Кто как провёл сезон Формулы-1? Краткие реплики по каждому гонщику и команде

Впереди у болельщиков Формулы-1 еще минимум месяц до первых презентаций команд на сезон-2026. Быть «пиршеству аналитики», всевозможных рейтингов и подборок, ну а пока давайте кратко подведём итоги для всех команд и их гонщиков.

«Макларен»

Сохранили самую быструю машину, но рановато поверили в победу, завершив развитие. И временами путались, как же создать равные условия для двух пилотов. Так или иначе, всё же взяли оба титула.

Ландо Норрис: мучился на старте чемпионата, так как не мог «почувствовать» машину. Потом прибавил с новой подвеской, плюс везло с «правилами папайи». Чуть «поплыл» под финиш, но всё-таки взял титул.

Оскар Пиастри: блестяще начал чемпионат — в какой-то момент казалось, что Оскар, словно какой-то биоробот, не знает, что такое ошибки и волнение. Но как только ему «вручили» титул, начал бить машины и потерял скорость. Восстановил форму слишком поздно.

«Мерседес»

И на четвёртый год технического регламента так и не понял, как добиться стабильно сильной формы машины. Стал «лучшим из проигравших» благодаря слабости вторых номеров конкурентов.

Джордж Расселл: как любят говорить, «ничего не сделал». Уверенно провёл сезон в качестве лидера команды, не разнервничался из-за неопределённости с контрактом. Всё ещё ждёт машину, позволяющую бороться за титул.

Андреа Кими Антонелли: допускал типичные для новичка ошибки и много уступал Расселлу в квалификациях. Временами здорово выстреливал, но затем снова откатывался назад. Адекватный первый сезон, дальше уже будут спрашивать всерьёз.

«Ред Булл»

Начали сезон с прежними болезнями машины, за год расстались с Хорнером и Марко, но, когда в них уже никто не верил, исправили поведение болида. Если бы он так ехал весь год, Ферстаппен стал бы чемпионом. А вот со второй машиной — катастрофа.

Макс Ферстаппен: пока автомобиль не ехал, всё равно старался не проиграть «Макларенам» слишком много, хотя сорвался в Испании. Организовал блестящую погоню и может гордиться собой.

Лиам Лоусон: повторил путь Квята, Гасли, Албона и многих других, но в экспресс-режиме. Как показал опыт Цуноды, вполне можно было и не трогать Лиама.

Юки Цунода: доказал, что у «Ред Булл» едет только одна машина. Дело в непростом поведении болида и позднем получении новинок, исправляющих это поведение. Чуда не сотворил и карьеру не спас.

«Феррари»

Быстро поняла, что только следующий сезон будет их. Увидев отставание от «Макларена», отменила работы по аэродинамике и развивала лишь подвеску (что особо ничего не дало). Весь год берегла доску скольжения и пыталась подружиться с Хэмилтоном — ничего не вышло.

Шарль Леклер: выжимал из машины всё, что мог. Но мог не так много. По крайней мере, не было вопросов, кто из пилотов «Феррари» быстрее.

Льюис Хэмилтон: весь сезон адаптировался к машине и команде. Всё это превратилось в муку, причём есть ощущение, что дело не только в отвратительном поведении болида. Кажется, и в самой «Феррари» не слишком готовы меняться ради семикратного чемпиона.

«Уильямс»

Уверенно стал лучшим из середняков, хотя рано завершил работу над развитием болида. Вышло удобно: полгода очки набирал Албон, а затем наконец раскрылся Сайнс.

Александер Албон: на старте чемпионата громил Сайнса и был королём средней группы. Во второй половине сезона как-то затих, словно Карлос перекинул на таиландца все свои проблемы.

Карлос Сайнс: довольно долго мучился в новой команде, плюс не везло, как в последний год в «Макларене». Всё-таки добился прорыва и даже дважды попал на подиум! В этом году жалеть об уходе из «Феррари» вообще не пришлось.

