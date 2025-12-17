10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Чемпион даже не в топ-3

В течение всего сезона Формулы-1 редакция «Чемпионата» в лице самого субъективного автора раздела выставляла пилотам оценки за каждый Гран-при. По традиции в конце года мы подводим итоги выступлений гонщиков и представляем общий рейтинг оценок за весь сезон. Ранее мы представили нижнюю часть таблицы, а теперь очередь лидеров рейтинга.

10. Карлос Сайнс (средний балл — 6,60 / всего — 158,5)

В сезоне-2024 — 5-й (средний балл — 7,30).

Сайнс практически не скрывал разочарования из-за того, что после расставания с «Феррари» не получил приглашений от топ-команд. Можно даже сказать, что в «Уильямсе» Карлос оказался от безысходности, тем не менее в итоге испанец провёл очень достойный сезон. Испанцу потребовалось некоторое время, чтобы освоиться за рулём машины, к середине чемпионата он стал всё чаще опережать Албона, в концовке выглядел лидером команды и в итоге принёс «Уильямсу» первый с 2021 года подиум. Даже два!

9. Пьер Гасли (6,63 / 159 / высший балл — 9)

В сезоне-2024 — 7-й (7,13).

«Альпин» в минувшем сезоне сделала шаг назад, а темп машины практически не позволял пилотам блистать. Гасли сохранил за собой статус лидера команды и в целом провёл ровный сезон. Без ошибок, конечно, не обошлось, но их можно пересчитать по пальцам одной руки — Имола, Монако, Баку, Абу-Даби. В остальном же, когда у болида была хоть какая-то скорость, Пьер отрабатывал чётко и по возможности набирал очки, а шестое место в дождевом Гран-при Великобритании – это и вовсе личная заслуга француза.

Оливер Берман и Пьер Гасли Фото: Peter Fox/Getty Images

8. Оливер Берман (6,63 / 159 / высший балл — 10)

В сезоне-2024 — 13-й (6,67).

Оливер Берман провёл отличный год и в свой первый полный сезон сумел затмить более опытного Эстебана Окона. Было заметно, что британцу пока не хватает опыта и в сложных условиях он порой допускает ошибки, но скорости Оливеру явно не занимать. По-настоящему Берман раскатился к концу сезона, когда провёл несколько сильных гонок, а особняком среди них стоит Гран-при Мексики — на незнакомой скользкой трассе Берман всю дистанцию демонстрировал высочайший темп и сумел прыгнуть выше головы.

7. Исак Хаджар (6,92 / 166)

Хаджар перед стартом сезона не выглядел самым ярким новичком сезона, куда больше надежд возлагали на Антонелли, Бермана и Бортолето, который годом ранее победил Исака в Формуле-2. Но француз превзошёл все ожидания и в сезоне-2025 затмил других дебютантов. Хаджар на протяжении всего сезона опережал более опытного Лоусона, почти всегда реализовывал потенциал машины, а на Гран-при Нидерландов поднялся на подиум. Так что повышение в «Ред Булл» — абсолютно заслуженное.

6. Фернандо Алонсо (7,04 / 169)

В сезоне-2024 — 6-й (7,21).

«Астон Мартин» в прошлом году снова разочаровал — построенная в Сильверстоуне машина далеко не всегда позволяла бороться за очки, однако, если шанс был, Алонсо за него ухватывался. Фернандо, самый опытный гонщик в истории Формулы-1, продемонстрировал, что по-прежнему способен выжимать максимум из имеющейся техники, и при этом практически не допускает ошибок (в этом году можно вспомнить разве что Мельбурн). Правда, и по-настоящему блеснуть у испанца возможности не было. Может, появится в 2026-м?

5. Оскар Пиастри (7,31 / 175,5)

В сезоне-2024 — 8-й (7,10).

В какой-то момент Пиастри выглядел главным претендентом на чемпионство, но в финальной фазе сезона австралиец допустил серию ошибок и в конце концов титул упустил. Тем не менее если посмотреть на прошедший год в целом, видно, что Оскар прибавил во всех компонентах, и в этом смысле сезон-2025 был для австралийца удачным. Если Пиастри на фоне неудачного опыта этого года продолжит прогрессировать, то без всяких оговорок закрепится в числе топ-пилотов Формулы-1.

4. Ландо Норрис (7,60 / 182,5)

В сезоне-2024 — 3-й (7,63).

Уходящий год стал поворотным моментом в жизни Норриса — Ландо завоевал самый престижный титул в автоспорте и достиг цели, к которой шёл с детства. Британцу стоит отдать должное — он заметно изменился в ходе сезона, стал хладнокровнее и сильнее. В то же время на фоне ошибок, допущенных Ландо в этом году, назвать его лучшим пилотом на стартовой решётке невозможно, да и на фоне Пиастри он смотрелся уже не так уверенно, как в 2024-м. Посмотрим, как Норрис теперь будет выглядеть в ранге действующего чемпиона.

3. Шарль Леклер (7,73 / 185,5)

В сезоне-2024 — 2-й (7,81).

В сезоне-2025 Леклер фактически в одиночку тащил «Феррари». Причём не будет преувеличением сказать, что Шарль выжал из машины даже больше, чем она могла. Если учитывать то, каким капризным и непредсказуемым было шасси, семь подиумов — это выдающееся достижение. Порой монегаск допускал ошибки, однако они были настолько редкими, что, по сути, не сыграли роли. В 2025-м Леклер окончательно доказал, что при наличии конкурентоспособной техники ему по силам сражаться за чемпионский титул.

Пелотон Формулы-1 сезона-2025 Фото: Clive Rose/Getty Images

2. Джордж Расселл (7,85 / 188,5)

В сезоне-2024 — 4-й (7,58).

Сомнений в таланте Расселла и раньше было немного, но в 2025 году Джордж словно вышел на новый уровень. Британец весь сезон провёл без ошибок (небольшой вылет в Сильверстоуне можно и не считать) и органично смотрелся в роли лидера «Мерседеса». Возможно, Расселлу не всегда удавалось полностью реализовать потенциал машины, порой ему не удавалось чётко отработать на старте, тем не менее на сегодня он пилот высшего калибра и непременно поборется за титул, когда инженеры построят подходящий болид.

1. Макс Ферстаппен (8,19 / 196,5)

В сезоне-2024 — 1-й (8,00).

Лидером рейтинга уже много лет остаётся Ферстаппен — лучший пилот на стартовой решётке в данный момент. На фоне проблем «Ред Булл» в начале сезона нидерландец, казалось, выбыл из борьбы за чемпионство, однако стоило инженерам разобраться с машиной, и Макс нагнал соперников из «Макларена». Последние 10 этапов Ферстаппен провёл просто безукоризненно, закончив каждую гонку на подиуме и выиграв шесть из них. В контексте сезона-2026 вопрос лишь в том, получится ли у «Ред Булл» конкурентоспособный болид.