Битва за битвой: 12 ключевых моментов сезона Формулы-1 2025 года

В минувший уикенд в Абу-Даби завершился юбилейный — 75-й — сезон Формулы-1. Борьба за титул шла до последнего этапа, причём на «Яс Марине» шансы на чемпионство сохраняли сразу трое пилотов. Спустя пару дней после завершения борьбы предлагаем вспомнить 10 ключевых моментов года в Формуле-1.

Победа Ферстаппена в Японии

Первые два Гран-при завершились победами гонщика «Макларена», но на третьем этапе — в Японии — первенствовал Макс Ферстаппен. На протяжении всей гонки пилот «Ред Булл» находился под прессингом Ландо Норриса и Оскара Пиастри, но всё-таки устоял впереди и доказал, что по крайней мере на отдельных трассах его машина способна бороться с лидерами. В общем зачёте Макс теперь уступал Ландо лишь одно очко.

Старт Гран-при Японии Фото: Clive Rose/Getty Images

Норрис теряет лидерство в чемпионате

В Джидде Норрис допустил одну из своих главных ошибок в сезоне — в первой попытке Q3 Ландо потерял контроль над машиной в связке четвёртого-пятого-шестого поворотов, врезался в стену и вообще не смог показать в финале зачётного времени. При старте с 10-го места британец к финишу выбрался лишь на четвёртую позицию, тогда как победу — уже третью в сезоне — одержал Пиастри. Оскар вышел в лидеры общего зачёта и теперь на 10 очков опережал своего напарника.

Срыв Ферстаппена

К Гран-при Испании стало ясно, что «Макларен» обладает существенным преимуществом, преодолеть которое не под силу даже Ферстаппену, и в Барселоне у Макса сдали нервы. На рестарте в концовке гонки нидерландец вынужден был остаться на «харде» и при прогреве шин допустил ошибку в финальном повороте, пропустив Леклера. Тут же в атаку пошёл Расселл — Джорджа немного снесло в первом повороте, из-за чего Ферстаппену пришлось срезать поворот. В «Ред Булл» перестраховались и попросили Макса отдать Расселлу позицию — тот, казалось, подчинился, но затем ударил по педали газа и намеренно врезался в соперника. За этим последовал штраф в 10 секунд, отбросивший Ферстаппена с пятой позиции на 10-ю и стоивший ему девяти очков.

Рестарт гонки в Барселоне Фото: David Ramos/Getty Images

Столкновение в Монреале

Пожалуй, свою самую крупную ошибку Норрис допустил в Канаде. Победу в той гонке одержал Джордж Расселл, Макс Ферстаппен финишировал вторым, тогда как гонщики «Макларена» сражались между собой лишь за четвёртую позицию. И на 66-м круге на выходе из последнего поворота Норрис попытался вдоль пит-уолла опередить Пиастри, но не рассчитал место, врезался напарника и закончил гонку на обочине. Оскар благополучно добрался до финиша, и его преимущество над Ландо в общем зачёте достигло 22 очков.

Отказ двигателя в Зандворте

Первая же гонка после летнего перерыва стала для Норриса ещё одним ударом: на 65-м круге Гран-при Нидерландов на машине Ландо из строя вышел мотор. Причём, как объяснили позднее представители «Макларена», отказ силовой установки спровоцировали проблемы с шасси. Британец на момент схода занимал второе место и потерял верные 18 очков. Победителем гонки стал Пиастри, за 11 этапов до конца сезона преимущество австралийца над напарником достигло 34 очков. Ферстаппен в тот день финишировал вторым — и проигрывал Оскару уже 104 балла.

Ландо Норрис после Гран-при Нидерландов Фото: James Sutton/Getty Images

«Правила папайи» в Монце

В «Макларене» на протяжении всего сезона применяли так называемые «правила папайи», согласно которым обоим гонщикам предоставлены максимально равные возможности, и на Гран-при Италии этот подход проявился ярче всего. Ферстаппен уверенно лидировал на протяжении всей гонки и одержал победу, а Норрис с Пиастри сражались за второе место. Ландо был впереди, однако из-за заминки механиков выехал из боксов позади напарника. В итоге командный мостик «Макларена» вмешался и приказал Оскару вернуть Норрису более высокую позицию. Позднее команду много критиковали за этот шаг, однако факт остаётся фактом: Ландо действительно был в Монце сильнее.

