Как разбежалась чемпионская команда «Ред Булл». Хроника ухода ключевых сотрудников

Свежее объявление об уходе из Формулы-1 советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко символично завершает «период полураспада» чемпионской команды. Всего за несколько лет топ-менеджмент «быков» обновился практически полностью — на месте только Макс Ферстаппен и технический директор Пьер Ваше. А кто и почему ушёл? Вспоминаем.

Дэн Фэллоуз, июнь 2021-го

Ещё до долгожданного чемпионства Ферстаппена на перемены настроился глава отдела аэродинамики «Ред Булл» Дэн Фэллоуз. Британец стал техническим директором «Астон Мартин», и под его руководством команда построила отличный болид на сезон-2023. Правда, в 2024-м повторить успех не вышло, и на фоне проблем с развитием машины Фэллоуз стремительно потерял свой пост. Впрочем, к истории «Ред Булл» это отношения уже не имеет. На полях же отметим, что одновременно с Фэллоузом в «Астон Мартин» перебрался Эндрю Алесси, который в «Ред Булл» возглавлял отдел проектирования аэродинамических элементов.

Роб Маршалл, май 2023-го

Возможно, ключевой переход для будущих успехов «Макларена». Поздней весной 2023-го британцам удалось переманить главу инженерного отдела (главного конструктора) «Ред Булл» Роба Маршалла. Роб приступил к работе в качестве технического директора по инжинирингу и дизайну в январе 2024 года, и именно в том сезоне «Макларен» стремительно рванул наверх, превратившись из одного из преследователей «быков» в нового законодателя мод.

Ли Стивенсон, март 2024-го

Стивенсон — ветеран «Ред Булл», он работал в команде с 2006 года. Какое-то время Ли руководил бригадой механиков машины Макса Ферстаппена, прежде чем возглавил всё подразделение механиков «Ред Булл». Но на старте сезона-2024 Стивенсон решил перебраться в «Кик-Заубер» («Ауди»).

Эдриан Ньюи, май 2024-го

А вот и первая бомба. Технический гений Ф-1 постепенно начал чувствовать себя некомфортно в «Ред Булл»: команда по разным соображениям где-то принижала роль Эдриана в создании последних чемпионских болидов, а тут ещё скандал с участием Кристиана Хорнера… Возможно, всё это подтолкнуло англичанина к мысли, что он засиделся и надо бы до пенсии попробовать себя где-то ещё. После долгих размышлений Ньюи выбрал «Астон Мартин», где сейчас не просто контролирует технический департамент, но и сенсационно возглавил всю команду.

Джонатан Уитли, декабрь 2024-го

Об уходе спортивного директора «Ред Булл» — гуру правил и ответственного за работу команды на Гран-при — было объявлено ещё 1 августа, но Джонатан доработал чемпионат. Знай тогда Уитли, что через год уберут Кристиана Хорнера, может, и остался бы в «Ред Булл». Впрочем, и в «Ауди» у Джонатана отличная должность руководителя команды и интересный карьерный вызов.

Серхио Перес, декабрь 2024-го

В сезоне-2021 мексиканец внёс свой вклад в чемпионство Ферстаппена, когда стал настоящим «министром обороны» на Гран-при Абу-Даби, оттормаживая Льюиса Хэмилтона. Однако к концу 2024 года Чеко совершенно перестал ехать и, соответственно, как-либо помогать Максу в борьбе. «Ред Булл», уже успевший продлить мексиканца, в итоге выплатил ему солидную компенсацию. Чтобы в 2025-м, после провалов Лоусона и Цуноды, осознать: проблема всё-таки была не столько в Серхио, словно в слишком специфичной машине. В 2026-м ждём камбэка Переса с «Кадиллаком».

Кристиан Хорнер, июль 2025-го

Британец удержался во главе «Ред Булл» в штормовом 2024-м, но когда в сезоне-2025 у «быков» окончательно упали результаты, то Хорнер уже лишился поддержки владельцев и оказался обречён. Так «Ред Булл» остался без своего бессменного босса с момента покупки команды у «Форда». Условия расторжения контракта не позволяют Кристиану вновь работать в Ф-1 как минимум до весны 2026 года.

Мэтт Колер, декабрь 2025-го

В октябре стало известно, что «Ред Булл» покидает главный механик бригады Макса Ферстаппена. Разумеется, он отправится в «Ауди», где его уже ждут бывшие руководители и коллеги — Уитли и Стивенсон.

Команда «Ред Булл» последовательно разбегается Фото: Mark Thompson/Getty Images

Майкл Мэннинг, Дэвид Март, Том Харт, декабрь 2025-го

Серьёзный удар по инженерной бригаде Макса Ферстаппена, о котором стало известно нидерландской De Telegraaf незадолго до окончания нынешнего сезона. Инженер-моторист Дэвид Март стал ещё одним приобретением «Ауди», Том Харт (инженер по производительности) получит более высокую должность в «Уильямсе». Что же до инженера по системам управления (в том числе отвечает за стартовые процедуры) Майкла Мэннинга, то про него просто сообщалось — «готов к новому вызову». Интересно, что Мэннинг намеревался уйти ещё после сезона-2024, но в итоге отработал с Максом ещё год.

Уилл Кортни, конец 2025-го

Пусть звездой публикаций и обсуждений в интернете является Ханна Шмитц, однако до окончания нынешнего сезона стратегический отдел «Ред Булл» возглавляла вовсе не она, а Уилл Кортни. С ним интересная ситуация: ещё в сентябре 2024 года «Макларен» объявил, что Кортни станет спортивным директором команды, однако «быки» заблокировали досрочный переход и как ни в чём не бывало пользовались услугами Уилла весь сезон-2025. Контракт Корни с «Ред Булл» действует до середины 2026 года.

«Хонда», конец 2025-го

Формально сотрудничество «Ред Булл» и японской компании завершилось ещё в конце 2021 года, однако все последующие сезоны австрийцы продолжали использовать силовые установки из Японии (под брендом Red Bull Powertrains, затем Honda RBPT) и получали необходимые консультации по обслуживанию. И вот теперь, с началом новой технической эры, «Ред Булл» отправляется в неизведанное. Пусть и при поддержке «Форда».

Хельмут Марко, декабрь 2025-го

А вот и последнее звено в цепи. Победив Хорнера во внутрикомандной борьбе, Марко, похоже, неверно оценил новые расклады внутри команды. Австриец думал, что новые боссы будут его слушать и где-то даже подчиняться, а уже через полгода осознал, что это ему нужно согласовывать свои действия и не позволять себе громких публичных заявлений — по крайней мере таковы инсайды. В такой ситуации 82-летний советник «Ред Булл» решил не отрабатывать финальный год контракта и завершить глобальное обновление команды. В 2026 году нас ждут совсем новые «быки».