«Со старта спокойно уедет в закат». Кто же станет чемпионом Формулы-1?

Уже завтра станет известно, получит ли Формула-1 нового чемпиона мира или Макс Ферстаппен вопреки раскладам завоюет титул в пятый раз подряд. Три автора автоспортивного раздела «Чемпионата» высказали своё мнение, кто же всё-таки победит. Спойлер: увы, в Оскара Пиастри никто не верит.

Лев Дорогов: ничего Ферстаппен у Норриса не отыграет

Не понимаю, откуда эта иллюзия борьбы за титул. Ферстаппен проигрывает Норрису 12 очков — то есть Ландо достаточно финишировать третьим, чтобы стать чемпионом. Закончить гонку ниже он может только из-за какого-то форс-мажора, ведь «Мерседес» и «Феррари» не в той форме, чтобы на равных конкурировать с «Маклареном». К тому же уж в последней гонке «оранжевые» наверняка начнут работать на Норриса. Ландо железно получит более выгодную тактику, да и Пиастри его пропустит в случае чего: +1 позиция ещё до старта.

Ну и, пожалуй, главный аргумент в пользу Норриса — трасса «Яс Марина» больше подходит «Макларену», чем «Ред Булл». Результаты наиболее показательной второй тренировки тому подтверждение.

В потоке рассуждений, каким образом Макс отыграет у Ландо 12 очков, теряется одна важная мысль: Ферстаппен финиширует позади Норриса. Ничего нидерландец не отыграет у лидера чемпионата. Думаю, Норрис со старта спокойно уедет в закат, лишив нас какой либо интриги.

Александр Кожевников: ждём повторения 2007-го!

Конечно, логика, очки и статистика говорят за Ландо Норриса, однако опыт и умение собраться в нужный момент — на стороне Макса Ферстаппена. «Ред Булл» — чемпионская команда, а «Макларен» не брал личный зачёт уже почти два десятка лет. Коллектив Зака Брауна — огромные профессионалы, но даже во времена гораздо более одиозной и устрашающей фигуры, Рона Денниса, «Макларен» проваливался в решающий момент.

Проведём параллели. В чемпионате лидирует молодой британец, он соперничает за титул с напарником, а их преследователь отставал за три гонки до конца на расстояние целых двух побед. Ничего не напоминает? И пусть снаряд дважды в одну воронку не попадает, есть предчувствие, что сезон 2025 года станет настолько же эпичным по своей развязке, как и 2007 год. В воскресенье такое зрелище пропустить точно нельзя!

Антон Колов: провал квалификации даже поможет Ландо

Ставлю на Норриса — такой отрыв по очкам не отыграть. Ландо даже в плюс будет провалить квалификацию и стартовать не вторым-третьим (если, конечно, не получится взять поул сразу), а следить за разборкой Пиастри и Макса издалека. Своё третье место в гонке он должен забирать, оно гарантирует чемпионство. Ну а если с поула — то газ в пол и лететь!

Главное — не рисковать аварией на стартовом отрезке. Максимальная осторожность! Избегать контактов и любых повреждений. Остальное — дело техники: в прямом и переносном смысле. Холодная голова — залог победы. Уверен в Ландо и его чемпионстве.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.