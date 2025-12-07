Скидки
Что нужно для чемпионства каждому из претендентов на титул в Формуле-1 — расклады для победы Норриса, Ферстаппена и Пиастри

Что нужно для чемпионства каждому из претендентов на титул в Формуле-1?
Александр Кожевников Евгений Кустов
,
Чемпионский трофей Формулы-1
Все расклады перед стартом Гран-при Абу-Даби — в одном материале.

К решающей гонке сезона-2025 Формулы-1 лидер общего зачёта Ландо Норрис опережает пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 12 очков, а своего напарника по «Макларену» Оскара Пиастри — на 16. Какой результат в гонке Гран-при Абу-Даби устроит каждого из претендентов на чемпионский титул?

Что нужно для чемпионства Норриса:

Позиция НоррисаПозиция ФерстаппенаПозиция Пиастри
1-яНеважноНеважно
2-яНеважноНеважно
3-яНеважноНеважно
4-я2-я и нижеНеважно
5-я2-я и нижеНеважно
6-я2-я и ниже2-я и ниже
7-я2-я и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест)2-я и ниже
8-я3-я и ниже2-я и ниже
9-я4-я и ниже2-я и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест)
10-я4-я и ниже3-я и ниже
Вне очков4-я и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест)3-я и ниже

Что нужно для чемпионства Ферстаппена:

Позиция ФерстаппенаПозиция НоррисаПозиция Пиастри
1-я4-я и ниженеважно
2-я8-я и ниже3-я и ниже
3-я9-я и ниже2-я и ниже
4-яНоррис победит по количеству вторых мест, даже не набрав очки------

Что нужно для чемпионства Пиастри:

Позиция ПиастриПозиция НоррисаПозиция Ферстаппена
1-я6-я и ниженеважно
2-я10-я и ниже (при равенстве очков в случае финиша девятым Норрис будет выше по количеству вторых мест)4-я и ниже

Напоминаем: воскресная гонка на трассе «Яс Марина» стартует в 16:00 мск!

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось
