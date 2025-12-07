Сегодня мы узнаем чемпиона Формулы-1! Гран-при Абу-Даби — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Субботняя квалификация Гран-при Абу-Даби принесла Максу Ферстаппену поул-позишен и звание фаворита в гонке, однако если говорить о борьбе в общем зачёте, то Ландо Норриса более чем устраивает его второе место на стартовой решётке. Британец, напомним, может финишировать и третьим и всё равно взять титул даже в случае победы Макса. Ну а в субботу третьим оказался как раз Оскар Пиастри, у которого остаются небольшие шансы на титул. Теперь главное внимание — на старт. Будет ли рисковать Норрис? Как жёстко его заблокирует Ферстаппен? Не станет ли Пиастри надеяться на столкновение двух соперников? Первые метры дистанции могут многое решить…
Главные события Гран-при Формулы-1 и гонки поддержки — в нашей онлайн-трансляции.
С поул-позиции сегодня стартует Роман Станек, а первый ряд с ним разделит Джек Кроуфорд. На втором ряду стартового поля Леонардо Форнароли и Дино Беганович, а следом за ними — Себастьян Монтойя и Оливер Гёте.
Конкуренты Кроуфорда в борьбе за вице-чемпионство стартуют чуть дальше: Алекс Данн — 10й, Рихард Версхор — 11-й, Люк Браунинг — 17-й.
Стартовая решётка гонки Формулы-2
Фото: x.com/formula2
Старт прогревочного круга — в 12:15 мск.
День большого финала в Абу-Даби начинается с гонки Формулы-2. Чемпионом ещё в Катаре стал Леонардо Форнароли, однако продолжается сражение за титул в командном зачёте, а также ещё не определён вице-чемпион первенства.
В командном зачёте лидирует «Инкивкта», которая на 32 очка опережает «Хайтек» и на 42 балла — «Кампос». Таким образом у команды Форнароли есть хороший шанс забрать и второе чемпионство этого года.
Тем временем на звание вице-чемпиона претендуют сразу четверо пилотов: Джек Кроуфорд, уступающий ему три очка Рихард Версхор, Люк Браунинг, который в данный момент в 11 баллах, а также Алекс Данн. Правда, отставание последнего 23 очка, и шансы, прямо скажем, невысоки…
Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Леонардо Форнароли (Invicta Racing) — 211 очков
2. Джек Кроуфорд (DAMS Lucas Oil) — 173
3. Рихард Версхор (MP Motorsport) — 170
4. Люк Браунинг (Hitech TGR) — 162
5. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 150
6. Арвид Линдблад (Campos Racing) — 132
7. Хосеп-Мария Марти (Campos Racing) — 112
8. Дино Беганович (Hitech TGR) — 104
9. Виктор Мартинс (ART Grand Prix) — 97
10. Себастьян Монтойя (Prema Racing) — 91.