Хэмилтон опять провалился, но и Алонсо с Леклером расстроили. Оценки за Гран-при Катара

Предпоследний этап сезона Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Карлос Сайнс — 9

На трассе, которая в теории не слишком подходила «Уильямсу», испанец провёл блестящий уикенд: Сайнс дважды квалифицировался в топ-8, набрал один балл в спринте и прорвался на подиум основной гонки. После сложного начала сезона Карлос постепенно становится лидером команды из Гроува.

Макс Ферстаппен — 8,5

Несмотря на проблемы с балансом, Ферстаппен смог выжать максимум из имеющейся техники и завоевать победу, которая перед стартом казалась невозможной. Определённый вклад в этот успех внесли стратеги «Макларена», однако это не умаляет чёткого и стабильного темпа на протяжении всей дистанции. Правда, в пятницу Макс блеснуть не смог.

Оскар Пиастри — 8,5

Пиастри вернул уверенность после серии неудач и на протяжении всего уикенда опережал Норриса, а победу в воскресенье Оскар упустил лишь из-за просчёта стратегов. Совсем без ошибок, правда, не обошлось: в квалификации к спринту австралиец допустил небольшую помарку, которая, впрочем, не повлияла на результат.

Оливер Берман — 8

У Бермана тоже был шанс набрать очки в воскресенье, и он был упущен не по вине гонщика. После первых пит-стопов Оливер вышел на 10-е место, но на втором механики дали отмашку на выезд в тот момент, когда машина ещё стояла на домкрате. Итог — суровый штраф и последующий сход с дистанции.

Исак Хаджар — 7,5

В воскресенье Хаджар должен был набрать восемь очков за шестое место, но отломившийся закрылок над передним колесом пробил шину и вывел француза из борьбы за три круга до финиша. А вот субботних очков Исак лишил себя сам — из-за ошибки в восьмом повороте в SQ2 Хаджар стартовал 11-м и до топ-8 дотянуться не смог.

Исак Хаджар на Гран-при Катара Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Ландо Норрис — 7

Выступление Ландо в Катаре было далеко не чемпионским. И в первой, и во второй квалификациях британец ошибался в решающий момент финального сегмента и в спринте уступил Расселлу. Пропуск Ферстаппена на старте в воскресенье можно объяснить грязной частью решётки, тем не менее в целом темп Норриса был заметно ниже, чем у Пиастри.

Андреа Кими Антонелли — 7

Для Антонелли минувший уикенд прошёл крайне неровно. С одной стороны, он показал неплохой темп в гонке и сдерживал Норриса, с другой — слабо провёл пятничную квалификацию, нарвался на штраф в спринте, допустил помарку в первом повороте субботней квалификации, а под конец гонки снова ошибся и отдал позицию Норрису.

Нико Хюлькенберг — 7

После небезошибочной, но всё же многообещающей квалификации Хюлькенберг стартовал в шаге от топ-10, прошёл Леклера и вступил в прямую борьбу за очки. Но, увы, ненадолго: после контакта с Гасли немец сошёл с дистанции. По мнению автора, вина в эпизоде скорее на Пьере, но и Халк мог бы оставить сопернику больше места и избежать контакта.

Джордж Расселл — 6,5

В этот раз Расселл не смог реализовать потенциала машины. Джордж мог опередить Ферстаппена, однако допустил ошибку, проехав, по собственному признанию, хуже, чем в пятницу, а на старте главной гонки потерял разом три позиции и отвалился на седьмое место. Если бы не сход Хаджара в концовке, британец так и остался бы седьмым.

Шарль Леклер — 6,5

С проблемной «Феррари» в Катаре не справился даже Леклер. В спринте Шарль провалился с девятого места на 13-е, в основной квалификации перестарался в первой попытке Q3, а на втором круге главной гонки проиграл позицию Хюлькенбергу. В итоге монегаск финишировал в воскресенье восьмым, но три позиции ему подарили соперники.

