В Формуле-1 новый чемпион! Серия из четырёх титулов Ферстаппена — всё

Старт в Ф-1 важен всегда. А старт в финальной гонке сезона, когда на трёх первых позициях три претендента на титул? Всё очевидно. Но на Гран-при Абу-Даби первые метры дистанции прошли относительно спокойно: Ферстаппен, Норрис и неожиданно выбравший «хард» Пиастри сохранили позиции. Впрочем, дальше по ходу первого круга Оскар внезапно бросился в атаку на напарника и красиво прошёл его по внешней траектории — Норрис сильно рисковать не стал и признал поражение.

Позади топ-3 два места из-за пробуксовки потерял Расселл, а Алонсо даже прессинговал Леклера, однако Шарль отбился. В целом всё прошло спокойно, без столкновений. Расселл затем довольно быстро прошёл «Астон» Фернандо, после чего Алонсо на некоторое время сформировал DRS-паровозик, где менее чем в секунде друг от друга шли все вплоть до 19-го места.

Хэмилтон, Албон и Хюлькенберг стартовали на «софте» и рано поехали в боксы за «хардом», намекнув на тактику с двумя остановками. Что же до лидирующей группы, то волна остановок пошла с 15-го круга, когда в боксы рванул Расселл и многие другие. Через пару кругов Джорджу ответили Норрис с Леклером. Это отправило Ландо в трафик позади группы середняков, однако отдадим пилоту «Макларена» должное: он прошёл четырёх соперников за два круга!

Но вот дальше было самое сложное и интересное: Норрис начал стремительно приближаться к «Ред Булл» Юки Цуноды, который прекрасно понимал, чего от него ждёт команда (в разумных пределах). Японец действительно упирался как мог, петлял по прямой — и вынудил Ландо при обгоне выехать всеми четырьмя колёсами на обочину!

Командный мостик «Макларена» не стал просить от Ландо вернуть позицию — неужели штраф? Однако судьи встали на сторону Норриса. Постановив, что Цунода нарушил правила, стюарды тем самым оправдали лидера общего зачёта — пять секунд для Юки и ничего — для Норриса. Пожалуй, в этот момент болельщики Норриса смогли чуть-чуть выдохнуть.

В паре лидеров Ферстаппен на «медиуме» поехал в боксы предсказуемо раньше Пиастри на «харде». Оскар, вероятно, попробовал дождаться сейфти-кара, но в итоге дождался, пока Макс догонит и обгонит его ещё до пит-стопа «Макларена». Впрочем, сдаваться Оскар не собирался: перейдя на «медиум», Пиастри поехал на секунду быстрее Ферстаппена, вот только в начале погони уступал ему намного больше 20.

Норрис и Леклер между тем провели ещё по одной остановке, оставшись третьим и четвёртым (Шарлю для этого пришлось обгонять Расселла, с чем он без проблем справился благодаря свежим шинам). Разрыв между Ландо и Шарлем стабильно составлял четыре секунды — именно столько отделяло нас от интриги в чемпионате мира, ведь третье место Норриса устраивало, а четвёртое — уже нет.

Не ждёт ли нас какой-нибудь сейфти-кар, неожиданное решение от гоночного директора или что-то ещё в таком духе? Нет, финиш гонки для группы лидеров прошёл спокойно и без сенсаций. Ферстаппен сохранил первое место, Пиастри подпустил к себе Норриса, однако Ландо, разумеется, предпочёл не рисковать и спокойно финишировал на третьем месте — и впервые в карьере завоевал звание чемпиона мира! С отрывом в два очка от Макса и в 13 — от Пиастри. В Ф-1 — новый король.

Позади топ-3 Леклер и Расселл спокойно заняли четвёртую и пятую позиции, Алонсо удержался шестым, а вот дальше было весело. Окон с Хэмилтоном зарубились за седьмое место, и в итоге пилоту «Хааса» удалось оставить второго номера «Феррари» позади. Девятым же внезапно оказался Хюлькенберг. Вообще, Нико после прорыва на последних кругах пересёк финишную черту 11-м, но сначала штраф получил Стролл, затем — Берман, и вот уже Халк попрощался с брендом «Заубера» сразу двумя очками. Лэнс же всё-таки вошёл в десятку после наказания Оливера за виляние по трассе.

На этом — всё, выдыхаем! Марафон из 24 Гран-при остался позади, однако зимняя пауза в Формуле-1 будет даже короче, чем обычно. Уже в конце января состоятся первые тесты для испытания машин, построенных по новому техническому регламенту и с новыми двигателями, так что долго скучать не придётся. До скорой встречи!