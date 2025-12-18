Заявление о намерениях от «Тойоты». Что значит их новый флагман и когда он появится?

Несмотря на участие заводской команды в кольцевых гонках на топовом уровне — что в классе гиперкаров, что в зачёте GT3 — почти полтора десятилетия Toyota жила без дорожного суперкара. Но ситуация должна измениться в ближайшие годы, когда до конвейера доберётся новый флагман марки — спортивное купе Toyota GR GT.

Toyota долгое время ассоциировалась прежде всего с надёжностью, массовыми моделями и гибридными технологиями. Однако за последние годы бренд заметно изменил вектор развития, сделав ставку на эмоции и автоспорт. Кульминацией этой трансформации стал новый проект Toyota GR GT — суперкар, который символизирует амбиции японской марки в высшей лиге спортивных автомобилей.

Toyota GR GT Фото: Toyota

GR GT — это не просто эффектный концепт или экспериментальный прототип. Это демонстрация, как далеко Toyota готова зайти в развитии линейки Gazoo Racing и какую роль автоспорт играет в будущем компании. Подразделение Gazoo Racing за короткий срок прошло путь от гоночной команды до полноценного бренда внутри Toyota. Участие в чемпионатах WEC и WRC, а также выход серийных моделей GR Yaris, GR Corolla и обновлённой GR Supra изменили отношение к Toyota среди энтузиастов.

Toyota GR GT логично продолжает эту эволюцию, но уже на новом уровне. Если предыдущие GR-модели были ориентированы на широкий круг поклонников активного вождения, то GR GT нацелен на аудиторию суперкаров — сегмент, где важны не только цифры, но и имидж, технологии и философия.

Toyota GR GT — вид сзади Фото: Toyota

Новая модель, появление которой предваряли несколько концепт-каров, с помощью которых японская марка дразнила фанатов на протяжении многих лет, является идеологическим преемником выпускавшейся в 1967-1970 годах Toyota 2000GT и производившегося с 2010 по 2012 год Lexus LFA. Команда инженеров, работавшая над LFA, наряду с тест-пилотами марки, руководителем Toyota Motor Corporation Акио Тойодой, который сам участвует в гонках, пилотами Тацуей Катаокой, Хироаки Исиурой, Наоей Гамоу и Дайсуке Тойодой поделилась своим опытом с молодыми специалистами. И уже они объединили знания ветеранов с новыми технологиями ради создания бескомпромиссного суперкара.

Японцы подчёркивают, что GR GT создавался в первую очередь как гоночный автомобиль, который затем адаптировали для соответствия правилам сертификации машин для дорог общего пользования. Во главу угла при создании купе были поставлены три параметра — низкий центр тяжести, малый вес при высокой жёсткости кузова и максимальная аэродинамическая эффективность. За счёт оптимизации расположения агрегатов и положения пилота удалось центр тяжести водителя и автомобиля сделать примерно одинаковым, чтобы усилить ощущение единства человека и машины ради более точной управляемости.

Руль и панель приборов Фото: Toyota

Впервые в истории Toyota в основу автомобиля легла полностью алюминиевая силовая структура кузова, которая в сочетании с углепластиковыми элементами, пластиковыми деталями и другими мерами по снижению массы суперкара позволила удержать вес машины в пределах 1750 кг. Не исключено, что масса серийного GR GT окажется ещё ниже, поскольку окончательные спецификации купе пока не утверждены.

Внешность Toyota GR GT подчёркнуто агрессивна и функциональна. Это автомобиль, в котором аэродинамика определяет форму. Низкий силуэт, широкая колея, массивные воздухозаборники и развитые аэродинамические элементы явно отсылают к гоночным прототипам для соревнований на выносливость. При этом GR GT не выглядит обезличенным.

Салон Toyota GR GT Фото: Toyota

В дизайне читаются фирменные черты Toyota, но в новом, экстремальном исполнении. Это не ретро и не стилизация — это попытка создать современный суперкар с собственным характером. Как отмечают авторы проекта, в случае с GR GT сначала были определены идеальные аэродинамические характеристики автомобиля, под которые уже и создавался экстерьер. Инженеры-аэродинамики и дизайнеры кузова работали вместе, чтобы создать облик, который обеспечивает как нужное охлаждение, так и эффективную аэродинамику.

Дизайн интерьера также был тщательно продуман с учётом эргономики ради оптимального положения за рулём с точки зрения профессионального гонщика и обеспечения необходимой обзорности для вождения на пределе возможностей. Естественно, помимо езды по гоночной трассе, особое внимание было уделено пригодности машины для повседневного использования. В распоряжении водителя мультифункциональный руль, цифровая панель приборов, крупный экран мультимедиа и ряд физических клавиш на центральной консоли и тоннеле между сиденьями. Об оснащении информации пока нет.