Первая осечка Пиастри

Пиастри выглядел главным претендентом на титул: он выступал уверенно, не допускал ошибок и обладал лучшей машиной в пелотоне. Однако на Гран-при Азербайджана возникли первые проблемы: Оскар сначала разбил машину в квалификации, затем допустил фальстарт в гонке и на первом же круге улетел в заграждения. Норрис в Баку тоже выступил не лучшим образом и занял только седьмое место, тогда как Ферстаппен одержал вторую победу подряд и стал стремительно сокращать отставание в общем зачёте.

Сход Пиастри в Баку Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Перелом в Сингапуре

Впрочем, успехи Макса в паддоке объясняли характером трасс: предполагалось, что «Ред Булл» способен опережать «Макларен» лишь там, где требуется минимальная прижимная сила. Однако последовавший за Монцей и Баку Гран-при Сингапура показал, что картина выглядит иначе: «Ред Булл» действительно прибавил, а Ферстаппен одержал третью победу. В то же время в «Макларене» начались сложности: Пиастри остался недоволен тем, что Норрис, пытаясь избежать контакта, выдавил его в первом повороте. Оскар по-прежнему лидировал в чемпионате, но отрыв от Ландо сократился до 22 баллов. «Макларен» тем временем досрочно обеспечил себе второй подряд Кубок конструкторов.

Норрис возвращается в лидеры

Пиастри не смог оправиться после проблем в Баку и неудачи в Сингапуре — его проблемы продолжились и в Мексике, где Оскар занял в квалификации лишь восьмое место. По ходу гонки австралиец смог отыграть лишь две позиции и финишировал пятым, тогда как Ландо Норрис после уверенной победы вернул себе лидерство в чемпионате: за четыре этапа до конца сезона британец опережал напарника на один балл. Ферстаппен в Мехико финишировал третьим и новому лидеру общего зачёта проигрывал 36 очков.

Старт Гран-при Мексики Фото: Mark Thompson/Getty Images

Дисквалификация в Лас-Вегасе

Гонка в Лас-Вегасе прошла под диктовку Ферстаппена, тогда как Норрис финишировал вторым, а Пиастри вновь столкнулся с проблемами и закончил заезд только пятым. Однако после финиша выяснилось, что из-за высокого дельфинирования доски скольжения на обоих «Макларенах» стёрты больше положенного. В итоге Норрис и Пиастри были исключены из протоколов, что сыграло на руку Оскару — его отставание от Ландо осталось на уровне 24 баллов. Тем временем Ферстаппен за счёт победы сравнялся с Пиастри по числу очков.

Ошибка стратегов в Катаре

Из-за проблем с шинами «Пирелли» на Гран-при Катара было введено ограничение: гонщикам было запрещено проезжать на одном комплекте более 25 кругов, причём это касалось всех составов. И, когда на седьмом круге одновременно с открывшимся «окном» на трассу выехал автомобиль безопасности, в боксы поехал весь пелотон — кроме гонщиков «Макларена». В команде боялись застрять в трафике и при этом не стали разделять стратегии, чтобы не ставить одного из пилотов в менее выгодное положение. В итоге проиграли оба: Ферстаппен одержал победу, Пиастри финишировал вторым, а Норрис занял лишь пятое место. Перед финалом сезона Ландо опережал Макса лишь на 12 очков, а Оскара — на 16.

Гран-при Катара Фото: Clive Mason/Getty Images

Развязка в Абу-Даби

Фаворитом перед решающей гонкой считался Норрис — ему, чтобы стать чемпионом, достаточно было финишировать в топ-3. При этом перед стартом многие считали, что у «Макларена» на «Яс Марине» будет преимущество, но на деле и в квалификации, и в гонке быстрейшим был Ферстаппен. На второе место уже на первом круге вырвался Пиастри, однако Норрис уверенно удержался на третьей позиции, попутно выдав после первого пит-стопа серию красивых обгонов и стал 35-м в истории Формулы-1 чемпионом мира. Ферстаппен впервые с 2020 года оказался лишь на второй позиции, тогда как Пиастри в свой третий сезон стал бронзовым призёром чемпионата.