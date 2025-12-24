Подиум Халка, погоня Ферстаппена и позор Монако. 25 моментов 2025 года в автоспорте

Декабрь — традиционное время для подведения итогов, а уж в автомотоспорте, после финиша всех основных серий — тем более. На этот раз предлагаем определить главные гоночные события 2025 года — рейтинг будет сформирован на основе ваших голосов. В список вошли 25 главных, на наш взгляд, моментов — победных, скандальных, эффектных и просто любопытных. Выбирайте!
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.
Долгожданный подиум Нико Хюлькенберга
Нико Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году, дважды терял место на стартовой решётке и возвращался на неё, умудрился завоевать поул в дебютном сезоне и провёл более 200 Гран-при — но всё это время ни разу не был на подиуме. Однако в уходящем году Нико это исправил: немец блестяще провёл дождевой Гран-при Великобритании, помог команде принять верные решения в ключевые моменты и пересёк линию финиша третьим. Это была 239-я гонка Халка в Ф-1 — никто в истории чемпионата не ждал своего первого подиума так долго.
Роберт Кубица выиграл «24 часа Ле-Мана»
Роберт Кубица — один из самых талантливых пилотов своего поколения. Поляку прочили чемпионство в Формуле-1, но страшная авария на ралли зимой 2011 года едва не стоила Роберту жизни: врачи чудом его спасли и буквально по кусочкам собрали покалеченную руку пилота. Кубица не просто восстановился, а вернулся в Формулу-1, хотя о прежней скорости речи уже не шло. Тем не менее поляк продолжает выступать на высшем уровне — и в этом году его экипаж выиграл «24 часа Ле-Мана» в абсолютном зачёте.
Смена руководства «Ред Булл»
В 2025 году команда «Ред Булл», пилоты которой за 20 лет восемь раз становились чемпионами мира и завоевали шесть Кубков конструкторов, лишилась двух своих главных руководителей. В июле на фоне падения результатов и эха от скандала с «некорректным поведением» Милтон-Кинс покинул Кристиан Хорнер, бессменный руководитель команды. Предполагалось, что теперь безраздельная власть сосредоточится в руках Хельмута Марко, однако по завершении сезона ушёл и он. По слухам, австрийца уволили за самоуправство.
Шина слетела с колеса и встала обратно
Невероятный эпизод произошёл на этапе чемпионата Санкт-Петербурга по дрифту: с одного из автомобилей слетела шина… и потом сама наделась обратно на колесо! Инцидент произошёл во время парных заездов — после удара о бетонный стык на машине Артёма Перепелицы треснул диск заднего левого колеса, после чего с него слетела шина. Она прокатилась по обочине вдоль поворота, выкатилась на трассу прямо на колесо и намоталась на обломки диска. Перепелица в итоге закончил заезд и даже занял на этапе третье место.
Непредсказуемый финал WRC
Финал чемпионата мира по ралли впервые в истории состоялся в Саудовской Аравии и прошёл максимально напряжённо. На сложной каменистой трассе многие экипажи столкнулись с проколами шин и в любой момент могли потерять время, а решающим спецучастком гонки стал финальный Power Stage. Борьба за чемпионство развернулась между Себастьеном Ожье и Эльфином Эвансом — валлиец в генеральной классификации уступал французу, но показал лучшее время на Power Stage. Если бы Себ ошибся на финальном СУ, то не только бы потерял бонусные очки за него, но и рисковал опуститься ниже в классификации воскресного дня. Однако Ожье избежал проблем и, несмотря на пропуск трёх этапов, стал чемпионом мира — в девятый раз в карьере.
Шварцман на поуле дебютной «Инди-500»
В 2025 году Роберт Шварцман дебютировал в американской серии IndyCar — и в конце мая именно он стал главным героем в Индианаполисе. Шварцман впервые гонялся на «Старой кирпичнице», но серию из четырёх квалификационных кругов проехал быстрее всех. Роберт стал первым за 40 с лишним лет дебютантом, взявшим поул к своим первым «500 милям Индианаполиса». Сама гонка, увы, завершилась неудачным заездом на пит-стоп и столкновением с ограждением. В общем и целом Шварцман провёл свой первый сезон в IndyCar вполне достойно, и мы надеемся, что у него ещё будет шанс блеснуть в Индианаполисе.
