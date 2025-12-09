100 баллов и победа над лучшим представителем RDS GP. Как стартовал «Зимний кубок РДС»

Российская Дрифт Серия из сугубо летних состязаний превратилась в турнир круглогодичный. Проведя в 2024-м первый в истории «Зимний кубок РДС», к сезону-2025 чемпионат решил расширить «снежный» дрифт аж до двух этапов, связывающих год уходящий и год будущий. Прошедшие в первые выходные декабря на «Игора Драйв» состязания не только стали дебютным зимним турниром RDS в Санкт-Петербурге, но и открыли двухэтапный Кубок.

На автодроме в Ленинградской области под зимний дрифт приспособили «бетонный Колизей» — площадку, хорошо известную пилотам RDS Open и участникам местных петербургских дрифт-состязаний, которая отлично подошла для заездов российской автоклассики. Традиционно в «Зимнем кубке РДС» на старт выходят заднеприводные «Жигули», которым скоростная трасса противопоказана, а закрученная компактная площадка подходит наилучшим образом.

Традиционно для турнира все участники, коих собралось 23 пилота из 10 регионов России, были поделены на две группы. В подгруппу «А» вошли профессиональные пилоты Российской Дрифт Серии, а в подгруппе «Б» собрались спортсмены-любители. В каждом зачёте проходила отдельная квалификация, а затем уже представители обеих категорий встречались в дуэлях в рамках парных заездов. И вышло так, что участниками решающей битвы стали два победителя квалификации. Но обо всём по порядку.

«Бетонный Колизей» снова принял дрифт Фото: Пресс-служба RDS GP

Среди профессионалов по итогам сольных проездов сильнейшим стал пилот Carville Racing Иван Пальмин, который в первом заезде получил от судейской коллегии 95,5 балла, а во второй попытке – 98,5. Пилот отметил, что погодные условия внесли коррективы в заезды и усложнили задачу даже для участников Гран-При Российской Дрифт Серии.

«Победа в квалификации — это, безусловно, приятно, но это ещё не конец гонки, однако в любом случае я рад сегодняшнему результату. В этом году в сезоне RDS GP мне не удавалось выиграть квалификацию, поэтому победа в «Зимнем Кубке» стала приятным новогодним подарком», — отметил Пальмин.

Вторым в квалификации подгруппы А стал Данила Скоробогатов из команды Team234 Motorsport v2.0 — он в лучшей попытке выполнил судейское задание на 98 баллов. Следом за ним оказался его напарник Дмитрий Щербина с результатом в 97 баллов. В целом «клуб 90+» в этом зачёте оказался представительным, потому что заветную планку в девять десятков баллов покорили почти все пилоты.

В подгруппе пилотов-любителей борьба была более плотной. Победу одержал завсегдатай «бетонного Колизея» Денис Тестоедов, представляющий Team234 Motorsport v2.0. Свою первую попытку пилот проехал на 97 баллов, а во втором проезде улучшился настолько, что смог безукоризненно выполнить судейское задание и заслужить 100 баллов из 100 возможных, превзойдя по итогам квалификации даже профи из RDS GP!

Денис Тестоедов на пути к победе на первом этапе Фото: Пресс-служба RDS GP

«Условия для всех пилотов одинаково непростые: густой туман, мокрое покрытие трассы, неровности — с машиной приходилось действительно поработать. И в результате моего заезда удалось забрать заветную сотню. Результатом очень доволен — у меня очень сильные соперники, практически у всех было более 90 баллов — но у меня получилось проехать немного лучше. На парные заезды у меня грандиозные планы — будем наращивать точность, меткость в своих действиях и побеждать», — рассказал Тестоедов.

