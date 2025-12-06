Ферстаппен выиграл главную квалификацию года. Норрис и Пиастри стартуют в финале за Максом

Хэмилтон снова провалился — Льюис в третий раз подряд не вышел даже из Q1.

Q1. Хэмилтон — среди аутсайдеров. Снова

Первый сегмент начался неожиданно: Гасли, Хэмилтон и Леклер отправились на первые попытки на «медиуме». Впрочем, никому из них эти шины успеха не принесли: по итогам первых попыток все трое оказались в зоне вылета и вскоре перешли на мягкие шины. Причём Гасли не смог как следует проехать и вторую попытку: француз нарушил границы трассы в первом повороте и был лишён своего времени на «софте». Ещё хуже начал сессию другой пилот «Альпин» Франко Колапинто: он дважды промахивался в первом повороте и потерял сразу две попытки.

Хэмилтон смог прибавить во второй попытке на «софте», однако в третьей уступил своему лучшему времени 0,04 секунды и остался 16-м — в 0,008 секунды позади Цуноды. В итоге Льюис уже в третий раз подряд выбыл в первом сегменте квалификации. На 17-й позиции расположился Алекс Албон — он прибавил в финальной попытке, но проехал в ней на 0,23 секунды медленнее Сайнса, и для выхода в Q2 этого не хватило. 18-м стал Хюлькенберг, а на двух последних строчках так и остались Гасли с Колапинто.

Тем временем с первой позиции во второй раунд прошёл Оскар Пиастри. Второе время показал Макс Ферстаппен, проигравший австралийцу 0,272 секунды, тогда как Ландо Норрис, фаворит в борьбе за титул, закончил Q1 лишь на шестой строчке — с отставанием от партнёра по команде в 0,573 секунды.

Q2. Проблемы Антонелли

Во втором сегменте после первых попыток в зоне вылета оказались пилоты «Рейсинг Буллз», а также Цунода, Берман и Антонелли, который проехал круг на 0,641 секунды медленнее Расселла. Сам Джордж при этом оказался быстрейшим, правда, расположившиеся вслед за ним Ферстаппен, Норрис и Пиастри начали Q2 на уже использовавшихся комплектах.

В решающих попытках Хаджар и Цунода смогли пробиться в топ-10, а вот у Антонелли снова возникли проблемы — итальянец жаловался на слабое сцепление задней оси. Берман смог прибавить и проехал круг лишь на 0,018 секунды медленнее Окона, однако этого хватило лишь для 11-й позиции. А вот Сайнс прибавил меньше других и под конец сегмента откатился на 12-ю строчку, не дотянувшись до финиша. Лоусон остался 13-м, а Антонелли в итоге занял только 14-е место, обогнав лишь Стролла.

На первой же строчке устоял Расселл, который опередил Ферстаппена на 0,022 секунды. Норрис прошёл в финал с третьей позиции — он проиграл Джорджу 0,074 секунды, тогда как Пиастри во втором сегменте показал лишь девятое время. Впрочем, Оскару не пришлось заканчивать быстрый круг, поскольку шедшие впереди пилоты не смогли потеснить его из топ-10.

Q3. Ферстаппен против «Макларенов»

К финалу квалификации у Ферстаппена, Расселла и Леклера осталось больше свежих комплектов «софта», чем у других, так что их соперникам пришлось выезжать на первые попытки на уже прикатанной резине.

Сражение за поул открыл Ферстаппен, которому Цунода, пожертвовав своей попыткой, помог слипстримом. Пиастри показал второе время, проиграв Максу 0,327 секунды, а Норрис после первых попыток расположился на третьей строчке — почти в полусекунде позади нидерландца. Леклер и Расселл, немного поскользнувшийся в 14-м повороте, заняли четвёртую и пятую позиции соответственно.

На финальные попытки все отправились на свежих шинах. Первым из числа претендентов на титул быстрый круг начал Пиастри. Оскар улучшил время, но остался на второй позиции. Вскоре круг завершил Ландо — британец превзошёл время напарника на 0,029 секунды, однако тоже остался позади Макса. Тем временем Ферстаппен завершил круг и поставил точку — с результатом 1:22.207 действующий чемпион мира завоевал поул-позицию к финальной гонке сезона.

На четвёртой позиции, позади Норриса и Пиастри, расположился Расселл, Леклер не смог ответить Джорджу и остался пятым, шестое место занял Алонсо, опередивший своего протеже Бортолето, восьмое время показал Окон, девятым квалификацию закончил Хаджар, а топ-10 замкнул Цунода.

Гран-при Абу-Даби стартует в воскресенье, 7 декабря, в 16:00 мск.