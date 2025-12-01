Кто худший гонщик Гран-при Катара Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Катаре редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Ландо Норрис
Не провальная, но и явно не удачная гонка в исполнении лидера чемпионата. На первом круге британцу не удалось справиться со стартом с грязной стороны решётки — минус позиция, пропуск Ферстаппена. А после первого пит-стопа Ландо плохо поработал с шинами, допустив их перегрев, и один раз еле-еле отловил машину. Под финиш Норрис ничего не мог поделать с «Мерседесом» Антонелли, пока итальянец сам не ошибся.
Джордж Расселл
Джордж стал ещё одной жертвой грязной стороны стартовой решётки, но если Норрис потерял лишь позицию, да и то в борьбе, то Расселл по итогам первого круга уступил сразу три: лидер «Мерседеса» неверно оценил влияние грязного воздуха на машину и слегка вылетел с трассы в первых поворотах. Вот так из претендента на подиум Расселл превратился в обладателя шестого места, да и то благодаря проколу Хаджара и развороту Алонсо.
Нико Хюлькенберг
Судьи не признали немца виновным в столкновении с гонщиком «Альпин» Пьером Гасли, однако, кажется, вину за инцидент всё же нужно распределить в соотношении примерно 60 на 40. У пилота «Кик-Заубера» при атаке по внешней траектории ещё оставалось пространство слева, чтобы сделать риск меньше и не напороться на колесо «Альпин». Но почему-то все пилоты Ф-1 считают, что если соперника в зеркалах не видно, то он просто взял и растворился в воздухе.
Андреа Кими Антонелли
Итальянец всё делал отлично до предпоследнего круга дистанции (хотя вообще-то на «Мерседесе» можно было бы и не отставать от «Уильямса» Сайнса и навязать Карлосу борьбу за подиум). Так или иначе, Андреа Кими надёжно сдерживал Ландо Норриса, пока вдруг грубо не ошибся в грязном воздухе от Сайнса и не выпустил пилота «Макларена» вперёд. Бывает, но обидно.
Фернандо Алонсо
В отличие от Лас-Вегаса, испанец не провалился в гонке, хотя гоночный темп машины не впечатлил самого пилота. Так или иначе, опыт Фернандо, необгонный характер трассы и одинаковая с преследователями тактика позволили Алонсо грамотно всех сдерживать. Пилот «Астон Мартин» должен был финишировать шестым, однако внезапно допустил разворот и пропустил Хаджара с Расселлом — грубая ошибка. Алонсо, с одной стороны, взял вину на себя, а с другой — рассказал о «паранормальных перебоях» в работе болида.