Смелый обгон Леклера в Зандворте
Одним из самых запоминающихся эпизодов года стал обгон на Гран-при Нидерландов, когда Леклер, рискуя оказаться за пределами трассы, прошёл Расселла в шикане. Дуэль случилась на 32-м круге: Шарль лучше среагировал на отключение VSC, поравнялся перед торможением с Джорджем и залетел в шикану по внешней траектории. Проехав тремя колёсами по гравию, «Феррари» удержалась бок о бок с «Мерседесом», а на выходе из секции была уже внутри. Правда, добраться до финиша Леклер в тот раз не смог: на 53-м круге монегаска подбил Антонелли.
«Правила папайи» на Гран-при Италии
В «Макларене» в этом сезоне пообещали обоим пилотам равные возможности в борьбе за чемпионский титул — так называемые «Правила папайи». И на Гран-при Италии политика команды вызвала шквал критики. В Монце доминировал Ферстаппен, а Норрис и Пиастри шли на второй и третьей позициях. Однако из-за заминки механиков Ландо оказался позади напарника — и тогда в «Макларене» скомандовали Оскару вернуть позицию на трассе. Команду после этого стали обвинять в фаворитизме по отношению к британцу, тем не менее конкретно в Италии Норрис действительно был сильнее Пиастри.
Столкновение Ферстаппена и Расселла
Один из самых громких эпизодов сезона Формулы-1. На рестарте под финиш гонки Ферстаппен в борьбе с Расселлом срезал первый поворот — гонщика «Мерседеса» немного занесло, и Максу пришлось отрулить. После этого в «Ред Булл» скомандовали Ферстаппену пропустить соперника, чтобы не получить штраф. Макс вышел из себя, отпустил перед поворотом педаль газа и выпустил «Мерседес», чтобы затем ускориться и протаранить бок машины Расселла. За эту выходку нидерландец получил штраф и лишился девяти очков. Чемпионство при этом Ферстаппен упустил, проиграв два очка.
Президент «Феррари» раскритиковал пилотов
Для команды «Феррари» минувший сезон стал одним из самых трудных за последние годы. В Маранелло зимой построили новую машину, и она получилась капризной и непредсказуемой — Леклер смог завоевать хотя бы несколько подиумов, а вот Хэмилтон провалился. Тем временем президент «Феррари» Джон Элканн обвинил пилотов в неудачных результатах: «Наши механики отработали отлично — например, если посмотреть на пит-стопы. Если взглянуть на инженеров, то, без сомнений, машина стала лучше. Но вот всё остальное не на уровне. Очень важно, чтобы наши пилоты концентрировались на пилотаже и меньше говорили». Для современной Ф-1 публичная критика от босса — нечто беспрецедентное.
Чемпион WRC переходит в «формулы»
В сезоне-2022 Калле Рованперя стал самым молодым чемпионом мира в ралли, а годом позже оформил свой второй титул в WRC. С тех пор финн перестал выступать в ралли на полном расписании, увлёкся дрифтом и кольцевыми гонками, а в этом году объявил, что намерен попробовать себя в «формулах». В октябре Калле протестировал болид Формулы-2, а затем — машину Супер Формулы. Пока что неизвестно, где именно в 2026 году будет выступать Рованперя.
Возвращение Марка Маркеса
С 2013 по 2019 год Марк Маркес выиграл шесть чемпионских титулов в MotoGP, однако затем на протяжении нескольких лет испанца преследовали травмы, ошибки и проблемы с мотоциклом. И в конце 2023 года Маркес решил уйти из родной «Хонды» в «Дукати», в 2024-м Марк одержал первую за три года победу, а в 2025-м в доминирующем стиле завоевал своё седьмое чемпионство. Испанец выиграл 11 гонок и за несколько этапов до конца сезона стал недосягаем для соперников, убедительно продемонстрировав, что он по-прежнему лучший мотогонщик в мире.