Лиам Лоусон — 6,5

Лоусон увёз из Катара два очка, но это не его заслуга. Новозеландец весь уикенд был медленнее напарника, не смог пробиться в финал главной квалификации, а на старте воскресной гонки пропустил Бермана. Если бы не последующий сход Оливера, а также проблемы Гасли, Хюлькенберга и Хаджара, Лоусон вряд ли поднялся бы выше 13-го места.

Лоусон впереди соперников на Гран-при Катара Фото: Mark Thompson/Getty Images

Габриэл Бортолето — 6,5

Габриэл в Катаре показывал достаточно неплохой темп, однако всё же не блистал. Дебютант опередил Хюлькенберга в первой квалификации и закончил спринт в шаге от топ-10, но во второй квалификации не смог собрать идеального круга и был уже позади немца. В гонке же из-за полученного в Лас-Вегасе штрафа в пять позиций проявить себя шанса не было.

Фернандо Алонсо — 6

Алонсо блеснул четвёртым временем в пятничной квалификации и даже бахвалился своим опытом, однако затем уикенд пошёл по нисходящей. На старте спринта Фернандо потерял две позиции, позднее пропустил и Антонелли, а в гонке допустил разворот, который стоил ещё двух позиций. У испанца был шанс финишировать в топ-6, но он его упустил.

Юки Цунода — 6

В пятничной квалификации Цунода умудрился опередить Ферстаппена, однако затем тоже посыпался. В спринте Юки хоть и устоял в топ-5, но всё же схлопотал штраф, а позже выбыл в первом сегменте главной квалификации. Благодаря проблемам соперников японец всё же попал в топ-10, но собственными силами Юки туда пробиться не мог.

Пьер Гасли — 6

В пятницу у «Альпин» не было темпа, но инженеры разобрались с настройками, и в субботу Гасли был уже в Q3. В воскресенье у Пьера был реальный шанс набрать очки — пока не произошло столкновение с Хюлькенбергом. Пьер, уже потеряв позицию, продолжал цепляться, оказался на более широкой траектории, чем должен был, и в итоге испортил гонку и себе, и сопернику.

Алекс Албон — 5,5

Албон весь уикенд уступал в скорости Сайнсу, и если в спринте Алексу хватило темпа хотя бы на 10-е место, то в главной квалификации гонщик не смог собрать круг и, проиграв напарнику 0,38 секунды, оказался в Q2 самым медленным. На старте главной гонки Албон проиграл ещё три позиции и даже на фоне проблем у других пилотов финишировал вне топ-10.

Льюис Хэмилтон — 5

Очередной обескураживающий уикенд для Хэмилтона. Льюис дважды остался в первом сегменте квалификации, причём оба раза очень много уступал напарнику — 0,407 и 0,343 секунды. Британцу катастрофически не хватало темпа, а решающая попытка в Q1 была к тому же испорчена ошибкой. Итоги гонок говорят сами за себя — 17-е и 12-е места.

Хэмилтон и Гасли в спринте в Катаре Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Франко Колапинто — 4

Колапинто тоже смотрелся в этот уикенд очень слабо. В пятничной квалификации у «Альпин» не было темпа, но, когда инженеры разобрались, Франко не смог прибавить: в субботу он испортил себе две попытки в Q1, а в третьей был почти на полсекунды медленнее напарника. При старте с последнего места рассчитывать на очки уже не приходилось.

Эстебан Окон — 4

Окон тоже разочаровал, проиграв менее опытному напарнику обе квалификации, а также допустив фальстарт в основной гонке. После этого шансов на сколь-нибудь высокий результат у француза уже не было. К концу сезона Эстебан всё чаще смотрится хуже Бермана и выглядит на фоне британца вторым пилотом команды.

Лэнс Стролл — 4

Впрочем, самый большой внутрикомандный разрыв в квалификациях этого уикенда был в «Астон Мартин» — Стролл в обеих квалификациях проиграл Алонсо полсекунды и в воскресенье мог рассчитывать лишь на автомобиль безопасности, который чудесным образом спас бы канадца. Надежды оказались тщетны.