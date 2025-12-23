Непревзойдённый чемпион. Чем доминатор ралли Ожье круче даже Лёба

Бывают отличные гонщики, бывают великие, а бывают — непревзойдённые. И именно последнее отлично характеризует двух последних французских чемпионов мира по ралли, двух Себастьенов — Лёба и Ожье. Но эпоха Лёба давно прошла, в то время как эпоха Ожье продолжается вопреки всему. Включая действия самого Себа. Как чемпионом вновь становится человек, который ну не прям этого хочет, не делает новый титул целью своей жизни?

Как Ожье ушёл, но не ушёл

В уже не таком близком 2022 году казалось: наконец-то мы на постоянной основе будем видеть новых чемпионов мира с другими именами и другой национальности. Ведь Ожье принял решение превратить чемпионат мира скорее в хобби для себя и выступать не на полном расписании, лишь помогая «Тойоте» в развитии машины и в борьбе за Кубок производителей.

Так и было на протяжении трёх лет. Мир получил новую молодую звезду — Калле Рованперя, выигравшего два титула подряд, а раллийное сообщество искренне верило, что мы вступили в новую эру — эру Калле. Но финн достаточно быстро пресытился победами и охладел к WRC. Взяв два титула, Калле принял решение пробовать себя в других сферах — в кольцевых гонках.

Ещё посмотрим, получится ли у финна что-то в кольце на фоне внезапных проблем со здоровьем, а пока отметим: нового Ожье-Лёба из него как-то не вышло. Ведь сам-то Ожье по-настоящему прожить без ралли не сумел.

Ожье, как это часто бывает с раллийными гонщиками, отошёл в сторону, однако быстро осознал: его место всё-таки здесь. После года относительного отдыха (в 2022 году Ожье принял участие только в шести этапах в чемпионате, взяв всего один из них), Себ начал постепенно увеличивать свою программу. И уже в 2023 году стало понятно: даже если у Ожье нет той практики, что у пилотов на полном расписании, он всё равно сильнее их на голову. Каждое появление Себа на этапах WRC делало его неоспоримым фаворитом, а количество отнятых им очков у других претендентов на титул превышало все допустимые нормы.

Себастьен Ожье в 2023 году Фото: Massimo Bettiol/Getty Images

Пропуск трёх этапов? Не преграда для чемпионства

Логично, что, ещё больше увеличив свою программу выступлений в 2024 году, Ожье стал одним из претендентов на титул. Да, взять его не удалось — сказались в первую очередь не три пропущенных этапа, а проблемные гонки в концовке сезона. Но даже пропустив Швецию и Кению, Ожье показал: равных в WRC ему в настоящий момент нет. Более молодым пилотам не хватает как минимум опыта, а «старичкам» WRC — банальной скорости.

В сезон-2025 Ожье, снова почувствовавший вкус борьбы за титул, вступил уже с другим настроем. Да, он всё ещё был «парт-таймовым» пилотом, однако то, в какой форме француз подошёл к сезону, дало понять: этого парня не стоит списывать со счетов из борьбы за титул. И даже пропуск традиционно нелюбимых Себом Швеции и Кении не выбило его из борьбы.

Пропустив в 2025 году три этапа (к Швеции и Кении добавилась Эстония), из 11 оставшихся в 10 Себ финишировал на подиуме, шесть вовсе выиграв. Да, Себу пытался оказать сопротивление Эльфин Эванс, да, последний свой сезон на постоянной основе проводил Калле Рованперя. Но одному не хватило скорости и стабильности, а второму — мотивации. Конечно, уйти чемпионом Калле хотел. Однако не настолько, чтобы оставить позади такого мастодонта, как Ожье. Показательным оказался финал сезона в Саудовской Аравии: на сложнейшей трассе, местами подходившей скорее для «Дакара», чем для классического ралли, Себ отработал куда чище и грамотнее, чем его конкуренты в борьбе за титул.

Титул Себа в 2025 году стал одним из самых ярких событий всего автоспортивного сезона, да, и, наверное, одним их самых ярких событий всей современной истории WRC. Ученик не просто сравнялся, он превзошёл своего учителя и по количеству чемпионских титулов, и по своим достижениям за карьеру. Да, по количеству титулов в главном классе у них сейчас паритет, но история «младшего Себа» явно ещё не закончена.

2025-й принёс Ожье новые победы Фото: Massimo Bettiol/Getty Images

10-й титул в 2026-м?

Ожье доказал, что он — действительно главное лицо ралли последних 10-летий, и даже великому Лёбу добиться такого не удавалось с точки зрения того, какие эмоции вызывает чемпионство 2025 года.

Великий гонщик с великой победой. Теперь, выиграв свой девятый титул, он по праву может считаться непревзойдённым. И, что самое любопытное: даже сейчас, забрав девять титулов, он к ралли не охладел — в отличие от Рованперя. Ожье уже подтвердил, что выступит на 10 этапах в следующем году.

При этом француз продолжает успешно совмещать гонки и семейную жизнь. «Насколько же лучше, когда можно провести дома пару лишних недель! Тем более что в этом году мне пришлось пропустить неделю каникул сына, потому что они пришлись на Ралли Японии. Поездка того стоила, однако я хочу по максимуму такого избегать. Поэтому я объявил, что в следующем году не буду выступать, когда у него каникулы. И заодно хочу закрыть рот людям, которые говорят: «О, ну он выступает, когда чувствует, что сейчас полегче». Всё просто: я смотрю на календарь, и когда в Германии в школе каникулы, то меня на гонках нет», — заявил Ожье в интервью DirtFish.

Таким образом, пропустит Себ четыре этапа. Или лучше сказать — только четыре. Если судить по той форме, в которой он сейчас, не стоит удивляться, когда в следующем сезоне в WRC появится 10-кратный чемпион мира.