«Рейсинг Буллз»

Были шикарны в квалификациях, однако не всегда реализовывали скорость машины. Возможно, могли бы побороться за пятое место, если бы не забрали опытного Цуноду.

Юки Цунода: бодро начал сезон — к несчастью для себя. А иначе прощальный год в Ф-1 мог выйти куда ярче и позитивнее.

Исак Хаджар: практически случайно попавший в Ф-1 новичок здорово раскрылся. Куда меньше кричал по радио, отлично проводил квалификации и даже взял подиум в Зандворте. Осталось пройти испытание вторым кокпитом «Ред Булл»…

Лиам Лоусон: после понижения был неплох, но несколько потерялся на фоне дебютанта Хаджара. Поражение 6-16 в квалификациях красноречиво. Как всегда, бесил соперников сверхжёсткой обороной.

«Астон Мартин»

Блестящий 2023 год остался далеко позади, «зелёные» еле-еле не опустились в Кубке конструкторов ниже седьмой строчки, а иногда их машина была по скорости и вовсе предпоследней. Впрочем, временами форма была не так плоха, как утверждал в своих интервью Алонсо. Глобально все давно ждут 2026-го с Ньюи и «Хондой».

Фернандо Алонсо: разгромил Стролла в квалификациях 24-0, однако из-за невезения умудрялся долгое время уступать ему в личном зачёте. Обычно раньше конкурентов выходил на максимум возможностей и затем постепенно сползал в протоколах вниз.

Лэнс Стролл: был практически беспомощен в квалификациях, зато в гонках нередко неплохо прорывался, демонстрируя хорошую работу с резиной.

«Хаас»

Ещё один добротный сезон, где команда могла бы оказаться лучше, если бы не проблемы Окона по субботам и некоторые ошибки в гонках. Дольше других развивали болид — могут себе позволить, ведь механикой на 2026-й занимается «Феррари».

Оливер Берман: сильный сезон новичка, который стал ближе к повышению в «Феррари». В квалификациях победил Окона 14-10, доминируя после первой трети чемпионата.

Эстебан Окон: не смог в полной мере стать для команды «новым Хюлькенбергом», лидером. Не провалился, но смотрелся чуть слабее неопытного Бермана.

«Кик-Заубер»

Поднялись всего на одну позицию в Кубке конструкторов, однако ощущения совсем другие. Год назад лишь раз попали в очки, а на сей раз провели много сильных Гран-при и даже поднялись на подиум. Теперь оптимизма перед превращением в «Ауди» гораздо больше.

Нико Хюлькенберг: доехал-таки до легендарного подиума! При этом полсезона мучился в квалификациях, где обычно очень силён. В итоге же ничья 12-12 с новичком. В гонках обычно был хорош.

Габриэл Бортолето: на слова Марко о пилоте «Б-уровня» ответил целым рядом сильных выступлений и даже не проигрывал Халку по субботам. Лишь под конец сезона вдруг вспомнил, что он новичок, и начал бить машины. Но главное — скорость есть.

«Альпин»

Имели самый слабый мотор, а ужесточение требований к гибкости антикрыльев ударило и по машине. После чего французы просто списали сезон в утиль и бросили все силы на 2026-й. Только весна покажет, провал ли это или блестящее стратегическое решение.

Пьер Гасли: временами творил чудеса, особенно в квалификациях, однако техника была слишком неконкурентоспособна, а напарники – слишком слабы, чтобы объективно оценить Пьера.

Джек Дуэн: ещё до начала сезона знал, что его почти наверняка уволят. Попытки спасти эту безнадёжную ситуацию лишь привели к авариям и ускорили процесс.

Франко Колапинто: крашился не меньше Дуэна, но, когда настал момент заключать контракт, словно собрался и начал неплохо смотреться в квалификациях. После подтверждения соглашения снова сдал.