Победа Ферстаппена на «Нордшляйфе»
Ферстаппен никогда не скрывал, что хотел бы однажды выступить на «Нордшляйфе», и в этом году у Макса это получилось. После серии тестов чемпион Формулы-1 получил право выйти на старт официальной гонки и в конце сентября в паре с Крисом Лулэмом уверенно выиграл девятый этап серии NLS. Это, конечно, не «24 часа Нюрбургринга», однако это значит, что на «Северную петлю» Ферстаппен рано или поздно вернётся — за новыми наградами.
Драма в финале NASCAR Cup Series
В финальной гонке сезона NASCAR Cup Series главным претендентом на титул выглядел лидировавший Дэнни Хэмлин, который выступает в этом первенстве уже 20 лет, одержал десятки побед, трижды выигрывал «Дейтону-500», создал вместе с Майклом Джорданом новую команду, но ещё ни разу не становился чемпионом. Однако прокол колеса у Уильяма Байрона привёл к выезду пейс-кара, а после решения крю-чифа поменять на пит-стопе четыре колеса, а не два, Хэмлин оказался перед овертаймом позади Кайла Ларсона и в итоге уступил ему титул.
Ландо Норрис — 35-й чемпион мира Ф-1
Титул чемпиона Формулы-1 — самый престижный в автоспорте. В этом году его завоевал Ландо Норрис — 26-летний британец стал лишь 35-м в истории, кому это удалось. Норрис дебютировал в чемпионате в 2019 году, прошёл с «Маклареном» через финансовый кризис, неудачи первых после возвращения граунд-эффекта сезонов, однако в итоге получил быстрейшую в пелотоне машину и на финальном Гран-при года оформил чемпионство, к которому шёл буквально с детства.
Позорный Гран-при Монако
Гран-при Монако — самая скучная гонка в календаре Формулы-1. При современных размерах и массе машин обгонять на узких улицах Монте-Карло в принципе невозможно. В этом году организаторы решили разнообразить заезд – в одной отдельно взятой гонке пилоты обязаны были совершить два пит-стопа. В итоге всё превратилось в фарс: гонщики специально ехали еле-еле, сдерживая соперников позади, чтобы организовать напарнику «бесплатный» пит-стоп. И так по два раза. Произошедшее меньше всего было похоже на гонку, но правило сохранили и на следующий год.
Возрождение Формулы-4 в России
В 2025 году под эгидой РАФ и под руководством экс-пилота Формулы-1 Сергея Сироткина в России стартовало национальное первенство Формулы-4. Уже много лет в стране не было молодёжных «формульных» серий, и вот теперь у вчерашних картингистов есть возможность сделать следующий шаг, познакомиться с актуальной техникой и лучше подготовиться к выступлениям в старших категориях. Среди участников минувшего сезона были, например, Кирилл Куцков и Артём Северюхин, а чемпионом стал Ярослав Шевырталов.
Выход фильма «Формула-1»
Продюсер Джерри Брукхаймер и режиссёр Джо Косински полтора года снимали художественную драму о Формуле-1, и летом 2025 года блокбастер с Брэдом Питтом наконец-то вышел в прокат. Фильм не обошёлся без проблем, тем не менее его премьера стала большим событием не только для чемпионата, но и для всей киноиндустрии. «Формула-1» стала самым кассовым фильмом Apple, сборы в мире перевалили за $ 600 млн, а создатели попали в шорт-лист номинантов на премию «Оскар». Создатели уже думают о сиквеле.
Победа Палоу в «500 милях Индианаполиса»
В сезоне-2024 Палоу стал трёхкратным чемпионом серии IndyCar и пилотом, который за четыре года в «Ганасси» одержал более десятка побед. Однако среди них не было главной — в «500 милях Индианаполиса». В 2025 году испанец это исправил: в финальной фазе гонки он переиграл Маркуса Эрикссона и с шестой попытки одержал победу в самой популярной гонке США. Кроме того, Алекс завоевал в этом году четвёртый чемпионский титул и вышел буквально на новый уровень: его отрыв составил 196 очков, чего в американских «формулах» не было с 1995-го, а из 17 этапов сезона выиграл восемь и ещё шесть закончил в топ-3.
