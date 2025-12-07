«Макларен» снова великий, а Ферстаппен доказал, что он лучший. Итоги сезона Формулы-1

В Абу-Даби завершился один из самых интересных, напряжённых и непредсказуемых (да-да!) сезонов Формулы-1. По традиции после финальной гонки подводим итоги всего года.

Норрис вписал имя в историю

Ландо Норрис — 35-й в истории чемпион Формулы-1. Британец дебютировал в «Больших призах» восемь лет назад и шёл к этому успеху буквально всю жизнь. Теперь неважно, сколько у Ландо было ошибок и как часто он проигрывал. Становясь чемпионом, гонщик незримо меняет свой статус. Теперь в паддоке на Норриса будут смотреть иначе, а сам он проснётся в понедельник другим человеком.

Кто-то считает, что Ландо недостоин титула, но это не так работает. Один из принципов Формулы-1 в том, что это не моносерия, а команды самостоятельно разрабатывают и строят автомобили. И команда, создавшая лучшую в этом году машину, уже много лет верила в Норриса — и оказалась права. Когда было нужно, Ландо не подвёл. Более того, если бы не сгоревший в Зандворте двигатель, британец стал бы чемпионом ещё до гонки в Абу-Даби.

Ландо Норрис после Гран-при Абу-Даби Фото: Clive Rose/Getty Images

В начале гонки Норрис действительно допускал много ошибок, порой неверно оценивал ситуацию, а иногда выглядел и вовсе растерянным. Однако это лишь подчёркивает, как изменился Ландо в этом году. Он стал намного более уверенным в себе и спокойным — и даже поражения стал принимать очень достойно. Говорят, хорошие парни не добиваются успеха в Формуле-1. Норрис доказывает, что это не так.

Что ждёт Норриса в будущем, покажет только время. В Формуле-1 уже были пилоты, которые после победы в чемпионате не смогли добиться никаких значимых успехов и даже на фоне напарников смотрелись плохо. Но это уже ничего не значит — в конце концов, за всю историю человечества лишь 30 с небольшим человек достигали этого титула. И теперь будет ещё интереснее посмотреть, чего в дальнейшем добьётся Ландо.

Триумф Брауна и успех Пиастри

В этом году «Макларен» во второй раз подряд выиграл Кубок конструкторов — такого с командой из Уокинга не случалось более 30 лет, с тех пор когда команда использовала двигатели «Хонды», а её болидом управлял Айртон Сенна. Пока что нельзя сказать, что Зак Браун добился в «Макларене» того же, что Рон Деннис, но американский менеджер явно на пути к этому. В конце концов, во второй половине 2010-х, когда Зак встал у руля, команда находилась в таком же кризисе, как и в конце 1970-х, когда пришёл Рон Деннис.

Чуть ли не весь сезон в паддоке посмеивались над «правилами папайи», однако они в конце концов сработали. Оба пилота команды действительно имели равные возможности, и среди них на дистанции всего сезона Норрис действительно был сильнее Пиастри. Браун пошёл на риск и выиграл — и теперь нужно быть слишком самоуверенным, чтобы над ним посмеиваться. Но эта победа — лишь вершина айсберга. Зак фактически спас команду от банкротства, вернул спонсоров и уважение партнёров, создал в коллективе здоровую атмосферу. И да, сделал «Макларен» снова великим.

Зак Браун Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Кроме того, необходимо отметить прогресс Оскара Пиастри. Да, австралиец не стал чемпионом и растерял мощное преимущество, которое было у него в середине сезона. Однако нельзя забывать, что это всего лишь третий сезон Оскара в Формуле-1, а ещё год назад в паддоке гадали, сможет ли он вообще бороться на равных с Норрисом или останется при британце второй скрипкой. Если не считать нескольких этапов в концовке сезона, Пиастри смотрелся очень здорово и показал, что при наличии достойной техники способен бороться за титул чемпиона. А выиграет он его или нет, покажет время. В Формуле-1, в конце концов, далеко не всё зависит от пилота.

В следующем сезоне в чемпионате вступает в действие совершенно новый технический регламент, и предсказать расстановку сил попросту невозможно. «Макларен» может как сохранить своё преимущество, так и скатиться в аутсайдеры — как уже бывало при смене регламента. Но этот сезон наглядно показал, что, если в Уокинге построят конкурентоспособную машину, Пиастри будет в числе претендентов на титул.

Ферстаппен — один из лучших в истории

У Ферстаппена не должно было быть шансов на титул — в какой-то момент машина «Ред Булл» была настолько слабой, что даже Хельмут Марко развёл руками. Но в Милтон-Кинсе справились с внутренними проблемами, разобрались с коварным шасси и совершенно непостижимым образом вернулись в борьбу. Ферстаппен в какой-то момент проигрывал более сотни очков, однако до последнего сохранял шанс на чемпионство — всё-таки у Ландо и на последнем круге могло что-нибудь отвалиться.

Макс Ферстаппен после финиша Гран-при Абу-Даби Фото: Mark Thompson/Getty Images

Макс сдаёт чемпионские полномочия, но сезон он провёл абсолютно великолепно (если, конечно, не считать постыдной вспышки гнева в Барселоне). В 2022-2024 годах у Ферстаппена было самая быстрая машина в пелотоне, победы ему давались легко, и по-настоящему оценить его талант было невозможно. И именно в этом году Макс продемонстрировал, насколько он совершенный пилот. Нидерландец одерживал победы в ситуациях, в которых выиграть, казалось, невозможно. И пусть этот титул нидерландец уступил, будем надеяться, что это лишь придаст желания отыграться — и он не уйдёт из Формулы-1, если ему не понравятся новые машины.

