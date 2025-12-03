10 случаев, когда на титул чемпиона Ф-1 перед финалом претендовали три пилота

В предстоящий уикенд в Абу-Даби состоится заключительный этап сезона Формулы-1, и шансы на чемпионство сохраняют сразу три пилота — возглавляющий общий зачёт Ландо Норрис, его напарник по «Макларену» Оскар Пиастри и действующий обладатель титула Макс Ферстаппен. Такого в Формуле-1 не было уже 15 лет!

В преддверии захватывающего финала предлагаем вспомнить все 10 случаев, когда в последней гонке чемпионата за титул боролись сразу три гонщика.

Гран-при Абу-Даби — 2010: Алонсо, Уэббер и Феттель

На Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо финишировал третьим, уступив гонщикам «Ред Булл», но в преддверии финала сохранял отрыв в восемь очков. Марк Уэббер занимал вторую позицию, а Себастьян Феттель был только третьим — в 15 баллах позади. Чтобы стать чемпионом, независимо от результатов остальных, Алонсо достаточно было финишировать вторым, при этом в «Феррари» главным соперником считали Уэббера.

Старт Гран-при Абу-Даби 2010 года Фото: Vladimir Rys/Getty Images

В Абу-Даби Феттель стартовал с поула и сохранил лидерство, а Алонсо, пропустивший поначалу Дженсона Баттона, шёл четвёртым, опережая Уэббера — всё складывалось в пользу Фернандо. На 10-м круге Марк отправился на ранний пит-стоп, и в «Феррари» в ответ решили пораньше позвать в боксы Алонсо — он выехал впереди австралийца, но застрял позади Виталия Петрова. Россиянин всю гонку «возил» позади двукратного чемпиона мира, и в итоге Алонсо финишировал только седьмым. На фоне победы Феттеля этого оказалось мало — Себ на четыре очка опередил Алонсо и стал самым молодым в истории Ф-1 чемпионом мира.

Гран-при Бразилии — 2007: Хэмилтон, Алонсо и Райкконен

Сезон-2007 прошёл под знаком сражения гонщиков «Макларена» — действующего чемпиона Фернандо Алонсо и дебютанта Льюиса Хэмилтона. Однако, пока заклятые напарники отбирали друг у друга очки, к ним постепенно подтягивался Кими Райкконен. Правда, перед финалом сезона финн отставал от Хэмилтона на семь баллов (тогда за победу давали 10), а фаворитами считались Льюис и Фернандо — их разделяли лишь четыре очка.

Старт Гран-при Бразилии 2007 года Фото: Clive Mason/Getty Images

Квалификацию выиграл Фелипе Масса, тогда как Хэмилтон стартовал вторым — на финише эта позиция гарантировала бы британцу чемпионство. Следом располагались Райкконен и Алонсо. Льюис, однако, неудачно стартовал и в борьбе с Фернандо оказался на обочине, откатившись в конец топ-10. Шансы ещё были, но на восьмом круге на его машине заклинило трансмиссию, что отбросило Хэмилтона в конец пелотона. В лидерах же закрепились гонщики «Феррари», Алонсо остался лишь третьим. В итоге, когда Масса пропустил на первое место Райкконена, тот опередил в чемпионате обоих пилотов «Макларена» и завоевал чемпионство с преимуществом в один балл.

Гран-при Австралии — 1986: Мэнселл, Прост и Пике

В 1986 году доминирующей силой в Формуле-1 был «Уильямс» — Найджел Мэнселл и Нельсон Пике выиграли девять гонок из 15. Но благодаря сильной концовке сезона в их борьбу сумел вклиниться Ален Прост — и это при том, что в отдельных гонках его «Макларен» проигрывал «Уильямсам» круг. Фаворитом считался Мэнселл, который перед финалом в Аделаиде опережал Проста на шесть очков, а Пике — на семь.

Найджел Мэнселл на Гран-при Австралии 1986 года Фото: G. Monro/Getty Images

В день гонки в паддоке ходили слухи, что шины «Гудьир» достаточно прочны, чтобы выдержать всю дистанцию гонки. Отчасти их подтвердил вылет Проста на 33-м круге — он пробил шину на обочине, заехал на пит-стоп, и, изучив уже испорченный комплект, представители «Гудьир» заметили, что он в хорошей форме. Пилоты продолжили атаковать и рассчитывали пройти дистанцию без остановок, но на 63-м лопнула одна из шин лидировавшего Росберга, а кругом позже то же самое произошло с Мэнселлом. Пике срочно позвали в боксы, после чего в лидеры вышел Прост, который в итоге и одержал победу. Так ошибка в начале дистанции помогла французу с перевесом в два очка опередить в чемпионате Мэнселла.

