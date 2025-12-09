«Ред Булл» расстался с одним из главных людей в своей истории. Ушёл — или уволили?

Всего через полгода после расставания с руководителем команды «Ред Булл» Кристианом Хорнерном гоночная программа австрийского концерна лишилась и второго творца чемпионского коллектива. Несмотря на контракт до конца 2026 года, должность советника «Ред Булл» по автоспорту оставляет Хельмут Марко. Официально — по собственному желанию и к расстройству боссов. Неофициально — именно из-за злости этих боссов. Что же случилось?

Для начала напомним статус Марко. Может показаться, что советник — это что-то несерьёзное, однако в случае с Марко это был, скажем так, советник «с правом подписи». Когда «Ред Булл» только заходил в Формулу-1, именно к австрийцу прислушивался Дитрих Матешиц. И даже когда Кристиан Хорнер доказал собственную состоятельность и получил больше власти в команде, ни одно серьёзное решение не могло обойтись без участия Марко, особенно если речь шла о составе пилотов. Собственно, считается, что сам Хорнер погорел как раз на попытке после смерти Матешица полностью подчинить себе гоночную вселенную «Ред Булл», оставив Марко парадные, те самые совещательные функции. Но угроза со стороны Макса Ферстаппена уйти в случае увольнения Марко и последующее падение результатов «Ред Булл» в итоге привели к тому, что Марко эту войну выиграл.

Выиграл — и, возможно, неправильно к этому отнёсся. По крайней мере, по данным ряда СМИ — от нидерландской De Limburger до британского The Telegraph. Нынешним руководителям «Ред Булл» якобы решительно не понравилось поведение Марко во второй половине сезона. Ни его обвинения в адрес Андреа Кими Антонелли, что тот специально пропустил Ландо Норриса в Катаре, ни подход Марко ни с кем не согласовывать кадровые решения. Видимо, после увольнения Хорнера австриец решил, что руководство будет по умолчанию поддерживать его действия как главного авторитета.

Так, Хельмут сам решил, что 18-летний Арвид Линдблад готов выступать в Формуле-1 в 2026 году. А потом случилось вообще нелепое: по слухам, Марко переманил из «Макларена» в программу поддержки «Ред Булл» пилота Формулы-2 Алекса Данна, хотя ни новый руководитель главной команды «быков» Лоран Мекис, ни босс спортивного направления концерна Оливер Минцлафф не считали, что Данн достоин приглашения. В итоге вышло максимально глупо: Данн порвал связи с «Маклареном», по слухам, уже подписал контракт с «Ред Булл», а потом получил от австрийцев… компенсацию за разрыв соглашения. Ну, может утешать себя тем, что с «Маклареном» всё равно вряд ли пробился бы в Ф-1.

Так вот, считается, что вся эта несогласованная самостоятельность Марко ужасно надоела руководству, а его обвинения в адрес Антонелли, приведшие к травле молодого итальянца в соцсетях, стали последней каплей. И вот после финала сезона в Абу-Даби Хельмут уходит на пенсию.

Даниил Квят и Хельмут Марко Фото: Lars Baron/Getty Images

Официально речь идёт о решении самого Марко. Вот как про это говорит Минцлафф: «Хельмут обратился ко мне с просьбой прекратить его работу в качестве консультанта по автоспорту в конце года. Я глубоко сожалею о его решении, поскольку он был влиятельной фигурой на протяжении более двух 10-летий, и его уход знаменует конец необыкновенной эпохи. После долгого и интенсивного разговора понял, что должен уважать его желание, так как у меня сложилось впечатление, что для него настал подходящий момент, чтобы сделать этот шаг».

Разумеется, аналогичной официальной позиции придерживается и сам Марко: «То, что в этом сезоне мы чуть не выиграли чемпионат мира, глубоко тронуло меня и дало понять, что сейчас настал подходящий момент, чтобы завершить эту очень долгую, интенсивную и успешную главу. Желаю всей команде дальнейших успехов и убеждён, в следующем году они снова будут бороться за оба титула чемпиона мира».

Может быть, оба хоть и лукавят, но не до конца. Например, Минцлафф предлагал Марко остаться без прежних полномочий, а такой вариант Марко не устроил — однако формально решение было за Хельмутом.

Так или иначе, уходит эпоха. «Ред Булл» покидает человек, виртуозно участвовавший в формульной политике, смело взявший в чемпионат 17-летнего Макса Ферстаппена, продвинувший множество других талантов и, повторимся, построивший чемпионскую команду вместе с Хорнером и примкнувшим к ним Ньюи. Не будет нам хватать и острых высказываний Хельмута. Пусть даже со словами в адрес Антонелли был явный перебор.

«А что же Ферстаппен? Он же угрожал « Ред Булл» уйти вместе с Марко?» — спросите вы. Сейчас ситуация иная. Макс так говорил именно в момент острой фазы конфликта внутри команды, плюс тогда Ферстаппен не был уверен, не стоит ли ему сбежать в «Мерседес» перед стартом новой эры технического регламента Ф-1. Теперь же нидерландец уже вполне успешно поработал с Лораном Мекисом и просто будет смотреть на результаты команды в 2026-м — с обновлённым руководством, без идей Эдриана Ньюи и с собственными силовыми установками вместо моторов «Хонды». Форма команды и её потенциал в данном случае для Макса куда важнее, чем наличие или отсутствие в боксах Хельмута Марко. Но нам без него будет ну очень непривычно.