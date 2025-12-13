Уже второй смартфон за год от «Астон Мартин» — за какую уникальность просят 120 тысяч?

С той же частотой, что на рынок выходят новые модели спорткаров Aston Martin, поклонникам британской марки и её заводской команды в Формуле-1 теперь предлагают фирменные смартфоны. С первым детищем легендарного автопроизводителя и бренда Realme мы познакомились летом, протестировав Realme GT 7 Dream Edition, а сейчас пришло время для изучения нового флагманского устройства — в России появился лимитированный Realme GT 8 Pro Dream Edition.

Спецверсии смартфонов должны чем-то удивлять. GT 7 Dream Edition впечатлял самим фактом, что это первое устройство в партнёрстве с Aston Martin, а с новым GT 8 Pro Dream Edition компания сделала ставку на продвижение гоночной команды. Корпус телефона в знаменитом цвете «британский гоночный зелёный» венчает не просто «крыло» автопроизводителя с упоминанием Формулы-1, а полный логотип коллектива Aston Martin Aramco F1 Team. Несмотря на внешнюю схожесть с предыдущим гаджетом, новинка фактически представляет собой три смартфона в одном за счёт трансформируемого корпуса.

В комплекте с гаджетом поставляется сменная накладка блока камер, которую с помощью штатной же отвёртки легко сменить и радикально преобразить облик смартфона. Круглую «шайбу» можно превратить в квадратный блок, а можно и вовсе оставить без накладки, получив эдакую рожицу робота на задней панели. Естественно, под новую форму обрамления объективов нужен новый чехол — в коробке лежат два приятных на ощупь чёрных чехла, внутренняя сторона которых украшена схематичной инструкцией по замене накладок. Весьма необычно и свежо.

Накладные панели на блок камер Фото: Realme

Как и предшественник, новинка (работает на базе актуального Android 16) имеет интерфейс в тёмно-зелёных тонах гоночной команды с эксклюзивными иконками, а главным «героем» оформления стал Aston Martin AMR23 Фернандо Алонсо. Машина испанца, на которой тот в 2023 году обеспечил коллективу восемь подиумов в Формуле-1, стала центральной темой улучшенной фирменной оболочки Realme UI 7.0.

Realme GT 8 Pro Dream Edition Фото: Realme

Новый GT 8 Pro выглядит солидно и ощущается основательным, но при этом остаётся удобным в повседневном использовании. В отличие от некоторых конкурентов, смартфон не стремится выглядеть дорогим ради статуса — скорее, он делает ставку на аккуратный, узнаваемый дизайн с собственным характером. Корпус выполнен из стекловолокна в сочетании с алюминиевой рамкой, что добавляет гаджету веса в прямом и переносном смысле.

Для новинки заявлена максимальная защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69. Ну а зимой от быстрой разрядки батареи по идее спасёт аккумулятор ёмкостью 7000 мА•ч (о реальных ощущениях от аккумулятора — дальше в тексте). Скорость зарядки аккумулятора от быстрой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной 50 Вт (впервые для смартфонов Realme) сродни пит-стопам Формулы-1 — коротко припав к розетке, можно получить энергии на внушительный период работы.

Комплект поставки Realme GT 8 Pro Dream Edition Фото: Realme

GT 8 Pro получил 6,79-дюймовый дисплей с AMOLED-матрицей, высоким разрешением QHD+ и частотой обновления 144 Гц. Очень яркий, чёткий, комфортный даже под прямым солнцем, что хорошо чувствуется как при использовании камеры, так и в играх, ведь производительность — одна из главных сильных сторон устройства. Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный самой скоростной на сегодня памятью UFS 4.1 — это один из самых мощных смартфонов 2025 года.

Аппарат легко справляется и с тяжёлыми играми, и с обработкой фото и видео, и с многозадачностью. 16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти позволяют без проблем установить кучу игр, смотреть кино или снимать собственное, ведь камеры — одна из фишек смартфона.

Скрепка-болид Realme GT 8 Pro Dream Edition Фото: Realme

Многие производители смартфонов сотрудничают с именитыми создателями фотоаппаратов. Xiaomi работает с Leica, OnePlus отметился проектами с Hasselblad, а Realme в этом году заручилась поддержкой японского производителя фототехники Ricoh GR. Совместно со специалистами концерна было решено не просто улучшить алгоритмы, а перенести в смартфон саму философию уличной фотографии.

В результате GT 8 Pro получил объектив из семи элементов сверхвысокой прозрачности с дополнительным антибликовым покрытием, над которым обе компании работали на протяжении четырёх лет. Основная камера на базе 50 Мп сенсора Sony дополнена первым в истории Realme телеобъективом 200 Мп на основе нового сенсора Samsung, который обеспечивает трёхкратный оптический зум, а также 6- и 12-кратный внутрисенсорный зум без потери качества.

