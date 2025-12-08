Хэмилтон так и не овладел машиной, Антонелли завалил концовку. Оценки за ГП Абу-Даби

Финальный этап Формулы-1 сезона-2025 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9

Перед стартом казалось, что «Яс Марина» лучше подойдёт «Макларену», чем «Ред Булл», но вопреки всем прогнозам Ферстаппен весь уикенд был неудержим. Макс выдал два блестящих круга в квалификации, сохранил лидерство на старте и затем уверенно уехал от всего пелотона, не встретив в борьбе за победу ни малейшего сопротивления.

Оскар Пиастри — 8,5

В квалификации Пиастри уступил Норрису менее 0,03 секунды — практически ничего, а на первом круге гонки опередил Ландо, несмотря на то что у напарника были более мягкие шины. Дотянуться до Ферстаппена и побороться за победу у Оскара не вышло, тем не менее он провёл очень сильный и уверенный уикенд.

Шарль Леклер — 8,5

Темп «Феррари» в Абу-Даби не позволял бороться с «Макларенами» за место на подиуме, однако Леклер всё равно заставил командный мостик Норриса немного понервничать. И пусть в концовке Шарль уже никак не угрожал позициям Ландо, монегаск добился максимально возможного в этот уикенд результата.

Ландо Норрис — 8

В борьбе с Пиастри Норрис повёл себя осторожно и в итоге финишировал позади напарника. Впрочем, серия обгонов середняков после первого пит-стопа выглядела красиво и смело, и в этот момент британец смотрелся очень здорово. В конце концов, главным для Ландо был чемпионский титул — и в этом смысле он не оставил соперникам ни единого шанса.

Фернандо Алонсо — 8

Шестое место Алонсо в Абу-Даби стало лучшим результатом «Астон Мартин» во второй половине сезона. В последних гонках машина редко позволяла Фернандо блистать, но, когда испанцу представился шанс, он его не упустил и на финише гонки — как и в квалификации — был лучшим среди пилотов команд-середняков.

Фернандо Алонсо на Гран-при Абу-Даби Фото: Clive Mason/Getty Images

Эстебан Окон — 8

Эстебан Окон тоже завершил сезон на высокой ноте. Несмотря на пропуск Хаджара на первом круге, в этот раз француз выступил лучше напарника и под финиш даже сумел сдержать Хэмилтона, чей прорыв остановился как раз на «Хаасе». Окон в итоге занял седьмое место — и это его лучший результат после Гран-при Монако.

Джордж Расселл — 7,5

Подняться выше пятого места на «Мерседесе» в этот уикенд было вряд ли возможно, так что можно сказать, что Расселл забрал максимальное количество очков. Однако сам Джордж в этот уикенд выступил не совсем чисто: в финале квалификации британец допустил помарки в обеих попытках, а затем потерял две позиции на старте.

Нико Хюлькенберг — 7

Неудача в квалификации в каком-то смысле помогла немцу в гонке. Нико пришлось рисковать и стартовать на «софте», из-за чего он вместе с Хэмилтоном пошёл на два пит-стопа и провёл серию обгонов в концовке. В итоге вместе со штрафами Стролла и Бермана Хюлькенберг завоевал для «Заубера» последние в истории очки.

Габриэл Бортолето — 7

Бортолето в квалификации выступил куда лучше Хюлькенберга и прошёл на два сегмента дальше, но в гонке использовал более консервативную стратегию с одним пит-стопом. В таких условиях темпа у машины не было, и Габриэл в итоговой классификации оказался буквально в полутора очках позади топ-10.

Исак Хаджар — 7

«Рейсинг Буллз» в Абу-Даби оказалась неожиданно медленной, и на этом фоне удивительно, что Исак смог пробиться в финал квалификации. На старте француз даже опередил Окона и занял восьмое место, однако удержать его было нереально — после первого пит-стопа Хаджар постепенно отставал всё дальше и в итоге проиграл Ферстаппену круг.