Ещё один представитель Team234 Motorsport v2.0 Артём Перепелица — пилот, вошедший в историю дрифта благодаря невероятному заезду, где во время движения шина его автомобиля отлетела и моментально вернулась обратно, а спортсмен продолжил свой заезд — в «Зимнем кубке РДС» квалифицировался вторым с результатом 97,5 балла. Замкнул тройку лидеров в подгруппе любителей Владимир Мазаев из команды «ЦМРБанк», проехавший в своей лучшей попытке также на 97,5 балла.

К воскресенью погода не улучшилась, так что спортсменам пришлось адаптироваться к дрифту в условиях туманной дымки. Но прежде механикам Carville Racing надо было восстановить машину Антона Козлова, «четвёрка» которого лишилась заднего колеса на разминке. Починить автомобиль удалось в срок, так что обошлось без технических сходов.

Топ-32 оба победителя квалификации преодолели по bye run в отсутствие соперников, а затем поступательно разделывались с одним оппонентом за другим. Тестоедов и Пальмин ехали настолько уверенно, что вдвоём дошли до финала. И в этой дуэли сильнейшим оказался вовсе не представитель Российской Дрифт Серии, а молодой пилот, дебютировавший в турнире под эгидой RDS.

В топ-16 будущего победителя этапа ждал заезд с Ярославом Ищенко, в топ-8 — Владимир Мазаев, а полуфинал свёл новичка «Зимнего кубка РДС» с руководителем серии Дмитрием Добровольским, но и из заезда с таким опытным соперником Тестоедов тоже вышел победителем. В финале Денис блестяще справился со своей задачей и взял верх над Пальминым.

«Финал был очень крутым, с Иваном я ехал на полном доверии. Мы сразу договорились показать красивый, открытый дрифт, и у нас получился действительно яркий заезд. Формат мокрого дрифта мне ближе: в нём меньше зацепа и искать его сложнее. Теперь в планах проехать ещё один этап и биться уже за победу в Кубке», — прокомментировал свой успех Тестоедов.

Иван Пальмин и Денис Тестоедов Фото: Пресс-служба RDS GP

В дуэли за третье место встретились Александр Переведенцев и Дмитрий Добровольский, который хоть и уступил бронзовую награду своему визави, но ничуть этим поражением не был огорчён. Глава Российской Дрифт серии порадовался, что новое поколение пилотов способно составить действительно серьёзную конкуренцию действующим спортсменам.

Что касается командного зачёта, который впервые разыгрывается в «Зимнем кубке РДС», то из Санкт-Петербурга с победой уехала команда Team234 Motorsport v2.0 (Денис Тестоедов, Данила Скоробогатов и Артём Перепелица). Серебро забрала профессиональная команда участников Гран-При Российской Дрифт Серии Carville Racing, в составе которой выступали Иван Пальмин, Артём Лейтис и Антон Козлов. Тройку призёров замкнула команда «ЦМРБанк» и её участники: Владимир Мазаев, Кирилл Шолдан и Руслан Арефьев.

Участники первого этапа «Зимнего кубка РДС» Фото: Пресс-служба RDS GP

«Впервые «Зимний кубок РДС» прошёл два года назад в Лужниках, в прошлом году мы проводили соревнования уже в Печатниках, и с каждым разом всё больше пилотов проявляли интерес. Основное нововведение в этом году — двухэтапный формат «Зимнего кубка», который позволяет открыть ещё больше новых имён как для действующих спортивных команд, так и для потенциальных спонсоров. Мы нацелены на развитие и популяризацию автоспортивной дисциплины «дрифт», и такие соревнования, как «Зимний кубок», где порог входа ниже, чем в летних чемпионатах, позволяют сделать дрифт открытым и доступным для молодых и талантливых спортсменов», — подчеркнул Добровольский.

Второй этап «Зимнего кубка РДС» по дрифту пройдёт уже в следующем году. В Москве 24-25 января 2026 года на территории Центра технических видов спорта «Москва» встретятся в очной борьбе ещё несколько десятков пилотов — как опытных спортсменов, так и начинающих ценителей дрифта.