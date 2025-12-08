Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Абу-Даби Формулы-1, который выиграл Макс Ферстаппен. Чемпионом при этом стал Ландо Норрис, финишировавший в гонке третьим.

Заслужил ли Норрис звание чемпиона мира?

Конечно, заслужил. Как по мне, любой из этой тройки заслуживал быть чемпионом.

Можно ли ждать от Ландо выхода на новый уровень в 2026-м?

Возможно. Мне кажется, Норрис станет стабильнее. Как гора с плеч в плане давления. Ты уже выигрывал титул и знаешь, что можешь сделать это снова.

Как вся эта концовка сезона повлияет на карьеру Пиастри?

Посмотрим. Надеюсь, что всё-таки повлияет позитивно — Оскар станет ещё голоднее до побед и злее.

Макс говорит, что нельзя припоминать ему аварию в Барселоне как причину потери титула. Насколько согласны?

50/50. Просто это тот момент, сразу всплывающий в голове, и ответственность там была только на Ферстаппене. Но в целом Макс прав: та же ошибка Антонелли в Катаре тоже стоила пилоту «Ред Булл» титула.

Могли ли Ферстаппен с Пиастри что-то сделать по-другому в гонке?

Нет, не думаю. Макс провел великолепную гонку. Разве что намеренно тормозить, но ему такие титулы не нужны.

Точно ли Максу не стоило притормозить «Макларены»?

Может, и стоило. Но, видимо, Ферстаппену такой титул не нужен. Сам бы он тоже оказался под ударом Оскара, которому было нечего терять.

Правильно ли Норриса не наказали за обгон Цуноды по обочине?

Пожалуй, соглашусь с судьями. Сначала я подумал, что оба получат по пять секунд, но был приятно удивлен, что наказали только Юки. Всё-таки было бы совсем не красиво судьям вмешиваться в борьбу за чемпионство, когда Ландо откровенно блокирует партнёр по команде главного конкурента. Судьи всё сделали правильно в этот раз.

Мог ли сам Юки сделать больше для помощи Максу?

Смотря что от него ждали. Он мог повернуть в Норриса на прямой! Мог немного пропустить точку торможения, как Верляйн в DTM. Если же говорить о корректных действиях, то при такой разнице по резине что-то большее было сложно сделать.

Заслуженны ли штрафы Строллу и Берману на финише гонки?

В трансляции не показали, что конкретно они сделали. Судя по протоколу, то же самое, что и Цунода. Значит, стюарды решили быть последовательными.

Какое у вас общее впечатление от нынешней эпохи правил в Формуле-1?

Безумная плотность! За четыре года все стали ехать очень близко — это круто. Но в то же время обгоны без DRS почти невозможны. Посмотрим, что принесут новые машины!