Объявлены пилоты новой команды Формулы-1
В 2026 году в Формуле-1 появится «Кадиллак» — 11-я команда чемпионата. Состав пилотов долгое время оставался неизвестен, но в конце августа американцы наконец его объявили: призовыми гонщиками станут Валттери Боттас и Серхио Перес. Оба ветерана в конце 2024-го остались без места на стартовой решётке, однако теперь получили шанс перезапустить свои карьеры. Причём в «Кадиллаке» хотели бы на сезон-2027 взять Колтона Херту, так что в предстоящем году Валттери и Чеко предстоит сражаться друг с другом за одно место в кокпите.
Норриса освистали после победы
После нескольких ошибок в начале сезона Норрис смог переломить ситуацию и вернуться в лидеры чемпионата. И ключевыми в этом плане стали победы Ландо в Мексике и Бразилии. Однако, к удивлению многих, британца на подиуме стали освистывать — это был ответ болельщиков на то, что ранее в Монце Пиастри по приказу «Макларена» отдал позицию напарнику — многим то решение команды показалось несправедливым по отношению к Оскару. После двух случаев освистывания прекратились, но и Норрис ни одной гонки больше не выиграл.
Аркадий Цареградцев — чемпион RDS GP
Сезон RDS GP в 2025 году завершился сенсационной победой Аркадия Цареградцева. На старте сезона из-за ошибки во второй попытке Царь не прошёл квалификацию, однако затем стал вторым на «Игора Драйв» и «Нижегородском кольце», победил Георгия Чивчяна в финале предпоследнего этапа и на решающую битву приехал в качестве лидера общего зачёта. На чемпионское звание на Moscow Raceway претендовали ещё четыре пилота, но все они столкнулись с теми или иными сложностями, и уже на стадии топ-8 Цареградцев обеспечил себе первое место в общем зачёте и стал двукратным чемпионом RDS GP.
Драма Вязовича на ралли «Шёлковый путь»
Ралли «Шёлковый путь» — главное сражение лучших в мире команд в зачёте грузовиков на ралли-рейдах: «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто». В 2023 году Сергей Вязович принёс белорусской команде первую победу на «Шёлковом пути», но затем Дмитрий Сотников вернул «Белого тигра» в Набережные Челны. В этом году Вязович вновь бросил вызов «Синей Армаде» и за два дня до финиша гонки лидировал в общем зачёте. Однако на девятом этапе экипаж допустил ошибку, и грузовик, наехав на промоину, перевернулся, а Вязович сошёл с дистанции. Первым же стал Антон Шибалов, впервые в карьере выступавший на газодизельном грузовике «КАМАЗ».
Провал чемпиона мира MotoGP
Франческо Баньяя — двукратный чемпион MotoGP, который в сезоне-2024 уступил титул Хорхе Мартину и рассчитывал вернуть себе титул. Однако на деле этот год, по собственному признанию Пекко, стал худшим в его карьере. Баньяя не смог финишировать в пяти последних гонках и занял лишь пятое место по итогам сезона. При этом новый напарник Франческо Марк Маркес за пять этапов до конца чемпионата обеспечил себе седьмой титул, попутно выиграв больше 10 Гран-при.
Авария Бортолето в Сан-Паулу
Авария Габриэла Бортолето в спринте в Сан-Паулу стала, пожалуй, крупнейшей в минувшем сезоне Формулы-1. На последнем круге короткой гонки бразилец боролся за 10-е место с Алексом Албоном, но перестарался на входе в первый поворот: с ещё открытой DRS машину мгновенно сорвало с траектории и бросило в стену пит-лейна, после чего уже разбитый вхлам «Кик-Заубер» полетел в заграждения с внешней стороны и чуть не снёс «Уильямс». Во время аварии гонщик испытал перегрузки в 57g, однако остался цел и невредим и на следующий день вышел на старт как ни в чём ни бывало.