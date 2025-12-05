Какие расклады перед решающей гонкой Формулы-1? Норрис — фаворит, но это не точно

В пятничных тренировках «Ред Булл» был на 0,3 секунды медленнее «Макларена». Но у инженеров ещё есть немного времени…

На трассе «Яс Марина» состоялись две сессии свободных заездов перед заключительным этапом сезона Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Впереди у гонщиков ещё одна (не слишком показательная) тренировка, а затем — решающие сессии: квалификация и гонка.

Разбираемся, что происходит в Абу-Даби и с чем претенденты на титул подходят к финальному испытанию.

Пока что быстрее Норрис

Гран-при Абу-Даби традиционно проходит под искусственным освещением — гонка начинается на закате, который быстро переходит в сумерки, а квалификация и стартует в тёмное время суток. В связи с этим первая пятничная тренировка (как, собственно, и третья — субботняя) совершенно не показательна — она проходит днём, когда состояние асфальта и температура совершенно иные.

В том числе поэтому многие команды решили пожертвовать именно этой тренировкой, чтобы предоставить её молодым пилотам — это обязательно по регламенту. В итоге Оскар Пиастри утреннюю пятничную тренировку пропустил. Быстрейшим же утром стал Ландо Норрис, который на 0,008 секунды опередил Макса Ферстаппена, расположившегося на второй строчке.

Ферстаппен в свободных заездах в Абу-Даби Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, куда важнее вторая сессия — и в ней Норрис снова был на первой строчке, однако теперь его отрыв составил внушительные 0,363 секунды. Ферстаппен снова показал второе время, а вот Пиастри оказался лишь на 11-й строчке — в 0,680 секунды позади напарника.

Ландо в данный момент действительно чувствует себя увереннее соперников, но само по себе это пока что ничего не значит. Командам предстоит проанализировать собранные на свободных заездах данные и внести изменения в настройки машин. Причём на фоне того, что третья тренировка тоже проходит днём, по-настоящему проверить новые регулировки до старта квалификации не получится. Другими словами, пусть Норрис пока и смотрится лучше соперников, это ещё ничего ему не гарантирует.

Дельфинирование снова проблема

Интересно, что по ходу свободных заездов многие гонщики столкнулись с дельфинированием, и довольно активно на раскачку болида жаловался Макс Ферстаппен. Совсем недавно — на Гран-при Бразилии — у «Ред Булл» уже были подобные проблемы, и тогда нидерландец выбыл в первом сегменте квалификации, но затем поведение болида всё же удалось наладить.

В этот раз масштаб проблем куда меньше и, вероятно, решить их будет существенно проще. К тому же асфальт на «Яс Марине» намного ровнее, чем на «Интерлагосе». Можно предположить, что если в «Ред Булл» смогут добиться от шасси стабильности, то у «Макларена» уже не будет тех 0,36 секунды преимущества, которые продемонстрировал Норрис.

Норрис в свободных заездах в Абу-Даби Фото: Dom Gibbons/Getty Images

В то же время можно вспомнить недавний Гран-при Лас-Вегаса и дисквалификацию «Макларена» за слишком сильно стёртую доску скольжения. В данный момент особенных проблем у шасси Уокинга не наблюдается, а «Яс Марина» в теории лучше подходит «Макларену», чем «Ред Булл». Но, памятуя о двойной дисквалификации, инженеры наверняка оставят какой-то запас на тот случай, если и их машина внезапно начнёт раскачиваться. Причём, по слухам, Норрис и Пиастри в этот уикенд будут работать независимо — они не будут знать настройки друг друга и даже брифинги с инженерами проведут отдельные.

Если этот инсайд верен, высока вероятность, что кто-то из гонщиков в настройке машины пойдёт по неверному пути. Впрочем, вероятнее всего, «Макларен» проблем избежит и сохранит скорость. В то же время в «Ред Булл» рассчитывают подтянуться к лидерам, а потому борьба за поул-позицию должна быть острой и непредсказуемой. Норрис и Пиастри часто допускают в решающих попытках небольшие помарки, тогда как Ферстаппен способен штамповать идеальные круги, и, если «Ред Булл» хоть немного прибавит, Макс вполне может оказаться на поуле.