Лэнс Стролл — 6,5

В этом году Стролл проиграл Алонсо все квалификации до единой, и в этот раз, в отличие от прошедшего в Q3 напарника, был самым медленным в Q2. Но отдадим канадцу должное: за счёт огромного первого отрезка на «харде» (43 круга — больше, чем у Пиастри!) он всё-таки прорвался в топ-10 — даже с учётом странного штрафа.

Лэнс Стролл на Гран-при Абу-Даби Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Оливер Берман — 6,5

Берман в Абу-Даби уступил в квалификации Окону и до финала квалификации не добрался, а на старте пропустил Лоусона и оказался лишь на 12-й позиции. На фоне проблем у Юки и Лиама Оливер в какой-то момент всё-таки пробился в топ-10, однако не смог удержать позицию, пропустил Стролла и получил штраф. Не слишком, правда, понятный.

Карлос Сайнс — 6,5

Той скорости, которой «Уильямс» обладал в Катаре, в Абу-Даби уже не было. Сайнс квалифицировался лишь 12-м, на старте откатился на 14-ю строчку и на фоне консервативной стратегии под финиш пропустил атаковавших на более свежей резине соперников. Впрочем, застряв в DRS-поезде, гонщик едва ли мог что-либо поделать.

Юки Цунода — 6,5

«Благодаря» Антонелли, который врезался в Цуноду на пит-лейне, Юки пришлось проводить этап в Абу-Даби со старым днищем — и даже с ним он пробился в Q3. В гонке одной из задач японца было сдержать Норриса, когда тот совершит пит-стоп, и в этом смысле Юки сделал всё, что мог, и даже нарвался на штраф. Откровенно говоря, сомнительный.

Льюис Хэмилтон — 6

Льюис в третий раз подряд выбыл в Q1 и виноват в этом сам: в последней попытке британец не смог улучшить собственное время и остался в 0,008 секунды позади топ-15. Прорыв под финиш гонки выглядел красиво, но и тут Хэмилтон максимума не добился: машине под силу было пройти ещё и Окона с Алонсо, однако на последних кругах Льюис от них отстал.

Лиам Лоусон — 6

В квалификации Лоусон уступил Хаджару менее десятой доли секунды, но на решётке пилотов «Рейсинг Буллз» разделили четыре позиции. Лиам неплохо стартовал и отыграл разом две позиции, однако довольно быстро получил штраф за чересчур агрессивную оборону от Бермана. Впрочем, для финиша в топ-10 темпа у машины всё равно не было.

Андреа Кими Антонелли — 5,5

Завершение сезона для Антонелли оказалось неудачным. Кими не смог найти общий язык с машиной, постоянно скользил в квалификации и выбыл уже во втором сегменте, проиграв Расселлу более трети секунды. В гонке итальянец тоже смотрел невзрачно и финишировал даже ниже, чем стартовал.

Антонелли на Гран-при Абу-Даби Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Алекс Албон — 5

Албон проиграл Сайнсу третью квалификацию подряд и в четвёртый раз за шесть последних этапов остался в первом сегменте. В итоге даже после неплохого старта Алекс смог пробиться лишь на 15-ю строчку, но затем получил штраф за превышение скорости на пит-лейне, чем окончательно убил шансы на сильный результат.

Пьер Гасли — 5

Гасли тоже на пустом месте нарвался на штраф — француз слишком часто нарушал границы трассы и схлопотал пять секунд пенализации. На фоне низкого темпа «Альпин» в этот уикенд набрать очки на «Яс Марине» Пьеру могло помочь только чудо, но это, впрочем, не оправдывает собственных ошибок гонщика.

Франко Колапинто — 4

И тем более низкий темп «Альпин» не оправдывает двух испорченных Колапинто попыток в Q1 и итогового проигрыша напарнику 0,422 секунды. Франко в Абу-Даби по большей части ехал последним и на финише был в двух секундах позади оштрафованного напарника. Освоиться с машиной аргентинцу, увы, так и не удалось.