Быстрее Ф-1! Футуристичный электросуперкар с принципом, которого ещё не было в гонках

Гонщики лучше многих знают, что такое по-настоящему быстрый автомобиль. Бразилец Лукас ди Грасси, который провёл сезон в Формуле-1, становился призёром «24 часов Ле-Мана» в общем зачёте, а также проехал все, кроме одной, гонки в истории Формулы-Е, замахнулся на собственный суперкар. Чемпион гонок на электромобилях свой опыт и знания вложил в DGR-Lola Concept — футуристичный электросуперкар, который в ближайшие годы должен из концепт-кара превратиться в мелкосерийный автомобиль. Способный обогнать Формулу-1.

С 2024 года бразилец выступает в Формуле-Е в составе команды Lola Yamaha ABT, так что партнёрство со знаменитой британской инжиниринговой компанией, японским технологическим конгломератом и немецким тюнинг-ателье дало ди Грасси возможность утолить собственное любопытство, насколько быстро может ехать электрический одноместный автомобиль, если дать ему определённую степень свободы от рамок правил и регламентов. Помимо поддержки со стороны Lola Cars и её подразделений в Сильверстоуне, бразилец получил и другую подмогу: компания LamTec Себастьяна Ламура отвечала за САПР, визуализацию выполняла компания Chris Paul Design, а расчёты методом вычислительной гидродинамики (CFD) выполняла компания Airshaper.

DGR-Lola Concept Фото: Lola

По словам самого Лукаса, ему хотелось создать универсальный спортивный электромобиль, который одинаково уверенно чувствовал бы себя и на уличной трассе в Монако, и на легендарной «Нордшляйфе». Но прежде предстояло решить сложную задачу и найти оптимальный баланс между прижимной силой и аэродинамическим сопротивлением — чем выше последнее, тем сильнее расходуется энергия, однако полностью избавиться от сопротивления набегающего потока воздуха нельзя не только из-за законов физики, но ещё и потому, что тогда машина лишится прижимной силы. В итоге было найдено подходящее решение.

За прижимную силу отвечает вентилятор в задней части кузова подобно болиду-«вентилятору» Brabham BT46B. Как отмечает ди Грасси, практически вся прижимная сила создаётся за счёт разрежения, которое формируется как всасывающим, так и выдувным диффузором, что обеспечивает экстремально высокий КПД, позволяющий одновременно увеличить достаточный запас хода без подзарядки и обеспечить достаточную прижимную силу, чтобы побить рекорды круга болида Формулы-1.

Прижимная сила за счёт диффузоров позволила почти полностью отказаться от антикрыльев, а закрытые колёса обеспечили не только нужный уровень обтекаемости, но и повысили безопасность заездов в дождь, рассеивая и отводя брызги от колёс без ухудшения обзорности. У DGR-Lola нет боковых радиаторов — всё охлаждение осуществляется через воздухозаборник, расположенный над головой водителя.

Расположение аккумуляторной батареи также имеет решающее значение для конструкции болида — сейчас в машинах Формулы-E аккумуляторная батарея расположена позади водителя, фактически повторяя расположение силовой установки болида Формулы-1, однако у большинства дорожных электромобилей аккумуляторная батарея располагается в днище. Это же решение использовал и бразилец, отдельно подчеркнув, что он сознательно избегал экзотических или несуществующих технологий. Например, ди Грасси не хотел использовать твёрдотельный аккумулятор, который, вероятно, появится в автоспорте в лучшем случае в следующем десятилетии.

DGR-Lola Concept Фото: Lola

Днище DGR-Lola также значительно смещено вперёд по сравнению с традиционными конструкциями, что способствует размещению аккумуляторной батареи и смещению центра давления от диффузора, приближая распределение веса к центру машины. Аккумуляторная батарея спроектирована с использованием чётко размещённых модулей. Объём и вес аккумуляторной батареи соответствуют традиционным аккумуляторам ёмкостью 60 кВт•ч. Текущие аккумуляторные батареи Gen3 Evo, используемые в Формуле-E, имеют общую ёмкость 47 кВт•ч, а их полезная ёмкость во время гонок — 38,5 кВт•ч. По словам Лукаса, двух турбин мощностью 30 кВт в конструкции «должно быть достаточно для создания двух тонн прижимной силы» и «70 кг массы потока» воздуха.

Основная идея заключается в использовании полностью активной аэродинамики, поскольку при этом часть воздушного потока будет проталкивать воздух под радиатор, улучшая охлаждение, когда автомобиль движется медленно. Разница между DGR-Lola и обычными гоночными автомобилями заключается в том, что «диффузор на стероидах», как выразился бразилец, превращает его в решающее средство на гоночной трассе.