«Мерседес» возрождается

Вместе с сезоном-2025 завершилась эпоха болидов с граунд-эффектом — машины следующего поколения будут обладать по большей части плоским днищем, хотя небольшие тоннели всё же останутся. И за эти четыре года в «Мерседесе» так и не смогли разобраться с техническим регламентом и вернуться в борьбу за титул. Тем не менее в 2025-м «Серебряные стрелы» уже не выглядели так беспомощно, как в 2022 и 2023 годах. «Мерседес» по делу занял второе место Кубка конструкторов — в этом году, если брать во внимание весь сезон, немецкие машины были стабильнее и быстрее, чем «Ред Булл» и тем более «Феррари».

Джордж Расселл на Гран-при Абу-Даби Фото: Clive Mason/Getty Images

Вместе с этим стоит выделить и гонщиков команды. Джордж Расселл провёл, возможно, лучший сезон в своей карьере: британец стал лидером команды и за весь сезон не допустил ни одной крупной ошибки (вылет в Сильверстоуне — мелочь). Если у Джорджа когда-нибудь появится техника чемпионского калибра, он сможет бросить вызов сильнейшим пилотам мира. Андреа Кими Антонелли в свой первый сезон тоже произвёл хорошее впечатление. Да, итальянец допускал ошибки, а в середине сезона, когда у машины была неудачная подвеска, и вовсе потерялся, но затем инженеры решили проблемы, а Антонелли обрёл уверенность. И в следующем году Кими будет ещё лучше.

Маранелло радоваться нечему

А вот кто полностью провалил сезон, так это «Феррари». В прошлом году «Скудерия» до последнего этапа сражалась за победу в Кубке конструкторов, а в этом оказалась настолько далеко, что ещё до гонки в Абу-Даби место в топ-3 командного зачёта было недосягаемо. В межсезонье инженеры рискнули и полностью переработали заднюю часть машины — и допустили ошибку. В конце концов даже Леклер потерял весь оптимизм, хотя, к чести монегаска, изо всех сил продолжал тащить команду вперёд.

Шарль Леклер на Гран-при Абу-Даби Фото: Clive Mason/Getty Images

Главным же разочарованием команды — и, пожалуй, всего года — стал Льюис Хэмилтон. Переход британца в «Скудерию» был обставлен с огромной помпой, однако затем всё пошло катастрофически плохо. Тому были объективные причины — не подходящие стилю Льюиса машины и иные, по сравнению с «Мерседесом», тормоза. Но даже если понимать всё это, провал выглядит слишком удручающим. Впрочем, пока ставить на Хэмилтоне крест всё же рано: в следующем году машины будут совершенно иными, и у Льюиса появится шанс ответить критикам.

«Уильямс» — чемпион середины пелотона

«Уильямс» — одна из величайших команд в истории Формулы-1, но после провала в 2018 году, стоившего карьеры Сергею Сироткину, британский коллектив оказался не просто среди аутсайдеров, а на грани выживания — и тогда семье Уильямс пришлось продать команду. Зато к ней пришли инвесторы, и постепенно она стала выбираться из подвала Кубка конструкторов. И сегодня «Уильямс» — самая сильная команда без заводской поддержки.

Команда «Уильямс» перед Гран-при Абу-Даби Фото: Peter Fox/Getty Images

И огромный вклад в этот прогресс внёс Джеймс Ваулз. Казалось, если с командой не справился Йост Капито, архитектор побед «Фольксвагена» в чемпионате мира по ралли, ей уже ничто не поможет. Особенно человек, который до этого работал на должности гоночного стратега. Но Ваулз справляется великолепно — он полностью перестроил внутренние процессы, мотивировал сотрудников и придал команде новый смысл. Огромную роль сыграли и пилоты — особенно Карлос Сайнс, который с ходу смог адаптироваться и даже после разочаровывающего начала сезона сумел выйти на пик формы и дважды финишировать на подиуме. Теперь «Уильямс» снова нужно воспринимать всерьёз.

Хороший год для Формулы-1

В этом году в Формуле-1 были ещё два важных гонщика, правда, на Гран-при Абу-Даби они не выступали. Речь о Сонни Хейсе и Джошуа Пирсе. Фильм «Ф-1», вышедший в середине года, можно сколько угодно критиковать за аляповатые гоночные сцены и высосанные конфликты между главными героями, однако картина стала большим событием. Причём не только для Формулы-1, но и для мировой киноиндустрии.

Брэд Питт и Дэмсон Идрис на стартовой решётке Фото: Dan Mullan/Getty Images

Нужно отдать Liberty должное, за несколько лет им удалось добиться огромных успехов в продвижении Формулы-1. Чемпионат мира вновь стал глобальным и, что не менее важно, модным спортом, пилоты опять выглядят героями. У каждого — уникальная харизма, за каждым интересно следить. И чем больше болельщиков будет вовлекаться в это зрелище, тем больше денег будут зарабатывать команды и тем интереснее будет наш с вами любимый спорт. Это был отличный год для Формулы-1. И сейчас кажется, что следующий год будет ещё интереснее.

P. S. Межсезонье уже надоело…