Соперники могут вмешаться в борьбу

Не исключено, что в борьбу лидеров включатся и другие команды. «Феррари» по-прежнему далековато, а вот Джордж Расселл проиграл Ферстаппену во второй сессии лишь 0,016 секунды. К тому же на удивление здорово в пятницу смотрелись «Хаас» и «Кик-Заубер».

Конечно, рассматривать их как претендентов на поул не стоит, но, если тому же Хюлькенбергу или Берману удастся в Q3 собрать идеальный круг, а кто-то из претендентов на титул допустит небольшую ошибку, это может стоить последним позиции-другой.

«Хаас» удивил в тренировках Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Кроме того, нельзя исключать тех или иных форс-мажорных обстоятельств или трафика. Оказаться в самый неподходящий момент под жёлтыми или красными флагами может любой пилот — включая лидеров чемпионата. Причём произойти это может не только в финале, но и в первых двух сегментах.

На фоне этого полностью уверенным в результате не может быть никто, а давление будет колоссальным. Среди претендентов на титул лучше всех с прессингом справляется Ферстаппен — и это может компенсировать потенциальную нехватку скорости «Ред Булл» в сравнении с «Макларенами».

Пиастри может помочь напарнику, а Цунода — вряд ли

Фаворитом чемпионской гонки считается Норрис — он опережает соперников в чемпионате, судя по всему, обладает лучшей машиной в пелотоне и может позволить себе финиш на третьем месте — в такой ситуации Ландо станет чемпионом независимо от результатов преследователей.

Кроме того, у британца есть небольшой козырь в виде напарника. Да, Пиастри тоже борется за титул (и в Катаре выступил сильнее), но пока в тренировках в Абу-Даби Оскар был позади. К тому же в прошлом сезоне австралиец в Q3 в Абу-Даби проиграл напарнику более 0,2 секунды. И если в гонке сложится такая ситуация, что у Пиастри шансов на титул не будет, он будет помогать Норрису.

Андреа Стелла, Оскар Пиастри и Зак Браун Фото: Clive Rose/Getty Images

Как такая ситуация может выглядеть? Ну, например, Ферстаппен лидирует, вторым держится Расселл, а два «Макларена» идут за ними — и в такой ситуации Пиастри выпустит Норриса на третье место. В теории можно даже представить, что Оскар неудачно выступит в квалификации и оттянет свой пит-стоп, чтобы сдержать Ферстаппена, — как это делал Серхио Перес в 2021-м.

Впрочем, нафантазировать можно любой расклад, но факт остаётся фактом: у «Макларена» в топ-10 почти наверняка будет две машины, а вот на Юки Цуноду надежд маловато. Во второй пятничной тренировке японец был на 0,86 секунды медленнее Ферстаппена. «Рейсинг Буллз» тоже едва ли окажутся в такой позиции, чтобы как-то помочь при необходимости Максу. В общем, в воскресенье нидерландец может рассчитывать только на себя.

Давление на стратегов

Наконец, не будем забывать о стратегической составляющей гонки. На Гран-при Абу-Даби не раз происходили столкновения, которые приводили к выезду сейфти-кара, и один из них в 2021 году перевернул ситуацию с ног на голову. Нечто подобное может произойти и в этот раз — и на фоне провала стратегов «Макларена» в Катаре команда Зака Брауна в этом смысле будет испытывать больше давления.

В любом случае нас ждёт захватывающий и непредсказуемый финал сезона. Конечно, один из трёх претендентов на титул обладает явным преимуществом (Норрис), другой выступает в статусе андердога (Ферстаппен), а третьему для победы буквально нужно чудо (Пиастри). Но чудеса на «Яс Марине» случаются…