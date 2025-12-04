«Макларен» начнёт работать на Норриса? И ещё 5 интриг финала сезона Формулы-1

Наконец-то судьба титула решится в финальной гонке сезона. Причём претендентов на титул сразу трое – впервые с 2010 года. Но не только чемпионской интригой живёт Гран-при Абу-Даби. Вашему вниманию – шесть вопросов к последнему этапу сезона.

Применит ли «Макларен» командную тактику?

Papaya rules – чуть ли не главный мем этого сезона. В «Макларене» возвели в абсолют идею равенства двух гонщиков. Даже когда на горизонте замаячила угроза в лице Макса Ферстаппена, Зак Браун не решился выделить фаворита в паре Норрис – Пиастри.

В том же Катаре любой другой руководитель ударил бы кулаком по столу и зазвал Ландо (ну, или Оскара) на пит-стоп, когда на трассе появился сейфти-кар. Но у «Макларена» свой путь. «Оранжевые» лучше проиграют гонку и поставят под угрозу титул в личном зачёте, чем отдадут предпочтение одному из пилотов.

И тут возникает вопрос: а готовы ли в «Макларене» идти до конца? Или всё же Зак Браун применит командную тактику при необходимости? Напомним, при победе Ферстаппена в Абу-Даби Норрису для оформления титула необходимо будет финишировать не ниже третьего места. А что, если Ландо будет идти четвёртым, а Пиастри – третьим? Решатся в «Макларене» провести размен и отречься от Papaya rules ради долгожданного титула? Вопрос вопросов.

Уступит ли Хэмилтон своему сменщику из «Мерседеса»?

Когда «Мерседес» подписал на место уходящего Хэмилтона 18-летнего Антнонелли, пожалуй, только ленивый не выразил скепсис по данному поводу. Оно и понятно: сменщиком семикратного чемпиона стал юниор без опыта в Ф-1.

Но что мы имеем год спустя? Итальянский дебютант лишь на два очка отстаёт от именитого ветерана в личном зачёте. В последних гонках Антонелли набрал приличную форму (ошибка на последних кругах в Катаре – разовая акция), поэтому велика вероятность, что свой дебютный сезон он завершит впереди Хэмилтона.

Да, в последнее время «Феррари» просто ужасна, и, наверное, сравнивать результаты пилотов «Скудерии» и «Мерседеса» не совсем корректно. Однако то, что юниор свой первый сезон в Ф-1 завершит впереди именитого чемпиона, на место которого он пришёл, – сюжет интересный.

Албон или Сайнс: кто станет «лучшим из остальных»?

Негласный титул «лучший из остальных» разыграют между собой пилоты «Уильямса» Албон и Сайнс. В последней гонке сезона они сразятся за восьмое место личного зачёта – впереди только представители большой четвёрки: «Макларен», «Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари».

Долгое время казалось, что у Албона нет конкурентов в споре за титул «короля середняков». Но благодаря двум подиумам во второй половине чемпионата Сайнс подобрался к напарнику на дистанцию атаки. В преддверии финальной гонки двух гонщиков разделяет девять очков.

То есть Карлосу может хватить пятого места, чтобы закончить сезон впереди товарища по команде. В принципе, это не самый нереалистичный сценарий.

Карлос Сайнс подтянулся к Алексу Албону Фото: Clive Mason/Getty Images

Покорится ли Расселлу уникальное достижение?

Джордж Расселл может стать единственным гонщиком, который финишировал в каждой гонке этого сезона. В разные годы подобное достижение покорялось Михаэлю Шумахеру (2002), Льюису Хэмилтону (2019), Максу Ферстаппену (2023) и Оскару Пиастри (2024). Солидная компания, что тут скажешь.

Впрочем, в полной мере Расселл не сможет повторить успех вышеуказанных коллег, так как каждый из них прошёл 100% дистанции в отдельно взятом сезоне. Что же до Джорджа, то он в этом сезоне отстал от лидера на два круга в Монако – поэтому мимо.

Однако в любом случае Расселл может установить достижение, которое в этом году подвластно только ему. Чем не сюжет?

Кто возьмёт верх в разборках середняков?

В Кубке конструкторов до сих пор не распределены места с шестого по девятое. Возглавляющий группу из четырёх команд «Рейсинг Буллз» рискует свалиться на седьмое место – «Астон Мартин» находится на дистанции 12 очков. Один ударный Гран-при в исполнении команды Лоуренса Стролла – и рокировке быть.

В свою очередь, «Астон Мартин» преследует «Хаас». Американская конюшня находится в семи очках от седьмой строчки – такой вот символизм. Ну и самый маленький разрыв в командном зачёте установился между «Хаасом» и «Кик-Заубером» – всего пять очков.

Напомним, команды борются не за абстрактные позиции в турнирной таблице, а за миллионы долларов призовых. Хотя свои плюсы в низком положении в командном зачёте тоже есть – дополнительные часы в аэродинамической трубе. Тот случай, когда нужно расставить приоритеты.

Обгонит ли «Астон Мартин» коллег из «Рейсинг Буллз»? Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Как Цунода попрощается с Формулой-1?

Скорее всего, предстоящий Гран-при станет последним в формульной карьере Юки Цуноды. В следующем году японец получит статус лишь резервного пилота «Ред Булл». Судя по всему, в системе «быков» на Юки поставили крест. И далеко не факт, что он сможет найти себе место в другой команде.

За плечами Цуноды пять сезонов в Формуле-1, 110 стартов и 124 очка. Да, он не был суперзвездой и какого-то глубокого следа в истории Ф-1 не оставил. Но последить за его последней гонкой точно стоит.