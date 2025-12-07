Скидки
Формула-1, Гран-при Абу-Даби Ф-1 7 декабря 2025 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Сегодня мы узнаем чемпиона Формулы-1! Гран-при Абу-Даби — LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Гран-при Абу-Даби Формулы-1 — LIVE
Три претендента на титул — на трёх первых стартовых позициях. Начало — в 16:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Субботняя квалификация Гран-при Абу-Даби принесла Максу Ферстаппену поул-позишен и звание фаворита в гонке, однако если говорить о борьбе в общем зачёте, то Ландо Норриса более чем устраивает его второе место на стартовой решётке. Британец, напомним, может финишировать и третьим и всё равно взять титул даже в случае победы Макса. Ну а в субботу третьим оказался как раз Оскар Пиастри, у которого остаются небольшие шансы на титул. Теперь главное внимание — на старт. Будет ли рисковать Норрис? Как жёстко его заблокирует Ферстаппен? Не станет ли Пиастри надеяться на столкновение двух соперников? Первые метры дистанции могут многое решить…

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Главные события Гран-при Формулы-1 и гонки поддержки — в нашей онлайн-трансляции.

Live Дмитрий Захарченко

С поул-позиции сегодня стартует Роман Станек, а первый ряд с ним разделит Джек Кроуфорд. На втором ряду стартового поля Леонардо Форнароли и Дино Беганович, а следом за ними — Себастьян Монтойя и Оливер Гёте.

Конкуренты Кроуфорда в борьбе за вице-чемпионство стартуют чуть дальше: Алекс Данн — 10й, Рихард Версхор — 11-й, Люк Браунинг — 17-й.

Стартовая решётка гонки Формулы-2

Стартовая решётка гонки Формулы-2

Фото: x.com/formula2

Старт прогревочного круга — в 12:15 мск.

11:45 Дмитрий Захарченко

День большого финала в Абу-Даби начинается с гонки Формулы-2. Чемпионом ещё в Катаре стал Леонардо Форнароли, однако продолжается сражение за титул в командном зачёте, а также ещё не определён вице-чемпион первенства.

В командном зачёте лидирует «Инкивкта», которая на 32 очка опережает «Хайтек» и на 42 балла — «Кампос». Таким образом у команды Форнароли есть хороший шанс забрать и второе чемпионство этого года.

Тем временем на звание вице-чемпиона претендуют сразу четверо пилотов: Джек Кроуфорд, уступающий ему три очка Рихард Версхор, Люк Браунинг, который в данный момент в 11 баллах, а также Алекс Данн. Правда, отставание последнего 23 очка, и шансы, прямо скажем, невысоки…

Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Леонардо Форнароли (Invicta Racing) — 211 очков
2. Джек Кроуфорд (DAMS Lucas Oil) — 173
3. Рихард Версхор (MP Motorsport) — 170
4. Люк Браунинг (Hitech TGR) — 162
5. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 150
6. Арвид Линдблад (Campos Racing) — 132
7. Хосеп-Мария Марти (Campos Racing) — 112
8. Дино Беганович (Hitech TGR) — 104
9. Виктор Мартинс (ART Grand Prix) — 97
10. Себастьян Монтойя (Prema Racing) — 91.

