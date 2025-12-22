Норрис, Хант или Росберг: кто самый незаслуженный чемпион в истории Ф-1? Голосуйте!

Чемпионство Ландо Норриса породило кучу споров на тему, достоин ли Ландо титула. История Формулы-1 помнит много чемпионов, чьи успехи вызывали сомнения в фанатской среде – вашему вниманию подборка из семи гонщиков. Кто из чемпионов Ф-1 меньше всего достоин титула – решать вам!
Примечание: в данный рейтинг мы включили лишь однократных обладателей титула, так как на обсуждение выносится вопрос, кто меньше всего достоин именно статуса чемпиона Формулы-1. Многократных чемпионов мы проигнорируем, так как у каждого из них есть как минимум один титул, заслуженный на 100%. Так что 2021-й, 2007-й и другие годы обсудим как-нибудь в другой раз.
Кеке Росберг — 1982 год
Росберг стал триумфатором в один из самых сумбурных сезонов Формулы-1. В том году Кеке не обладал быстрейшим болидом, да и сам финн не выдавал ярких перформансов – лишь одна победа в 16 гонках. Чемпионом Кеке стал благодаря стабильности.
По сочетанию чистой скорости и надёжности лучшей командой в том сезоне была «Феррари». И, по идее, брать титул должен был кто-то из гонщиков «Скудерии». Однако Жиль Вильнёв погиб в квалификации пятого этапа на «Зольдере», а Дидье Пирони получил тяжёлые травмы в результате аварии на «Хоккенхаймринге», после чего был не в состоянии продолжать гоночную карьеру.
По итогам сезона Пирони проиграл обладателю титула Росберга всего пять очков. При этом француз пропустил аж четыре заключительных этапа. Вряд ли финскому гонщику удалось отпраздновать триумф, обойди «Феррари» неудачи в том сезоне.
Деймон Хилл — 1996 год
К обстоятельствам, в которых был завоёван титул, вопросов нет. Тут бы скорее порассуждать на тему, наработал ли Хилл на чемпионство. К 1996 году «Уильямс» построил доминирующую машину, поэтому из соперников у Деймона был лишь дебютант Жак Вильнёв. Причём разгрома во внутрикомандном сражении и близко не наблюдалось: канадец сохранял шансы на титул вплоть до финального этапа.
В 1994 и 1995 годах у Хилла был более сильный соперник – Михаэль Шумахер. Оба раза Хилл проигрывал чемпионское сражение, обладая сопоставимой по конкурентоспособности техникой. То есть в более-менее равных условиях борьбу за титул Деймон уже не потянул.
Показательно, что «Уильямс» выставил британца сразу после завоевания им титула. То есть даже проигравший чемпионское сражение Вильнёв впечатлил руководство команды куда больше новоиспечённого триумфатора.
Ландо Норрис — 2025 год
Многое было сказано в тему чемпионства Норриса. Если резюмировать основные тезисы, то главной претензией к Ландо является тот факт, что, обладая быстрейшей машиной, он лишь на два очка опередил Ферстаппена. То есть по большей части Норриса критикуют за то, что он недостаточно убедительно взял титул, имея все условия для тотального доминирования. Показательно: несмотря на чемпионство Норриса, главным героем сезона чуть ли не все эксперты называют Макса Ферстаппена.
Майк Хоторн — 1958 год
Своим титулом британец во многом обязан человеческим качествам своего главного соперника в борьбе за чемпионство Стирлингу Моссу. Гонку в Португалии Хоторн завершил на втором месте, однако после гонки судьи аннулировали результат пилота «Феррари».
Дело в том, что в попытке завести свою заглохшую машину Майк двигался против направления движения, за что и получил дисквалификацию. Впрочем, Мосс заступился за своего соперника, заявив судьям, что лично видел, как пилот «Феррари» толкал свою машину за границами трассы.
В итоге Хоторна реабилитировали, вернув ему семь очков за второе место и быстрейший круг. На финише сезона он опередил Мосса лишь на один балл. Без помощи от соперника Майк никак бы не стал чемпионом.
