Как «Макларен» так грубо ошибся и почему Марко обвинил Антонелли? Разбор Катара

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Катара Формулы-1, который выиграл Макс Ферстаппен.

Почему «Макларен» не позвал пилотов на пит-стоп? Боялись, что нарушат равенство, так как Норрис может много проиграть?

Просчитались. Почему-то думали, что поедут не все гонщики — тогда был шанс сделать разрыв, пока остановившиеся будут проезжать трафик. Плюс, я думаю, переоценили свой темп. Но как сделать отрыв на резине, которая на семь кругов старше, я плохо понимаю.

Как вообще стоило «Макларену» управлять этой внутренней борьбой пилотов, чтобы избежать проблем?

Можно равно относиться в пилотам, но на трассе они все равно будут находиться в разных местах. Что для одного будет хорошем решением, для другого может оказаться плохим. А боксы одни. Так что какой-то компромисс придётся делать в пользу кого-то. Как мне показалось, такое и в Катаре было. Оскара зазвали на 24-м круге, а не на 25-м, чтобы Ландо не попал в трафик и не пришлось стоять в боксах за Оскаром, если сделать для двух пилотов одинаковый выбор.

Что теперь думаете о раскладах в борьбе за титул?

Думаю, что шансы у Макса есть. Призрачные, но есть.

Насколько сильно будет нервничать Норрис в Абу-Даби?

Сильно. Все обсуждают ошибку команды, но сам Норрис тоже выбросил пару очков. Второй отрезок был просто плохим: отстал от Оскара сильно и оказался в трафике.

Как себя вести «Макларену» на последнем Гран-при, чего избегать?

Они всё ещё хотят быть «flexible»! Есть 12 очков до Макса — этого вполне достаточно. Есть Оскар, где 16 очков. Это много, если машина едет на первый ряд. Будет интересно, если возникнет ситуация, когда на первое место едет Макс, а Ландо не может пройти Оскара и именно позиция Оскара — скажем, третья — будет давать Ландо титул…

Марко обвинил Антонелли в специальном пропуске Норриса. Зачем Хельмут позволяет себе такие обвинения?

Эмоции. Очевидно, что Кими просто ошибся. Я думаю, в «Ред Булл» не видели этот момент до своего комментария.

Насколько легко молодому пилоту вроде Антонелли справляться с хейтом в соцсетях?

Да просто не надо читать соцсети и в них сидеть. Всем советую!

С чем связываете две ошибки Алонсо в спринте и гонке?

Просто ошибки. Он едет на машине, которую ненавидит! Конечно, там будут ошибки.

Кто виноват в аварии Хюлькенберга и Гасли?

Гасли провезло, он въехал в Нико. Руль у Пьера вывернут, нажал на газ — и машина смещается шире. Поэтому если кого и наказывать, то Гасли. Халк оставил очень много места.

Может ли удачное выступление Цуноды в спринте как-то спасти его карьеру? Если Юки останется без места на 2026-й, есть ли ещё шанс вернуться?

Вот вообще гадание на кофейной гуще. Если ты не действующий пилот, то лично от тебя мало зависит твоё возвращение в Ф-1 или приход туда. Расселл с презентацией для Тото — это очень редкое исключение из правил. Если говорить про Юки, то зависит от того, кто у него за спиной, какие спонсоры смогут с ним прийти, какие отношения его менеджеров с гоночными командами. Да даже если спонсоры готовы заплатить и прийти с ним куда-то, то не будет ли с другой стороны пилот с более богатыми спонсорами? Есть много моментов в таком духе. Я понятия не имею, кто у Юки за спиной. Раньше говорили, что «Хонда» — сейчас, по идее, нет. Логика подсказывает, что мы его вряд ли увидим. Ну а тому, кто его заменит в «Ред Булл», можно только посочувствовать

Как сработало ограничение по длине отрезков на одних шинах?

По-моему, отлично! Обгонов на трассе не было, но Сайнс на подиуме.

Что нужно сделать с Катаром, чтобы были обгоны?

Гоняться на «Рено Клио»! С быстрой трассой без длинных прямых ничего не сделать.