Гран-при ЮАР — 1983: Прост, Пике и Арну

К середине сезона-1983 главным фаворитом считался лидер «Рено» Ален Прост, но после сходов в Зандворте и Монце француз растерял преимущество и перед финальным Гран-при ЮАР опережал Нельсона Пике лишь на два очка. Шансы на титул сохранял также представитель «Феррари» Рене Арну, правда, он проигрывал Просту восемь баллов и взял бы чемпионат лишь в случае проблем у двух других претендентов.

Ален Прост в 1983 году Фото: Howes/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

На старте в лидеры со второй позиции вырвался Пике, тогда как Прост боролся с Лаудой на подступах к топ-3. Арну же выбыл из борьбы почти сразу: Рене откатился с четвёртой позиции на восьмую, а на девятом круге сошёл из-за отказа двигателя. На 36-м круге та же участь постигла и Проста — вышла из строя турбина. Пике теперь достаточно было финишировать четвёртым — он сбавил темп, чтобы поберечь двигатель, пропустил Рикардо Патрезе, Ники Лауду, который вскоре тоже сошёл, и Андреа де Чезариса, заняв третье место — и во второй раз став чемпионом.

Гран-при Сизарс-пэласа — 1981: Ройтеманн, Пике и Лаффит

Изначально финал сезона-1981 планировалось провести в Уоткинс-глене, но из-за финансовых проблем у промоутеров гонку пришлось перенести в Лас-Вегас — на трассу, буквально проложенную по парковке комплекса «Сизарс-пэлас». Лидером чемпионата на финал приехал Карлос Ройтеманн из «Уильямса», но выступавший за «Брэбэм» Нельсон Пике уступал аргентинцу лишь один балл. Небольшие шансы на чемпионство сохранял и Жак Лаффит на «Лижье» — он накануне финала отставал от лидера на шесть очков.

Ройтеманн на Гран-при США-Запад в 1981 году Фото: Steve Powell/Getty Images

Ройтеманн выиграл квалификацию, но неудачно стартовал и к концу первого круга откатился на пятое место, а уже на втором начались проблемы с трансмиссией — выпала четвёртая передача. Карлос отставал всё дальше и дальше, тогда как Нельсон Пике, который в жарких условиях испытывал физическое недомогание, постепенно выбился на третью позицию. Бразилец с трудом вёл машину и к финишу откатился на пятое место, однако на фоне проблем Ройтеманна, который вообще не набрал очков, этого было достаточно, чтобы с перевесом в один балл стать чемпионом мира.

Гран-при США — 1974: Регаццони, Фиттипальди и Шектер

Сезон-1974 был одним из самых напряжённых и непредсказуемых в истории Ф-1: с самого начала сезона в борьбу за титул вступили лидер «Макларена» Эмерсон Фиттипальди, а также представители «Феррари» — Клей Регаццони и Ники Лауда. Правда, на фоне неудач в концовке сезона Лауда из борьбы выпал, зато вместо него в сражение неожиданно вступил Джоди Шектер на «Лотусе». Перед финальным этапом сезона у Регаццони и Фиттипальди было равное количество очков, а вот Шектер проигрывал семь баллов и лишь в случае проблем у двух лидеров мог завоевать титул.

Эмерсон Фиттипальди в 1974 году Фото: Dennis Oulds/Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Фиттипальди и Регаццони квалифицировались восьмым и девятым, и на старте гонщик «Феррари» обогнал соперника. Однако Эмерсон тут же бросился в контратаку на прямой — бразилец оказался двумя колёсами на траве, но всё же прорвался вперёд и занял шестое место. У Регаццони шанса ответить не было — из-за проблем с управляемостью Клей стал постепенно терять позиции и в итоге откатился в конец пелотона. Фиттипальди же занял четвёртое место и стал первым в истории пилотом, выигравшим чемпионат за рулём «Макларена».

Гран-при Мексики — 1968: Хилл, Стюарт и Халм

На старте сезона-1968 Грэм Хилл выиграл две гонки из трёх, однако затем последовали четыре схода подряд, и англичанин растерял своё преимущество. В борьбу за титул вступили Джеки Стюарт и действующий чемпион Денни Халм. Тем не менее перед финальным Гран-при, проходившим в Мехико, Хилл на три очка опережал Стюарта и на шесть баллов — Халма.

