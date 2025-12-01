Скидки
Главная Авто Статьи

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Катара — 2025: Алонсо, Хюлькенберг, Антонелли или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Катара Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Катара Формулы-1?
Аудио-версия:
Четыре претендента при этом набрали очки в гонке.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Катаре редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Катара Формулы-1?
Ландо Норрис
Фото: Clive Mason/Getty Images
1 место

Ландо Норрис

Не провальная, но и явно не удачная гонка в исполнении лидера чемпионата. На первом круге британцу не удалось справиться со стартом с грязной стороны решётки — минус позиция, пропуск Ферстаппена. А после первого пит-стопа Ландо плохо поработал с шинами, допустив их перегрев, и один раз еле-еле отловил машину. Под финиш Норрис ничего не мог поделать с «Мерседесом» Антонелли, пока итальянец сам не ошибся.

Джордж Расселл
Фото: Clive Mason/Getty Images
2 место

Джордж Расселл

Джордж стал ещё одной жертвой грязной стороны стартовой решётки, но если Норрис потерял лишь позицию, да и то в борьбе, то Расселл по итогам первого круга уступил сразу три: лидер «Мерседеса» неверно оценил влияние грязного воздуха на машину и слегка вылетел с трассы в первых поворотах. Вот так из претендента на подиум Расселл превратился в обладателя шестого места, да и то благодаря проколу Хаджара и развороту Алонсо.

Нико Хюлькенберг
Фото: Clive Rose/Getty Images
3 место

Нико Хюлькенберг

Судьи не признали немца виновным в столкновении с гонщиком «Альпин» Пьером Гасли, однако, кажется, вину за инцидент всё же нужно распределить в соотношении примерно 60 на 40. У пилота «Кик-Заубера» при атаке по внешней траектории ещё оставалось пространство слева, чтобы сделать риск меньше и не напороться на колесо «Альпин». Но почему-то все пилоты Ф-1 считают, что если соперника в зеркалах не видно, то он просто взял и растворился в воздухе.

Андреа Кими Антонелли
Фото: Peter Fox/Getty Images
4 место

Андреа Кими Антонелли

Итальянец всё делал отлично до предпоследнего круга дистанции (хотя вообще-то на «Мерседесе» можно было бы и не отставать от «Уильямса» Сайнса и навязать Карлосу борьбу за подиум). Так или иначе, Андреа Кими надёжно сдерживал Ландо Норриса, пока вдруг грубо не ошибся в грязном воздухе от Сайнса и не выпустил пилота «Макларена» вперёд. Бывает, но обидно.

Фернандо Алонсо
Фото: Peter Fox/Getty Images
5 место

Фернандо Алонсо

В отличие от Лас-Вегаса, испанец не провалился в гонке, хотя гоночный темп машины не впечатлил самого пилота. Так или иначе, опыт Фернандо, необгонный характер трассы и одинаковая с преследователями тактика позволили Алонсо грамотно всех сдерживать. Пилот «Астон Мартин» должен был финишировать шестым, однако внезапно допустил разворот и пропустил Хаджара с Расселлом — грубая ошибка. Алонсо, с одной стороны, взял вину на себя, а с другой — рассказал о «паранормальных перебоях» в работе болида.

Как прошло гоночное воскресенье:
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
Live
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