Фил Хилл — 1961 год
Сезон-1961 обернулся тотальным доминированием «Феррари». Что уж говорить, если даже дебютанты (Джанкарло Багетти) побеждали за рулём алой машины. В борьбе за титул схлестнулись пилоты «Скудерии» Вольфганг фон Трипс и Фил Хилл.
Немецкий гонщик чуть лучше напарника двигался по дистанции сезона, приехав на предпоследний этап в Монце с перевесом в четыре очка. Он же выиграл квалификацию на итальянской трассе. Фон Трипс был явным фаворитом в преддверии старта, однако по итогам первого круга откатился на пятое место. А на втором круге столкнулся с Джимом Кларком, в результате чего «Феррари» немецкого пилота взмыла верх и рухнула на толпу зрителей. В результате этой аварии погибли 15 человек, включая самого пилота.
Гонку в тот день выиграл Фил Хилл, благодаря чему он опередил фон Трипса на один балл в личном зачёте. На финальный Гран-при в США «Феррари» не отправилась ввиду трагичного исхода прошлой гонки. Понятно, что Хилл не виноват в случившемся. Но в то же время и быстрейшим гонщиком сезона-1961 его уверенно нельзя назвать. Останься жив фон Трипс, неизвестно, чем бы закончилась его финальная дуэль с напарником в Америке.
Джон Сёртис — 1964 год
В гоночном таланте Сёртиса сомневаться не приходится. Всё-таки человек сначала взял три титула в престижнейшем мотогоночном классе 500сс (раннем аналоге MotoGP), а затем – закрепился в статусе одного из сильнейших пилотов Ф-1. Но всё же именно обстоятельства триумфа Сёртиса в 1964-м могут вызвать определённые вопросы.
В том сезоне пилот «Феррари» боролся за титул с Джимом Кларком и Грэмом Хиллом. Последний прибыл в статусе лидера чемпионата на финальный этап в Мексике. К середине гонки он шёл на комфортном третьем месте и, заверши гонку в топ-3, стал бы чемпионом. Но в чемпионские разборки вмешался напарник Сёртиса Лоренцо Бандини. Пытаясь опередить Хилла, он протаранил виртуального лидера чемпионата. Бороться за высокие места на повреждённой машине Грэм был уже не в состоянии.
Так главным фаворитом стал лидер гонки Джим Кларк. Он уверенно шёл ко второму титулу в Ф-1, однако за два круга до финиша сошёл с дистанции из-за повреждённого маслопровода. При новых вводных Сёртису было достаточно финишировать вторым, чтобы забрать титул.
После схода Кларка пилот «Феррари» вышел лишь на третье место. Но Джону повезло, ведь впереди него шёл Бандини. Естественно, Лоренцо пропустил напарника, позволив ему стать чемпионом. Пожалуй, в тот день Бандини выдал едва ли не самый полезный перформанс среди всех вторых пилотов в истории Ф-1.
Джеймс Хант — 1976 год
Для многих Хант – фигура культовая, причём по большей части благодаря образу жизни. Да и гонщиком он был, безусловно, способным. Но стал бы он чемпионом, если бы не злополучная авария Лауды на «Нордшляйфе»? Вряд ли, если учитывать, что на финише сезона Хант опередил австрийца всего лишь на один балл.
Во-первых, Лауда пропустил два этапа, восстанавливаясь от тяжёлой травмы. Во-вторых, он, мягко говоря, не в лучшей физической форме вернулся на трассу. Если до аварии (в сезоне-1976) он заканчивал в топ-3 каждую гонку, в которой ему удавалось финишировать, то после – лишь раз поднялся на пьедестал почёта.
А на финальном Гран-при на «Фудзи» Лауда и вовсе закончил гонку по собственному желанию, потому что был не в состоянии управлять болидом в дождь из-за не до конца восстановившихся после аварии век. Ну или просто потому что считал происходящее слишком опасным.