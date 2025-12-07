Что нужно для чемпионства каждому из претендентов на титул в Формуле-1?

К решающей гонке сезона-2025 Формулы-1 лидер общего зачёта Ландо Норрис опережает пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 12 очков, а своего напарника по «Макларену» Оскара Пиастри — на 16. Какой результат в гонке Гран-при Абу-Даби устроит каждого из претендентов на чемпионский титул?

Что нужно для чемпионства Норриса:

Позиция Норриса Позиция Ферстаппена Позиция Пиастри 1-я Неважно Неважно 2-я Неважно Неважно 3-я Неважно Неважно 4-я 2-я и ниже Неважно 5-я 2-я и ниже Неважно 6-я 2-я и ниже 2-я и ниже 7-я 2-я и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест) 2-я и ниже 8-я 3-я и ниже 2-я и ниже 9-я 4-я и ниже 2-я и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест) 10-я 4-я и ниже 3-я и ниже Вне очков 4-я и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест) 3-я и ниже

Что нужно для чемпионства Ферстаппена:

Позиция Ферстаппена Позиция Норриса Позиция Пиастри 1-я 4-я и ниже неважно 2-я 8-я и ниже 3-я и ниже 3-я 9-я и ниже 2-я и ниже 4-я Норрис победит по количеству вторых мест, даже не набрав очки ------

Что нужно для чемпионства Пиастри:

Позиция Пиастри Позиция Норриса Позиция Ферстаппена 1-я 6-я и ниже неважно 2-я 10-я и ниже (при равенстве очков в случае финиша девятым Норрис будет выше по количеству вторых мест) 4-я и ниже

Напоминаем: воскресная гонка на трассе «Яс Марина» стартует в 16:00 мск!