Гоночная Toyota GR GT GT3 Фото: Toyota

Toyota GR GT оснастят гибридной системой, которая сочетает в себе недавно разработанный 4,0-литровый V8 с сухим картером и расположенными в развале блока цилиндров турбинами в сочетании с электромотором, интегрированным в новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Заявлена отдача не менее 650 л. с. мощности и не менее 850 Нм крутящего момента. Развесовка 45:55 достигнута за счёт размещения ДВС в базе, за передними колёсами, и отнесённого к задней оси единого модуля трансмиссии, которая связана с мотором карбоновым карданным валом. Обещано, что первый в истории Gazoo Racing гибрид сможет разгоняться до скорости не менее 320 км/ч.

В проекте активно используются наработки Gazoo Racing, полученные в автоспорте, а также гибридные решения, обкатанные в дорожных автомобилях Toyota — компания обладает уникальным опытом в области гибридных технологий и стремится адаптировать их под требования спорткаров. Создавая GR GT, инженеры ставили перед собой задачу не просто добиться максимальных показателей разгона или скорости, а обеспечить полноценное удовольствие от управления. Жёсткая платформа, продуманная развесовка и спортивные настройки шасси должны сделать автомобиль точным и предсказуемым на высоких скоростях.

Toyota GR GT GT3 — вид сбоку Фото: Toyota

Toyota подчёркивает, что GR GT разрабатывается с учётом реального опыта пилотов, а не только с учётом компьютерного моделирования. Это означает акцент на обратной связи и вовлечённости водителя — качества, которые ценятся в сегменте настоящих суперкаров. Заявлены двухрычажные подвески спереди и сзади, карбон-керамические тормоза Brembo и 20-дюймовые диски с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, состав которых подготовлен специально для новинки.

Появление GR GT — это стратегический шаг для бренда. Суперкар выполняет роль технологического флагмана, на котором обкатываются решения для будущих спортивных моделей Toyota. Кроме того, он укрепляет имидж марки в премиальном и спортивном сегментах, где конкуренция традиционно сосредоточена вокруг европейских производителей.

Рулевое колесо Toyota GR GT GT3 Фото: Toyota

GR GT также подчёркивает философию Toyota: автоспорт не витрина, а источник реальных технологий и идей для серийных автомобилей. Проект GR GT рассматривается как долгосрочная инвестиция, которая позволит закрепиться в сегменте дорожных суперкаров, где бренд ранее присутствовал лишь эпизодически, и использовать платформу новой модели для гоночной машины, которая придёт на смену старому Lexus RC F.

Тем более что гоночная версия по требованиям класса GT3 была представлена одновременно с дорожным вариантом новинки. Toyota GR GT GT3 отличается развитым аэродинамическим обвесом, традиционными для профессиональных гоночных автомобилей обязательными системами безопасности. Естественно, модель лишится гибридной составляющей, чтобы соответствовать техническому регламенту ФИА, но другой информации о новой гоночной машине пока нет.

Toyota GR GT и Toyota GR GT GT3 Фото: Toyota

Доводка Toyota GR GT и Toyota GR GT GT3 продолжается на заводском полигоне в техническом центре Toyota в Симояме, а также на гоночных трассах по всему миру, включая «Фудзи» и «Нордшляйфе». Ожидается, что работа над суперкаром продлится весь следующий год, а серийный вариант Toyota GR GT и омологированная версия GT3 появятся примерно в 2027 году — к тому времени будут объявлены финальные характеристики модели и цены.

Toyota GR GT, Toyota GR GT GT3, прототип Lexus LFA Фото: Toyota

Toyota GR GT — это больше чем новый автомобиль. Это заявление о намерениях. Суперкар показывает, что Toyota готова играть по правилам высшего автомобильного общества, предлагая собственное видение скорости, технологий и удовольствия от вождения. GR GT становится символом новой эры бренда — более смелой, эмоциональной и ориентированной на настоящих автолюбителей. Насколько успешной эта эра окажется — покажет время.

P. S. Третий автомобиль на первом и последнем снимках — прототип Lexus LFA нового поколения. Построенный по мотивам концепт-кара Lexus Sport Concept суперкар делит платформу с Toyota GR GT, но отличается от неё дизайном кузова в фирменном стиле Lexus, совершенно особенным интерьером с более дорогой отделкой и полностью электрической силовой установкой. Никакой информации о новом LFA нет, как не объявлены даже ориентировочные сроки дебюта серийной версии флагманской модели Lexus.