11 худших пилотов сезона Формулы-1. Включая Льюиса Хэмилтона

В течение всего сезона Формулы-1 редакция «Чемпионата» в лице самого субъективного автора раздела выставляла пилотам оценки за каждый Гран-при. По традиции в конце года мы подводим итоги выступлений гонщиков и представляем общий рейтинг оценок за весь сезон. Начинаем, как обычно, с нижней половины таблицы.

21. Джек Дуэн (средний балл — 5,17/всего — 31)

В сезоне-2024 — 23-й (средний балл — 4,50).

Слухи, что в «Альпин» хотят заменить Дуэна на Колапинто, пошли ещё до начала сезона, и в итоге Джек успел провести лишь шесть первых этапов чемпионата. В них австралиец смотрелся не очень уверенно и заметно уступал более опытному Гасли, а самым запоминающимся моментом стала авария во второй тренировке Гран-при Японии, когда гонщик влетел в поворот с открытой DRS. В то же время к этапу в Майами Дуэн понемногу стал обретать уверенность и мог бы проявить себя, если бы не решение о замене.

20. Франко Колапинто (5,19/93,5)

В сезоне-2024 — 18-й (6,22).

Колапинто, впрочем, выступил не лучше Дуэна. Франко пропустил зимние тесты, и освоиться за рулём незнакомой и капризной машины аргентинцу было непросто. В редких случаях — в Канаде и Нидерландах — Колапинто смотрелся неплохо, но тоже допускал аварии, а в квалификациях существенно проигрывал Гасли. Несмотря на это, в «Альпин» продлили контракт с Франко на 2026 год, однако, если он не сможет продемонстрировать прогресса и добиться стабильности, это будет последний сезон в Ф-1.

Колапинто после аварии в спринте в Бразилии Фото: Peter Fox/Getty Images

19. Лиам Лоусон (5,52/132,5)

В сезоне-2024 — 9-й (7,00).

После провального начала сезона в составе «Ред Булл» и возвращения в «Рейсинг Буллз» Лоусону понадобилось некоторое время, чтобы вернуть уверенность за рулём. Лиам занял шестое место в Австрии, был пятым в Азербайджане, здорово смотрелся в Венгрии и Бразилии, однако даже к концу сезона он почти всегда уступал менее опытному Хаджару. В гонках новозеландец порой демонстрировал неплохой темп, хотя и был время от времени чересчур агрессивен, однако неудачи в квалификациях не позволяли раскрыть потенциал.

18. Лэнс Стролл (5,70/131)

В сезоне-2024 — 20-й (5,69).

Стролл в этом году не удивил. Каких-то капитальных провалов у Лэнса не было, но и как следует блеснуть канадцу не довелось, хотя в Мельбурне и Сильверстоуне он выступил неплохо. Красноречивее всего о сезоне-2025 говорит внутрикомандный счёт в квалификациях — 24:0 в пользу Алонсо. Строллу редко удавалось реализовывать имеющийся у машины темп, а любимой тактикой Лэнса в этом году была надежда на чудо: оттянутый пит-стоп на случай выезда автомобиля безопасности. И даже она успеха не принесла.

17. Юки Цунода (5,73/137,5)

В сезоне-2024 — 14-й (6,54).

После провала Лоусона в начале сезона Цунода получил машину, о которой мечтал много лет, но и Юки успеха она не принесла. Освоиться за рулём коварного болида было непросто, а авария в первом сегменте квалификации в Имоле стала дополнительным ударом по уверенности пилота. По сути, Юки так и не смог от него оправиться. В оправдание японца скажем, что он не получал актуальных новинок, его машина всегда была хуже, чем у Ферстаппена. Тем не менее объективно это был плохой сезон для Цуноды.

16. Габриэл Бортолето (6,02/144,5)

Начало сезона для Бортолето получилось непростым, тем не менее новичок довольно быстро освоился в квалификациях и по итогам первых 16 этапов опережал Хюлькенберга со счётом 10:6. Ближе к середине сезона пришла стабильность и на длинных отрезках: Габриэл отлично выступил в Австрии и Бельгии, занял шестое место в Венгрии, набрал очки в Монце и Мексике. Из-за аварий в Бразилии и Лас-Вегасе концовка получилась смазанной, тем не менее Бортолето показал, что у него есть потенциал, а в «Ауди» не ошиблись с пилотом.

15. Льюис Хэмилтон (6,25/150)

В сезоне-2024 — 12-й (6,67).

Переход Хэмилтона в «Феррари» был обставлен с большой помпой, но в итоге сезон-2025 стал худшим в карьере Льюиса. Британцу и раньше не удавалось найти общий язык с машинами с граунд-эффектом, а теперь к тому же пришлось привыкать к новым. Порой Хэмилтону удавалось справляться (спринт в Шанхае, гонки в Сингапуре и Мексике), однако в целом год был одним сплошным мучением. Теперь вся надежда на новые машины, но если и в 2026-м британцу не подойдёт шасси, это будет конец карьеры.

14. Нико Хюлькенберг (6,44/154,5)

В сезоне-2024 — 11-й (6,79).

В минувшем сезоне Хюлькенберг наконец завоевал первый за 15 лет подиум в Формуле-1. Тем не менее в целом немецкий ветеран в этом году не впечатлял и в роли лидера команды смотрелся не слишком убедительно. В гонках Нико зачастую был стабилен и демонстрировал достойный темп, но он слишком часто допускал помарки в квалификациях и лишь в редких случаях собирал идеальные круги. Возможно, новая машина лучше подойдёт Халку, а если нет, то «Ауди» наверняка задумается о поисках нового лидера.

Хюлькенберг на подиуме Гран-при Великобритании Фото: Mark Thompson/Getty Images

13. Эстебан Окон (6,50/156)

В сезоне-2024 — 15-й (6,46).

Для Окона переход в новую команду тоже сложился непросто. Французу было трудно освоиться за рулём незнакомой машины, и если в начале сезона Эстебан время от времени блистал, то к концу чемпионата оказался в тени напарника-дебютанта. В «Хаасе» рассчитывали, что Окон станет лидером команды, однако Эстебан не только уступил Берману в общем зачёте (разница составила лишь три очка), но и проиграл Оливеру в квалификационной дуэли. В 2026-м от француза ждут куда большего.

12. Алекс Албон (6,52/156,5)

В сезоне-2024 — 10-й (6,96).

Албон три года считался лидером «Уильямса», но с приходом Сайнса свой статус Алекс утратил. Причём в начале сезона, пока Карлос осваивался, Алекс держал марку, однако после Гран-при Азербайджана, в котором таец разбил машину в квалификации, а в гонке развернул Колапинто, начался спад. Албон стал ошибаться, несколько раз выбывал в Q1, при том что Сайнс добирался до финала, а в финальной трети сезона набрал лишь три очка. Для сравнения, Карлос в восьми последних этапах набрал 48 баллов.

11. Андреа Кими Антонелли (6,56/157,5)

Зимой Антонелли называли главным дебютантом года, и, хотя авансы итальянец не вполне оправдал, Кими провёл неплохой сезон. Для новичка Антонелли неплохо смотрелся на первых этапах, но в середине чемпионата, когда инженеры установили на машину неудачную подвеску, откровенно растерялся. Впоследствии проблемы удалось решить, и Кими явно прибавил. Итальянцу пока очевидно далеко до Джорджа Расселла, однако он доказал, что обладает потенциалом, и наверняка продолжит прогрессировать.

Продолжение следует…