонсо, Хаджар, Расселл, Леклер, не останавливавшийся в последний раз Стролл (он сделал это позже и откатился на последнюю позицию) и Лоусон.

Фернандо в итоге шестую позицию не удержал: ветерана закрутило на трассе, и он пропустил пару Хаджар — Расселл. Сразу после этого пилот «Мерседеса» попробовал атаковать пилота «Рейсинг Буллз», но предсказуемо не получил места снаружи в первом повороте — пришлось попылить и отступить. Впрочем, за три круга до финиша Расселл получил повод улыбнуться: Исака подкараулил прокол колеса! Благодаря этому в очковую зону вошёл Цунода.

Вернёмся к лидерам. Пиастри после второго пит-стопа быстро осознал, что догнать Ферстаппена не получится. Узнав отрыв лидера и его темп, австралиец коротко ответил в духе «ясно-понятно». Ехать не бросил, однако без надежды на победу — на финише Макса и Оскара разделили солидные восемь секунд.

А вот Норрис вовсе не стал третьим! У Ландо ещё после первой остановки пошли проблемы: один раз Норрис чуть не потерял машину, а потом получил сообщение о её перегреве. В общем, темп стал пониже, и после второго пит-стопа лидер чемпионата выехал позади Сайнса с Антонелли. Пилот «Макларена» довольно быстро вошёл в зону DRS позади «Мерседеса», но скорости не хватало даже для попытки атаки! Казалось, Кими удержится четвёртым, однако всего за круг до финиша молодой итальянец ошибся и подарил Норрису два очка.

А вот до Сайнса Ландо добраться уже не успел — до хотя бы атаки не хватило буквально круга! Карлос, несмотря на некие проблемы с машиной под финиш (возможно, повреждение днища), принёс «Уильямсу» подиум! Отличное выступление — на фоне очередного невразумительного уикенда «Феррари» (Хэмилтон — 12-й).

И что же теперь в общем зачёте? Норрис опережает Ферстаппена на 12 очков, а Пиастри — на 16. Да, Ландо всё ещё фаворит перед финишем сезона, но давление на него явно становится выше! Ну а развязка — в следующие выходные в Абу-Даби.