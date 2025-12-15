Новая ошибка «Ред Булл». Почему «быки» отправили в Ф-1 не того молодого гонщика

В следующем году в «Королевских гонках» дебютирует лишь один пилот: Арвид Линдблад заменит в составе «Рейсинг Буллз» ушедшего на повышение Исака Хаджара. Юный британец войдёт в историю как последний гонщик, которого привёл в Ф-1 легендарный Хельмут Марко. На талантливых пилотов у него глаз намётан, но конкретно подписание Линдблада вызывает кучу вопросов. Особенно с учётом того, что у «Ред Булл» был вариант посолиднее – новоиспечённый чемпион японской Супер Формулы Аюму Иваса.

Что не так с Линдбладом

Академия «Ред Булл» славится высоким уровнем доверия к молодым пилотам. От пилота юниорских серий до гонщика главной команды «быков» при удачном раскладе можно прошагать за несколько месяцев (кейс Албона). Того же Ферстаппена подписали в «Торо Россо» на основании всего половины сезона в Формуле-3 – годом ранее нидерландец гонялся в картинге.

В 2014-м Хельмут Марко угадал на 100%, однако это не значит, что повышение до Ф-1 экстерном всегда дает результат. По уровню таланта Линдблад не то что не дотягивает до Ферстаппена – он выглядит слабее каждого из четвёрки дебютантов минувшего сезона, если оценивать их выступления в «молодёжках».

Бортолето с первой попытки стал чемпионом в Ф-3 и Ф-2, Хаджар до последней гонки боролся за титул в «двушке» и был ярок в «трёшке», Берман – удачно выходил на замену в Ф-1 и невероятно красочно выступал в Ф-3, Антонелли – разорвал итальянский чемпионат Ф-4 (самая конкурентная «четвёрка») и первенство ФРЕКА.

Арвид Линдблад на призовой церемонии Формулы-2 Фото: Dom Gibbons/Getty Images

Что же до Линдблада, то по пути к «Королевским гонкам» он всегда был где-то рядом с лидерами, но не лидером. Минувший сезон в Ф-2 Арвид завершил на шестой строчке в личном зачёте, одержав всего одну победу в основных гонках – столько же у него и поулов.

Да, Формула-2 в последние годы стала относительно непоказательным чемпионатом. Уж слишком много факторов влияет на результаты гонщиков, главный из которых – «моторная лотерея». Но ведь и на более ранних стадиях карьеры британец не сказать чтобы доминировал. В «трёшке» он до поры до времени боролся за титул, однако провалил финальную часть сезона, завершив чемпионат четвёртым. В итальянской Ф-4 Линдблад также остался без чемпионства – лишь третье место по итогам сезона-2023.

С точки зрения результатов в «молодёжках» Арвид чем-то похож на Логана Сарджента. Тот тоже отправился в Формулу-1 после неплохого, но далеко не выдающегося сезона в «двушке». Итог всем известен.

Чемпионство вопреки

Скорее всего, повышение Линдблада до Ф-1 не вызывало бы столько вопросов, не будь на скамейке запасных у «быков» Аюму Ивасы. В минувшем сезоне японец выполнял роль резервного пилота «Рейсинг Буллз», параллельно гоняясь на родине в чемпионате Супер Формулы, где со второй попытки взял титул.

В юниорских чемпионатах Иваса выступал не сильно лучше Линдблада: четвёртое и пятое места по итогам двух сезонов в Ф-2. Однако именно титул в «японской формуле» позволяет Аюму котироваться выше Арвида. Во-первых, СФ – вторая по скорости гоночная серия мира после Формулы-1. Вчерашние юниоры не всегда могут совладать с более мощной техникой из Страны восходящего солнца. Джек Дуэн, к примеру, трижды вылетал в одном и том же повороте на недавно завершившихся постсезонных тестах.

Во-вторых, Супер Формула – это взрослая гоночная серия. В отличие от той же Ф-2, выступают там далеко не юниоры, проводящие первый-второй сезон в чемпионате. В СФ куча действительно опытных гонщиков – к слову, там до сих гоняет Камуи Кобаяси.

Аюму Иваса Фото: Mark Thompson/Getty Images​​​​​​​

В-третьих, Иваса стал чемпионом, преодолев испытания разного рода. Дважды он сходил с дистанции из-за технических проблем, а в первой гонке финального этапа на «Сузуке» выбыл из борьбы в результате столкновения с соперником. Однако Аюму не сломался. Следующий заезд он завершил четвертым, а финальную гонку и вовсе выиграл. Способность собраться в решающий момент говорит об Ивасе как о зрелом и ментально устойчивом пилоте. А в Формуле-1 давление будет что надо, особенно в системе «Ред Булл».

Отчасти игнорирование Ивасы «быками» можно объяснить истекающим договором о сотрудничестве «Хонды» и «Ред Булл». Аюму (как и Цунода) – протеже японского автоконцерна. Именно по этой причине он и оказался в юниорской программе «тауриновых».

Видимо, в «Ред Булл» решили, что раз альянс с «Хондой» распался, то и японские гонщики им больше не нужны. Однако конструктива в этом решении мало. На ум сразу приходит выражение «назло бабушке уши отморожу» – примерно в этом ключе действуют «быки» в случае с Ивасой.

Австрийская команда отказывается от перспективного гонщика только потому, что у него не тот спонсор, тем самым делая слабее пилотский состав своей «формульной» вертикали.

Есть компромисс

При желании «Ред Булл» мог прийти к компромиссу. Всё очень просто. На сезон-2026 в «Рейсинг Буллз» можно было бы посадить новоиспечённого чемпиона Ивасу, а Линдбладу – дать провести ещё годик в Формуле-2. Так и уровень британца был бы определён получше, и Аюму получил бы свой шанс в Ф-1. И вот уже на основании этих результатов руководство «Ред Булл» смогло бы принять более взвешенное и объективное решение.

Кстати, Хаджар отправился в «Рейсинг Буллз» после второго сезона в Ф-2, а первый француз провёл крайне неудачно. И кто знает, где сейчас был бы Исак, перейди он в Формулу-1 слишком быстро.

Остаётся лишь надеяться, что 18-летний Линдблад не сломается под грузом ответственности. А Ивасе пожелаем дождаться своего шанса в Ф-1, хотя сделать это практически нереально. Но, может, в «Астон Мартин», куда уходит «Хонда», когда-нибудь обратят внимание на перспективного японца.