Realme GT 8 Pro Dream Edition Фото: Realme

Дополняет трио сверхширокоугольная камера на 50 Мп. Для видеографов предусмотрена запись видео Dolby Vision в разрешение 4K 120 кадров в секунду или 8К 24 кадра в секунду на основную камеру и телеобъектив или запись в продвинутом LOG-формате 10 бит для последующей обработки.

С точки зрения камер придраться абсолютно не к чему. Особенно впечатляет новый телевик, который способен делать очень приятные кадры на шестикратном зуме — релиз заявляет, что «Realme GT 8 Pro снимает удалённые объекты с отличной детализацией даже при низком освещении, будь то концерт, матч на стадионе или панорама ночного города». С концертами и стадионными матчами в тесте не сложилось, но вот панорама ночного города в кадр попала — снимки в полуночном антураже получаются такими чёткими, что на готовой фотографии можно разглядеть столь небольшие детали, которые даже глаз не замечает.

Пример фото на Realme GT 8 Pro Dream Edition Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

Ну а для тех, кто предпочитает стрит-фотографию с особым вайбом, создали специальный режим Ricoh GR, который доступен только для фотосъёмки и только на основную/селфи камеры. В этом спецрежиме смартфон предлагает набор цветовых профилей, вдохновлённых плёнкой — «Стандартный» (Standard), «Позитивная плёнка» (Positive Film), «Негативная плёнка» (Negative Film), «Однотонный» (Monotone) и «Высококонтрастный ч/б» (High-Contrast B&W). При желании можно вручную настроить тональную палитру, сохранить её и использовать как свой личный стиль.

Съёмка с «особой атмосферой компактных камер» хорошо подходит для фотоэкспериментов. С фиксированным фокусным расстоянием, характерным для японских фотоаппаратов — 28 мм и 40 мм — получается искать необычные ракурсы даже в банальном вроде бы окружении, а фирменные «фильтры» способны даже самый простой кадр вроде заснеженного дерева в свете уличного фонаря или одинокой многоэтажки на улице превратить в запоминающийся снимок. Получается это даже в руках абсолютного профана в стрит-фото, а уж мастера уличной фотографии точно смогут полностью раскрыть потенциал «Мастера уличных снимков», как Realme позиционирует новый смартфон.

Примеры фото на Realme GT 8 Pro Dream Edition Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

Что касается выносливости устройства, то на долю GT 8 Pro Dream Edition выпало несколько серьёзных испытаний во время короткой экспедиции в Мурманск. Каменный пляж «Яйца дракона» в Териберке позволил в реальных условиях проверить ударопрочность и влагостойкость устройства, которое выпало из кармана прямиком в ледяную воду Баренцева моря, пока автор этих строк пытался найти красивый ракурс для снимка. Ярко-зелёный цвет корпуса дал возможность быстро обнаружить смартфон в воде, а сам он легко перенёс незапланированное погружение в прибрежные воды Северного Ледовитого океана.

Не стали для гаджета проблемой и периодические полёты в сугроб, но, к счастью, удалось обойтись без проверки влагостойкости новинки у пирса морского вокзала в Мурманске — если бы в ночной съёмке ледокола «Ленин» новый Realme выскользнул из замёрзших рук, так бы GT 8 Pro Dream Edition и остался рядом с кораблём-музеем…

Пример ночной съёмки Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

С точки зрения морозостойкости можно отметить следующее. Даже на холоде и периодических внеплановых погружениях то в снег, то в воду смартфон стойко продержался без зарядки два дня. Лишь к вечеру вторых суток потребовалось подключить устройство к розетке, чтобы на следующий день не тратить время на медленной беспроводной зарядке в машине. В этом отношении всё хорошо. Понятно, что в процессе эксплуатации ёмкость батареи постепенно будет снижаться, но не настолько сильно, чтобы пришлось несколько раз за день ставить смартфон на зарядку.

В итоге у Realme и Aston Martin получился флагманский смартфон без всяких оговорок. Производительности хватает за глаза — в ближайшие несколько лет повода задумываться о смене устройства из-за падения характеристик явно не возникнет. По железу, по софту, по дизайну аппарат вышел топового уровня, а появление новых фотовозможностей выводит GT 8 Pro на новый уровень в линейке бренда. Что касается версии Dream Edition, то это возможность получить эксклюзивный дизайн.

Фернандо Алонсо с новой моделью Realme Фото: Realme

Про цену мы уже с ходу сказали в заголовке. Смартфон в «гоночной» версии стоит 119 999 рублей, что на 10 тысяч дороже обычного Realme GT 8 Pro. Если вы в любом случае нацелились на флагман Realme и при этом являетесь поклонником Алонсо и «Астон Мартин», словно бы не самая мощная наценка.