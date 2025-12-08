Кто худший гонщик Гран-при Абу-Даби Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе «Яс Марина» редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Юки Цунода
На финал сезона у японца были две задачи: красиво попрощаться с «Ред Булл» и по возможности помочь Максу Ферстаппену. Цунода быстровато пропустил Ландо Норриса, хотя и чуть не спровоцировал пятисекундный штраф для пилота «Макларена». А вот собственная гонка Юки не задалась: находясь на примерно одинаковой со Строллом тактике, Цунода потерял место в очковой зоне и стал только 14-м.
Исак Хаджар
При старте с перспективной девятой позиции француз к финишу рухнул на 17-ю — красиво попрощаться с «Рейсинг Буллз» перед повышением в «Ред Булл» не вышло. Машина не ехала, но и сам Исак с его командой выбрали неоптимальную тактику с одним пит-стопом.
Андреа Кими Антонелли
Старт с 14-го места оставлял итальянцу шансы на финиш в очках — в конце концов, в его распоряжении был «Мерседес». Пусть и не быстрейшая машина пелотона, но четвёртая по темпу. Увы, пробиться наверх не вышло. Есть ощущение, что Кими с командой рановато перешли с «харда» на «медиум» и под финиш не имели достаточного преимущества по свежести шин — в сравнении, например, со Строллом. Явно помешал и слабый старт: с 14-го места Кими упал на 17-е.
Джордж Расселл
Средненький гоночный темп «Мерседеса» вряд ли можно отнести на счёт самого пилота — вины Джорджа там нет, и мы видим, как Антонелли не удалось пробиться в очковую зону. Но вот стартовал Расселл уж очень плохо, откатившись с четвёртого места на шестое. За это в основном и попал в наш антирейтинг.
Оливер Берман
Британец всё испортил действиями на финише гонки, когда в попытке сдержать Лэнса Стролла перешёл грань, несколько раз изменил направление движения и за это получил пять штрафных секунд. Из-за них британец упал в протоколе с девятого места на 11-е. Самое обидное, что Лэнса можно было пропустить: канадца тоже оштрафовали.