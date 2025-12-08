Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Абу-Даби — 2025: Цунода, Антонелли, Берман или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Абу-Даби Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Абу-Даби Формулы-1?
Комментарии
Двое из них не смогли обострить борьбу за чемпионство.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе «Яс Марина» редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Абу-Даби Формулы-1?
Юки Цунода
Фото: Mark Thompson/Getty Images
1 место

Юки Цунода

На финал сезона у японца были две задачи: красиво попрощаться с «Ред Булл» и по возможности помочь Максу Ферстаппену. Цунода быстровато пропустил Ландо Норриса, хотя и чуть не спровоцировал пятисекундный штраф для пилота «Макларена». А вот собственная гонка Юки не задалась: находясь на примерно одинаковой со Строллом тактике, Цунода потерял место в очковой зоне и стал только 14-м.

Исак Хаджар
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
2 место

Исак Хаджар

При старте с перспективной девятой позиции француз к финишу рухнул на 17-ю — красиво попрощаться с «Рейсинг Буллз» перед повышением в «Ред Булл» не вышло. Машина не ехала, но и сам Исак с его командой выбрали неоптимальную тактику с одним пит-стопом.

Андреа Кими Антонелли
Фото: Peter Fox/Getty Images
3 место

Андреа Кими Антонелли

Старт с 14-го места оставлял итальянцу шансы на финиш в очках — в конце концов, в его распоряжении был «Мерседес». Пусть и не быстрейшая машина пелотона, но четвёртая по темпу. Увы, пробиться наверх не вышло. Есть ощущение, что Кими с командой рановато перешли с «харда» на «медиум» и под финиш не имели достаточного преимущества по свежести шин — в сравнении, например, со Строллом. Явно помешал и слабый старт: с 14-го места Кими упал на 17-е.

Джордж Расселл
Фото: AlShehab/NurPhoto via Getty Images
4 место

Джордж Расселл

Средненький гоночный темп «Мерседеса» вряд ли можно отнести на счёт самого пилота — вины Джорджа там нет, и мы видим, как Антонелли не удалось пробиться в очковую зону. Но вот стартовал Расселл уж очень плохо, откатившись с четвёртого места на шестое. За это в основном и попал в наш антирейтинг.

Оливер Берман
Фото: Clive Mason/Getty Images
5 место

Оливер Берман

Британец всё испортил действиями на финише гонки, когда в попытке сдержать Лэнса Стролла перешёл грань, несколько раз изменил направление движения и за это получил пять штрафных секунд. Из-за них британец упал в протоколе с девятого места на 11-е. Самое обидное, что Лэнса можно было пропустить: канадца тоже оштрафовали.

Как прошло гоночное воскресенье:
Ландо Норрис — чемпион мира! Как прошёл финал сезона Формулы-1
Live
Ландо Норрис — чемпион мира! Как прошёл финал сезона Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android