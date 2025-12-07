Почему Ландо Норрис не заслужил звание чемпиона мира

Оговорюсь: совсем уж недостойных чемпионов Формулы-1 не бывает, а потому вся троица претендентов на титул в сезоне-2025 априори достаточно достойна обладания титулом. Но, как известно, достойны все, однако есть те, кто достойнее. И Ландо Норрис явно занимал не первое место в этом списке. В чём же минусы Норриса в сравнении с другими претендентами и чемпионами?

Стабильность

Давайте просто разберём нынешний сезон. И чем-чем, а особой стабильностью в начале чемпионата Норрис не отличался. Вернее, как: он стабильно проигрывал сначала Пиастри, а затем и Ферстаппену. Лучший отрезок для Ландо — вторая половина чемпионата, пока сезон не подошёл к эндшпилю. То есть отрезок вышел довольно коротки.

Периодически Норрис скатывался в психологическую нестабильность, которая выливалась в нестабильность результатов. Будем честны: с той скоростью, что мог похвастаться «Макларен» на фоне конкурентов на протяжении большей части сезона, пилот S-категории справился бы с тем, чтобы выиграть титул досрочно, а не ставить себя в ситуацию, в которой оказался Ландо перед Абу-Даби.

Ландо Норрис отмечает титул Фото: Clive Rose/Getty Images

Нельзя сказать, что в этом вопросе от Ландо далеко ушёл его напарник, однако Пиастри попросту не хватило на концовку сезона, в то время как первые две трети австралиец провёл намного увереннее — как на трассе, так и «в своей голове». Плюс напомним: для Оскара это только третий год в Ф-1, а для Норриса — седьмой.

И снова на фоне пилотов «папайи» заметно выделяется Ферстаппен. В начале сезона машина Макса не позволяла бороться в первых рядах, но даже это не помешало нидерландцу одержать две победы и часто заглядывать на подиум, минимизируя потери. Ну а концовку Ферстаппен провёл на 11 баллов из 10.

Несамостоятельность Норриса как боевой единицы

В пелотоне есть множество пилотов, которые способны принимать решения самостоятельно, включая тактические ходы и манёвры. Что до Норриса, то неоднократно упоминалось: без своего гоночного инженера Ландо боится ступить шагу и полностью во всём полагается на «голос в своей голове» — вплоть до правильного прохождения поворотов.

В пелотоне есть ещё много пилотов, обладающих схожим с Норрисом опытом, однако обладающих большей самостоятельностью. Но мы здесь собрались, чтобы обсудить претендентов на титул, так что в пример поставим Ферстаппена. Да, Джанпьеро Ламбьязе — важнейшая составляющая успехов нидерландского гонщика, однако нельзя сказать, что Ферстаппен в его руках — просто инструмент. В то время как Норрис является именно орудием Уилла Джозефа.

«Правила папайи»

Внутренний распорядок в «Макларене», созданный для того, чтобы предоставлять пилотам равные возможности, не то чтобы провалился, но в итоге вызвал у болельщиков много вопросов, потому что на практике получалось, что чаще эти пресловутые «правила папайи» играли на руку Норрису. Например, как в максимально спорной ситуации на Гран-при Италии, когда после запоротого механиками пит-стопа Ландо получил от Пиастри обратно второе место.

Или возьмём свежий Гран-при Катара, где «Макларен» потерял победу просто ради того, чтобы кто-то из пилотов (читай — Пиастри) не получил преимущество относительно другого. Были и другие моменты — пустяшные, однако создававшие негативную картину в глазах болельщиков. Так что Норрис образца 2025 года кому-то запомнится как гонщик, которого команда хоть откровенно и не тянула, но которому вольно или невольно подыгрывала.

И всё-таки чемпион

Как бы то ни было, все эти моменты не помешали Ландо выиграть титул в сезоне-2025. Норрис ещё молод, и многие из претензий можно списать на отсутствие опыта в борьбе за титул (2024 год не в счёт). Если при новом регламенте «Макларен» снова построит болид, способный побеждать, то высока вероятность, что уже в следующем году наши нынешние претензии окажутся неактуальными. Но всё это покажет только время. А пока — с титулом тебя, Ландо! Даже если у нас есть вопросы.