DGR-Lola Concept — вид сзади Фото: Lola

«На самом деле этот автомобиль вырабатывает около тонны прижимной силы только за счёт диффузора: около 1000 кг на скорости 180 км/ч, что намного больше, чем я ожидал, — объясняет ди Грасси. — Я хотел добиться того, чтобы на высокой скорости вентиляторы отключались, чтобы вся прижимная сила автомобиля создавалась за счёт естественной прижимной силы.

Система позволяет сделать так, чтобы автомобиль всегда имел постоянный уровень прижимной силы — такого в автоспорте ещё не было. Любой болид — Формулы-1, Формулы-E или любой другой — уже рассчитан на уровни нагрузки на высокой скорости. Подвеска достаточно прочная, чтобы удерживать автомобиль на скорости 300 км/ч, шины достаточно прочные, чтобы удерживать автомобиль на скорости 300 км/ч, поэтому если бы добавили прижимную силу за счёт вентиляторов, то пришлось бы перепроектировать конструкцию.

DGR-Lola Concept — вид сбоку Фото: Lola

Но когда машина движется со скоростью 50 км/ч, например, в шпильке Loews в Монако, она испытывает нагрузку и несёт дополнительную массу для сил, которые вы не реализуете, потому что машина движется медленно. Просто представьте, что на автомобиль могла бы действовать та же прижимная сила в шпильке Loews, что и в самом скоростном повороте, например, в шикане Piscine.

Этого можно добиться только с помощью активной аэродинамики, которая засасывает воздух из-под автомобиля. Идея заключается в том, что чем медленнее движется автомобиль, тем больше воздуха он засасывает. В итоге машина будет испытывать постоянную силу 3G в каждом повороте, неважно, низкая это или высокая скорость.

На самом деле, прижимная сила у DGR-Lola меньше, чем у болида Формулы-1 в скоростных поворотах, однако поскольку прижимная сила у неё гораздо больше в низкоскоростных поворотах, она там гораздо быстрее. Таким образом, автомобиль становится быстрее, не становясь при этом более опасным. Он гораздо эффективнее, потому что медленные повороты можно проходить быстрее, а значит, пропорционально выигрываете время на круге».

По оценке автора проекта, трассу Гран-при Монако футуристичный полноприводный электромобиль, оснащённый парой электромоторов суммарной мощностью 805 л. с., сможет проезжать на 11 секунд быстрее болида Ф-1. Правда, с оговоркой — по мере совершенствования технологий аккумуляторов и снижения веса, а сейчас преимущество над Формулой-1 составляет примерно 4,3 секунды с круга. Как показывают расчёты, на которые ссылается ди Грасси, автомобиль способен поддерживать квалификационный темп Формулы-1 в Монако на протяжении 12 кругов и гоночный темп Формулы-1 в Монако на протяжении 15-20 кругов. В том числе за счёт батареи ёмкостью 60 кВт•ч. Аккумулятор массой порядка 400 кг разделён на четыре модуля, которые можно заменять или снимать для уменьшения веса во время квалификации или гонки.

Лукас говорит, что концепт-кар, на разработку которого он потратил более 100 часов своего свободного времени, на данный момент является лишь «концепцией для вдохновения», но он намерен воплотить её в жизнь и протестировать в реальных условиях в течение двух ближайших лет.

DGR-Lola Concept Фото: Lola

«В проекте необходимо заложить в автомобиль реалистичную физику, материалы и инженерные решения. Конечно, я могу сказать, что аккумулятор размером с обувную коробку и ёмкостью 100 кВт•ч, но это не соответствует действительности. Такой технологии нет. Поэтому все детали автомобиля готовы к производству, все использованные технологии доступны, а несущественные инженерные решения отсутствуют. Очень важно избегать экзотики или нереального.

Это мой проект, моё видение и то, чем я хочу заниматься. И, конечно же, так как я гонщик Lola и понимаю, куда Lola хочет двигаться со своим опытом и технологиями, а также с новым составом и новым уровнем квалификации инженеров, новой штаб-квартирой, новыми инвестициями, они будут для меня предпочтительным вариантом, чтобы объединиться с ними и что-то создать, так почему бы и нет?» — отмечает ди Грасси.

И не исключает варианта, что его наработки тем или иным образом будут воплощены и в гоночных автомобилях, включая машины для «24 часов Ле-Мана», если кто-то заинтересуется идеями бразильца.