Грэм Хилл в 1968 году Фото: Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Хилл стартовал с третьей позиции и быстро вышел в лидеры, однако Стюарт догнал Грэма и навязал ему борьбу — гонщики менялись позициями, но лидер чемпионата всякий раз возвращал себе первое место. Халм тем временем столкнулся с проблемами: возникли проблемы с подвеской, которая в конце концов окончательно сломалась. Стюарт продолжал атаковать Хилла, все остальные были далеко позади, однако за 15 кругов до финиша у Джеки начала барахлить топливная система — шотландец отстал и занял лишь седьмое место. Хилл же выиграл гонку с преимуществом более минуты и во второй раз в карьере стал чемпионом мира.

Гран-при Мексики — 1964: Хилл, Сертиз и Кларк

В начале сезона-1964 сильнее всех смотрелся Джим Кларк, выигравший три гонки из пяти, а вот во второй половине сезона инициативу перехватил Джон Сертиз. Грэм Хилл тоже включился в борьбу — он был стабильнее и чаще набирал очки. Лидером на финальную гонку чемпионата приехал Сертиз, который на пять баллов опережал Хилла и на девять — Кларка. Чтобы стать чемпионом, Кларку нужно было не только побеждать в Мексике, но и надеяться на проблемы соперников.

Грэм Хилл на Гран-при Великобритании 1964 года Фото: Getty Images

Джим выиграл поул-позицию и устоял в лидерах, тогда как Хилл и Сертиз действительно столкнулись с проблемами, откатившись на первом круге на 10-е и 13-е места. Оба бросились отыгрываться и к 18-му кругу шли в топ-5, но на 31-м после Хилл вылетел с трассы, сражаясь с партнёром Сертиза по «Феррари» Лоренцо Бандини. Сертиз закрепился на четвёртом месте — этого не хватило бы, чтобы опередить Хилла. Однако у Кларка начались технические проблемы, и на последнем круге он сошёл из-за утечки, а Сертиз обогнал Бандини, финишировал вторым и завоевал чемпионский титул.

Гран-при США — 1959: Брэбэм, Мосс и Брукс

Джек Брэбэм лидировал на протяжении всего сезона-1959, причём после четырёх этапов австралиец опережал Тони Брукса на 13 очков. Однако неудачи в Германии и Португалии нивелировали преимущество Брэбэма, а в борьбу за титул вступил одержавший две победы Стирлинг Мосс. Перед этапом в Сибринге Брэбэм на пять с половиной очков опережал Мосса и на восемь — Брукса.

Джек Брэбэм на Гран-при Монако 1959 года Фото: Hulton Archive/Getty Images

У Брукса были минимальные шансы, а на старте он к тому же получил удар от Вольфганга фон Трипса и вынужден был уже на первом круге поехать в боксы. В лидерах тем временем закрепился Мосс, но на шестом круге у него отказала трансмиссия — «Купер» сошёл с дистанции. Брэбэм, чемпионству которого теперь ничего не угрожало, перехватил лидерство и возглавлял гонку вплоть до последнего круга, на котором в баках его машины закончилось топливо. Брукс смог выбраться лишь на третье место, которого было недостаточно даже в случае схода Брэбэма, однако Джек решил не сдаваться и буквально дотолкал болид до финишной черты, заняв четвёртое место. Очков, правда, австралиец за него не получил, так как в зачёт шли лишь пять лучших результатов.

Гран-при Италии — 1950: Фанхио, Фаджиоли и Фарина

Историю Формулы-1, которая в этом году празднует 75-летие, принято отсчитывать с 1950 года — именно тогда впервые состоялся чемпионат мира среди пилотов. В зачёт первенства вошли шесть этапов (не считая «Инди-500»), и два из них выиграл Джузенне Фарина, а ещё в трёх первенствовал Хуан-Мануэль Фанхио. В итоге перед финалом Фанхио опережал Фарину на четыре очка, однако ещё ближе к аргентинцу был Луиджи Фаджиоли — стабильно приезжавший на подиум итальянец был всего в двух баллах от лидера.

Фанхио, Фаджиоли и Фарина впереди всех на старте Гран-при Великобритании 1950 года Фото: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

На старте финала в Монце в лидеры вырвался Фарина, тогда как выигравший квалификацию Фанхио откатился на третье место. Правда, со сходом Аскари аргентинец поднялся на вторую строчку, которой было бы достаточно для победы в чемпионате, однако вскоре и на его машине возникли технические проблемы. Фанхио в итоге сошёл с дистанции, Фаджиоли финишировал только третьим, а Фарина, одержав третью победу в сезоне, стал первым в истории чемпионом мира и увековечил своё имя.