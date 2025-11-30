«Макларен» глупо перехитрил сам себя — это может стоить пилотам титула. Итоги ГП Катара

Пилоты «Макларена» являлись фаворитами Гран-при Катара — машины из Уокинга были заметно быстрее соперников и должны были уверенно побеждать. Но на фоне ошибки стратегов Ландо Норриса и Оскара Пиастри на первое место вырвался Макс Ферстаппен, который перед финалом сезона сократил отставание от лидера чемпионата до 12 очков.

Итоги предпоследнего этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

«Правила папайи» против «Макларена»

Перед Гран-при Катара на фоне высокого износа шин в многочисленных скоростных поворотах организаторы ввели ограничение на использование резины — на одном комплекте можно было проехать не более 25 кругов. И потому, когда на седьмом круге на трассе появился автомобиль безопасности, большинству команд было очевидно, что нужно отправляться в боксы — оставшуюся дистанцию можно было бы преодолеть с одним пит-стопом. Но в «Макларене» рассудили иначе.

Когда Норрис спросил, почему его и Пиастри не позвали в боксы вместе с остальными, гоночный инженер Уилл Джозеф ответил, что соперники «лишились гибкости на оставшуюся часть гонки». Речь, вероятно, шла о потенциальном возвращении сейфти-кара на трассу, который позволил бы сэкономить время на замене резины.

«Макларен» проиграл во время сейфти-кара Фото: Clive Mason/Getty Images

Теперь очевидно, что это была ошибка — у «Макларена» всё же было недостаточно темпа, чтобы уехать от Ферстаппена на необходимые 10-12 секунд, чтобы даже с автомобилем безопасности остаться впереди. Даже Пиастри, который в этот уикенд пилотировал точнее и демонстрировал более высокий темп, чем Норрис, к 25-му кругу опережал Макса менее чем на восемь секунд.

При этом в «Макларене» могли бы разделить стратегии: одному из пилотов сменить шины во время выезда сейфти-кара, а второму — сохранить ту самую «гибкость», о которой говорил Джозеф. Вероятно, от этого решения в команде отказались из-за «правил папайи» — чтобы никто из пилотов не оказался в проигрыше из-за стратегов. В итоге же в проигрыше оказались оба.

Антонелли помог Норрису

На последних кругах Норрис занимал пятое место — Ландо активно прессинговал Антонелли, но обогнать «Мерседес» был не в состоянии. Из-за коротких зон торможения в Катаре крайне сложно опередить другую машину, однако Пиастри чуть ранее с этой задачей всё же справился.

Тем не менее на предпоследнем круге Кими допустил ошибку в связке 10-го и 11-го поворотов, открыл калитку и отдал четвёртое место Норрису. Это позволило Ландо спасти два дополнительных очка и немного усилить позиции в общем зачёте. Перед финалом в Абу-Даби британец опережает Ферстаппена на 12 баллов, а Пиастри — на 16.

Ландо Норрис и Андреа Кими Антонелли Фото: Clive Mason/Getty Images

Это означает, что на «Яс Марине» Ландо достаточно финишировать на подиуме и тогда при любых раскладах он станет чемпионом мира. Но сказать — проще, чем сделать. Прессинг будет колоссальным — причём не только на пилота, но и на его стратегов, которые только что на ровном месте лишили его шести верных очков.

Кроме того, после сильного выступления в Катаре обрёл уверенность Пиастри — ему, как и Ферстаппену, больше нечего терять. Трассы с низким сцеплением позади, а потому в Абу-Даби Оскар тоже наверняка будет быстр. В любом случае, поклонников Формулы-1 ждёт первый за 15 лет финал сезона, в котором на титул претендуют сразу три пилота.

Кошмар «Феррари» продолжается

Для «Феррари», самой титулованной и популярной команды Формулы-1, уикенд в Катаре обернулся полной катастрофой. И если к проблемам Льюиса Хэмилтона в этом сезоне в паддоке уже привыкли (хотя два вылета в первом сегменте за два дня всё равно шокируют), то теперь разводит руками и Шарль Леклер.

После квалификации монегаск в интервью с журналистами сказал, что машина попросту неуправляема и даже при идеальном круге в Q3 он мог побороться разве что за восьмое-девятое место. Впрочем, на фоне вылета в первой попытке Леклер квалифицировался на основную гонку лишь 10-м. Более того, на старте Шарль выпал из топ-10, и, если бы не столкновение Гасли с Хюлькенбергом и не проблемы Хаджара под финиш, Леклер тоже мог остаться без очков.

Сайнс пересекает линию финиша третьим Фото: Atalassian Williams Racing

Большой праздник для «Уильямса»

Тем временем Сайнс, чьё место в «Феррари» занял Хэмилтон, финишировал в Катаре на третьей позиции и принёс «Уильямсу» второй подиум в сезоне. Так часто гонщики команды из Гроува не попадали в топ-3 почти 10 лет — с сезона-2015, когда «Уильямс» был клиентской командой «Мерседеса» и использовал немецкие чудо-моторы.

С приходом Джеймса Ваулза «Уильямс» добился огромного прогресса и досрочно гарантировал себе пятое место Кубка конструкторов — это лучший результат команды за восемь лет. Однако главные испытания руководителя команды ждут в будущем — если с появлением нового регламента «Уильямс» откатится в нижнюю часть таблицы, о прогрессе последних лет быстро забудут, а наверстать позиции будет куда труднее.

Зачем такой Гран-при?

Ошибка стратегов «Макларена» спасла не только интригу в борьбе за титул, но и всю гонку в целом. Как в спринте, так и в основной гонке было минимум обгонов и борьбы — пилоты шли друг за другом и зачастую даже не пытались сражаться, понимая, насколько это рискованно. И если бы не просчёт стратегов, следить в этой гонке было бы попросту не за чем.

Ещё больше вопросов вызывают ограничения на использования шин. Почему-то лимит в 25 кругов касался всех составов — и если «софт» способен выдержать такую дистанцию, то, очевидно, «хард» должен был держаться дольше.

Марио Изола, глава автоспортивной программы «Пирелли» Фото: Clive Rose/Getty Images

Как вообще так вышло, что у «Пирелли» возникли такие проблемы с резиной? Это разве был первый Гран-при Катара? Или «Пирелли» первый сезон поставляет командам шины? Эта гонка — полный провал итальянских шинников, которые буквально не справились с поставленной им задачей.

Кроме того, это ограничение привело к абсолютно одинаковой тактике — все пилоты, за исключением «Макларенов», а также сошедшего Хюлькенберга и выделившихся Окона и Стролла, останавливались на одних и тех же кругах. Зато есть надежда, что пример прошедшего Гран-при Катара позволит отказаться от идеи двух обязательных пит-стопов, которую обсуждают в паддоке.