Так мы и остались без трансляций Ф-1 в России. А вот угадать проблемы Дуэна и Лоусона было легко.

Итоги бинго по сезону Формулы-1: не сыграло четыре пункта. С половинкой

Перед стартом нынешнего сезона Формулы-1 мы подготовили для вас небольшое развлечение: бинго с потенциальными событиями, которые могли случиться по ходу чемпионата. Время проверить, что сыграло, а что нет.

Бинго Ф-1

✅ ФИА штрафует гонщика за мат: пилоты, включая Макса Ферстаппена, держались, как могли, но после гонки в Вегасе у Ландо Норриса всё-таки вырвалась нецензурная брань. По информации фотографа Марка Саттона, Норрис был оштрафован на $ 59 тыс. Потом, правда, пошли сведения, что наказание было поскромнее. Но всё-таки было.

✅ «Альпин» меняет Дуэна на Колапинто: согласны, тут гордиться особо нечем. Рокировка была очевидна сразу после подписания аргентинца в команду.

❌ Окон ссорится с Берманом: француз и британец хорошо поладили, пока никаких происшествий.

✅ В «Макларене» проблемы с командной тактикой: о, сколько это обсуждалось в нынешнем сезоне… Кажется, в Уокинге сами запутались, как именно надо применять легендарные «Правила папайи».

✅ Обновления «Феррари» не работают: итальянцы долго-долго готовили новую заднюю подвеску, которая по факту вообще ни на что не повлияла.

✅ Серьёзная авария Антонелли: за год Кими принёс команде ущерб менее чем на $ 1 млн — можно сказать, не оправдал ожиданий. И всё же зачтём этот пункт — за аварию с Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Австрии.

✅ Странные действия гоночного директора: пожалуй, главная претензия за весь сезон — слишком позднее разрешение на старт гонки в Спа, из-за чего пилоты толком не поборолись на мокрой трассе.

✅ Слухи о замене Лоусона в «Ред Булл»: ну, мы, конечно, предполагали, что Лиаму будет плохо, но чтобы всё завертелось настолько стремительно…

✅ Зак Браун критикует Кристиана Хорнера: несколько раз за сезон босс «Макларена» прошёлся по коллеге из «Ред Булл» — в том числе тогда, когда Хорнер уже потерял свой пост.

❌ Кристиан Хорнер критикует Зака Брауна: а вот примеров, когда экс-босс «Ред Булл» отвечал Заку, мы не нашли. Учитывая обстановку внутри австрийской команды, Кристиану, очевидно, было не до разборок с Заком.

❌ Хэмилтон даёт интервью после гонки на итальянском: очевидно, такой милый момент был бы возможен в случае важного успеха Льюиса по ходу сезона. «Немножко» не сложилось.

❓ Ферстаппен участвует в виртуальной гонке во время Гран-при: «компьютерных» заездов на сей раз не было, но давайте зачтём «половинку» за то, что Макс прямо по ходу сезона рванул на «Нордшляйфе» и там победил.

✅ Алонсо заявляет, что провёл лучшую гонку в жизни: испанец продолжил традицию рассказывать, что никто не может оценить его выступления из-за слабой формы машины. Насчёт пункта Ф1-бинго можно спорить, но мы всё же зачтём после шутливого заявления Фернандо, что после его титула в 2006-м ни разу чемпионство не завоевал лучший пилот сезона.

✅ Слух: у кого-то огромные проблемы с мотором-2026: ну, тут всё читалось. За этот год мы уже успели прочитать: что мотор «Феррари» даже хуже, чем был бы у «Альпин»; что «Хонда» может не успеть подготовить силовую установку к первым тестам; что программы «Ауди» и «Ред Булл» отстают от намеченной программы; что даже у «Мерседеса» якобы возможны сложности из-за проблем Petronas с созданием нового экотоплива.

✅ Сайнс поёт по радио после финиша: а как же! Если Хэмилтон весь сезон мучился, то Карлос ярко провёл вторую половину и получил несколько поводов спеть Smooth Operator.

❌ Официальные трансляции Ф-1 возвращаются в Россию: ну должен же был быть какой-то нереалистичный пункт? Мы хотя бы помечтали…