В США разбился знаменитый гонщик. Вместе с ним погибли жена и дети

В штате Северная Каролина произошла трагедия: в региональном аэропорту «Стейтсвилл», расположенного неподалёку от города Шарлотт, рухнул самолёт Cessna C550. При ударе о землю самолёт загорелся, находившиеся на борту семь человек погибли. Среди них были экс-пилот NASCAR Грег Биффл, его жена Кристина, их 5-летний сын Райдер и дочь Грега от первого брака — 14-летняя Эмма.

Рассказываем, что известно об инциденте и каким болельщики запомнят Грега Биффла.

Что произошло

Семья Грега Биффла направлялась в город Сарасота, штат Флорида, в гости к Клитусу Макфарленду — известному YouTube-блогеру, который в последние годы выступал в Stadium Super Trucks и соревнованиях по дрэг-рейсингу, а в 2025-м дебютировал в ARCA Menards Series — полупрофессиональной серии гонок сток-каров, считающейся подготовительной ступенью перед общенациональными дивизионами NASCAR.

Самолёт Cessna C550 был зарегистрирован на Биффла, который при этом был лицензированным пилотом. Грег регулярно управлял авиационной техникой и в том числе участвовал в спасательных операциях. В 2024 году, когда на Юго-Восток США обрушился ураган «Хелен», Биффл на собственном вертолёте доставлял пострадавшим гуманитарную помощь, средства связи и вспомогательную технику.

Горящий самолёт Грега Биффла Фото: кадр из видео

Cessna C550 взлетел над аэропортом «Стейтсвилл» в 10:06 по местному времени, однако вскоре по каким-то причинам развернулся обратно и начал заходить на посадку, а около 10:15 рухнул на землю. Предполагается, что причиной крушения стала низкая видимость, но достоверно причины трагедии ещё предстоит выяснить.

Один из величайших в истории

Грег Биффл родился в городе Ванкувер, штат Вашингтон, в 1969 году. Он начал карьеру в гонках сток-каров и обратил на себя внимание в межсезонье 1995–1996 годов, победив в Winter Heat Series. Следующие два года пилот выступал в региональных сериях, а в сезоне-1997 получил награду «Самый популярный гонщик» первенства NASCAR Northwest Series, после чего подписал контракт с Roush Racing (сейчас — RFK Racing), одной из крупнейших команд в мире сток-каров.

Грег Биффл в 2005 году Фото: Rusty Jarrett/Getty Images

В 1998 году Грег Биффл дебютировал в третьем общенациональном дивизионе NASCAR (сейчас — NASCAR Craftsman Truck Series), выиграл четыре поула и титул «Новичок года». Годом позже Биффл одержал первую победу, а затем выиграл ещё восемь гонок, установив новый рекорд дивизиона (он был побит лишь в сезоне-2025, когда Кори Хайм первенствовал в десяти гонках). В 2000 году Биффл стал чемпионом третьего дивизиона, после чего перешёл во вторую лигу (с 2026 года — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series). В первом же сезоне в новой серии Грег выиграл пять гонок, занял четвёртое место по итогам сезона и вновь стал «Новичком года», а в 2002-м стал чемпионом первенства.

В высшей лиге NASCAR (сейчас — NASCAR Cup Series) свой первый полный сезон Биффл провёл в 2003 году и тогда же одержал первую победу — в ночной гонке на суперспидвее в Дейтоне, которая лишь два раза прерывалась жёлтыми флагами. Свой лучший сезон Грегг провёл в 2005 году, когда до последнего этапа боролся за чемпионство, но в итоге уступил доминировавшему на протяжении сезона Тони Стюарту из Joe Gibbs Racing. Кроме того, в 2005–2006 годах Биффл стал лишь седьмым пилотом в истории, которому удалось дважды подряд выиграть исторический заезд Southern 500 на трассе «Дарлингтон».

Биффл на церемонии включения в список величайших пилотов, 2023 год Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Активную карьеру Биффл завершил в 2016 году — после 14 полных сезонов в главном дивизионе NASCAR, каждый из которых он провёл в составе команды Джека Рауша. В сезоне-2022 Биффл вернулся на стартовую решётку и выступил на отдельных этапах NASCAR Cup Series в составе NY Racing Team. В общей сложности в высшей лиге NASCAR Биффл провёл 515 гонок и одержал 19 побед — по числу выигранных заездов он входит в топ-50 за всю историю первенства. В 2023 году Грег был включён NASCAR в список 75 величайших пилотов ассоциации. 23 декабря Биффлу должно было исполниться 56 лет.