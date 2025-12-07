Что нужно для чемпионства каждому из претендентов на титул в Формуле-1?
Все расклады перед стартом Гран-при Абу-Даби — в одном материале.
К решающей гонке сезона-2025 Формулы-1 лидер общего зачёта Ландо Норрис опережает пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 12 очков, а своего напарника по «Макларену» Оскара Пиастри — на 16. Какой результат в гонке Гран-при Абу-Даби устроит каждого из претендентов на чемпионский титул?
Что нужно для чемпионства Норриса:
|Позиция Норриса
|Позиция Ферстаппена
|Позиция Пиастри
|1-я
|Неважно
|Неважно
|2-я
|Неважно
|Неважно
|3-я
|Неважно
|Неважно
|4-я
|2-я и ниже
|Неважно
|5-я
|2-я и ниже
|Неважно
|6-я
|2-я и ниже
|2-я и ниже
|7-я
|2-я и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест)
|2-я и ниже
|8-я
|3-я и ниже
|2-я и ниже
|9-я
|4-я и ниже
|2-я и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест)
|10-я
|4-я и ниже
|3-я и ниже
|Вне очков
|4-я и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест)
|3-я и ниже
Что нужно для чемпионства Ферстаппена:
|Позиция Ферстаппена
|Позиция Норриса
|Позиция Пиастри
|1-я
|4-я и ниже
|неважно
|2-я
|8-я и ниже
|3-я и ниже
|3-я
|9-я и ниже
|2-я и ниже
|4-я
|Норрис победит по количеству вторых мест, даже не набрав очки
|------
Что нужно для чемпионства Пиастри:
|Позиция Пиастри
|Позиция Норриса
|Позиция Ферстаппена
|1-я
|6-я и ниже
|неважно
|2-я
|10-я и ниже (при равенстве очков в случае финиша девятым Норрис будет выше по количеству вторых мест)
|4-я и ниже
Напоминаем: воскресная гонка на трассе «Яс Марина» стартует в 16:00 мск!
