Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Бинго по сезону-2025 Формулы-1: Хэмилтон и итальянский язык, конфликт в Хаасе, трансляции гонок в России

Итоги бинго по сезону Формулы-1: не сыграло четыре пункта. С половинкой
Евгений Кустов
Итоги бинго по сезону Формулы-1
Комментарии
Так мы и остались без трансляций Ф-1 в России. А вот угадать проблемы Дуэна и Лоусона было легко.

Перед стартом нынешнего сезона Формулы-1 мы подготовили для вас небольшое развлечение: бинго с потенциальными событиями, которые могли случиться по ходу чемпионата. Время проверить, что сыграло, а что нет.

Бинго Ф-1

Бинго Ф-1

ФИА штрафует гонщика за мат: пилоты, включая Макса Ферстаппена, держались, как могли, но после гонки в Вегасе у Ландо Норриса всё-таки вырвалась нецензурная брань. По информации фотографа Марка Саттона, Норрис был оштрафован на $ 59 тыс. Потом, правда, пошли сведения, что наказание было поскромнее. Но всё-таки было.

✅ «Альпин» меняет Дуэна на Колапинто: согласны, тут гордиться особо нечем. Рокировка была очевидна сразу после подписания аргентинца в команду.

❌ Окон ссорится с Берманом: француз и британец хорошо поладили, пока никаких происшествий.

✅ В «Макларене» проблемы с командной тактикой: о, сколько это обсуждалось в нынешнем сезоне… Кажется, в Уокинге сами запутались, как именно надо применять легендарные «Правила папайи».

Материалы по теме
Почему Ландо Норрис не заслужил звание чемпиона мира
Почему Ландо Норрис не заслужил звание чемпиона мира

✅ Обновления «Феррари» не работают: итальянцы долго-долго готовили новую заднюю подвеску, которая по факту вообще ни на что не повлияла.

✅ Серьёзная авария Антонелли: за год Кими принёс команде ущерб менее чем на $ 1 млн — можно сказать, не оправдал ожиданий. И всё же зачтём этот пункт — за аварию с Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Австрии.

✅ Странные действия гоночного директора: пожалуй, главная претензия за весь сезон — слишком позднее разрешение на старт гонки в Спа, из-за чего пилоты толком не поборолись на мокрой трассе.

✅ Слухи о замене Лоусона в «Ред Булл»: ну, мы, конечно, предполагали, что Лиаму будет плохо, но чтобы всё завертелось настолько стремительно…

Зак Браун критикует Кристиана Хорнера: несколько раз за сезон босс «Макларена» прошёлся по коллеге из «Ред Булл» — в том числе тогда, когда Хорнер уже потерял свой пост.

Материалы по теме
Как разбежалась чемпионская команда «Ред Булл». Хроника ухода ключевых сотрудников
Как разбежалась чемпионская команда «Ред Булл». Хроника ухода ключевых сотрудников

Кристиан Хорнер критикует Зака Брауна: а вот примеров, когда экс-босс «Ред Булл» отвечал Заку, мы не нашли. Учитывая обстановку внутри австрийской команды, Кристиану, очевидно, было не до разборок с Заком.

❌ Хэмилтон даёт интервью после гонки на итальянском: очевидно, такой милый момент был бы возможен в случае важного успеха Льюиса по ходу сезона. «Немножко» не сложилось.

❓ Ферстаппен участвует в виртуальной гонке во время Гран-при: «компьютерных» заездов на сей раз не было, но давайте зачтём «половинку» за то, что Макс прямо по ходу сезона рванул на «Нордшляйфе» и там победил.

✅ Алонсо заявляет, что провёл лучшую гонку в жизни: испанец продолжил традицию рассказывать, что никто не может оценить его выступления из-за слабой формы машины. Насчёт пункта Ф1-бинго можно спорить, но мы всё же зачтём после шутливого заявления Фернандо, что после его титула в 2006-м ни разу чемпионство не завоевал лучший пилот сезона.

Материалы по теме
10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Чемпион даже не в топ-3
10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Чемпион даже не в топ-3

✅ Слух: у кого-то огромные проблемы с мотором-2026: ну, тут всё читалось. За этот год мы уже успели прочитать: что мотор «Феррари» даже хуже, чем был бы у «Альпин»; что «Хонда» может не успеть подготовить силовую установку к первым тестам; что программы «Ауди» и «Ред Булл» отстают от намеченной программы; что даже у «Мерседеса» якобы возможны сложности из-за проблем Petronas с созданием нового экотоплива.

✅ Сайнс поёт по радио после финиша: а как же! Если Хэмилтон весь сезон мучился, то Карлос ярко провёл вторую половину и получил несколько поводов спеть Smooth Operator.

❌ Официальные трансляции Ф-1 возвращаются в Россию: ну должен же был быть какой-то нереалистичный пункт? Мы хотя бы помечтали…

Материалы по теме
Битва за битвой: 12 ключевых моментов сезона Формулы-1 2025 года
Битва за битвой: 12 ключевых моментов сезона Формулы-1 2025 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android