Что происходит зимой на бывшей трассе Формулы-1 в Сочи?

Как выглядит гоночный сезон всех команд и пилотов, болельщики более-менее представляют: собственно гонки, перемещения между ними, работа на базе и тесты, если таковые разрешены регламентом. А что происходит, когда гоночный календарь подходит к концу? Как выглядят изнутри зимние испытания? Рассказываем на примере «Сириус Автодрома» — места, куда зимой съезжаются многие российские команды.

«Мы тренируемся всю зиму»

Осенью и зимой на трассе, принимавшей Гран-при России, проходят десятки закрытых тренировок в рамках трек-дней или аренды трека. Команды используют формат закрытых тестов без зрителей и прессы. Во время таких сессий ведётся телеметрия, анализируются данные, моделируются стратегии и темп гонки.

Почему здесь? Всё очевидно: благодаря мягкому климату Сириуса и близости моря трасса доступна круглый год. Температура редко опускается ниже +5 °C, поэтому здесь тренируются даже зимой.

«Сириус Автодром» – единственный в России трек, работающий круглый год, — отмечают представители команды TEAMGARIS. — Это позволяет спортсменам не терять форму и готовиться к соревнованиям без перерывов. Мы тренируемся всю зиму, чтобы «накат» не терялся ни на день. Сейчас идёт подготовка к летнему сезону. В прошлом году это дало огромные плоды: один из наших пилотов Семён Харченко, который тренировался на «Сириус Автодроме», стал чемпионом в классе Mitjet».

Боксы команды TEAMGARIS Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Для команд, которые, как TEAMGARIS, базируются на трассе, в межсезонье проводится полная техническая ревизия: автомобили разбираются, ремонтируются узлы, закупаются новые запчасти и расходники.

Многие инструкторы «Сириус Автодрома» – это профессиональные гонщики с опытом участия в кольцевых сериях, дрифте и гонках на выносливость. Многократный победитель и призер в различных автоспортивных дисциплинах (ралли, дрифт, кольцевые гонки на выносливость), а также пилот и инструктор в Школе гонщика на «Сириус Автодроме» Антон Девякович недавно привёз в бокс очередную награду. Раллийная Subaru Impreza группы 4000N принимала участие в чемпионате Южного округа по классическому ралли, а также выезжала на Кубок России.

«Сириус Автодром» – единственное место, где можно спокойно после ребилда автомобиля от этапа к этапу выехать и протестировать узлы и агрегаты, проверить надежность собранной техники, убедиться, что нагрузка на автомобиль была дана должным образом. При этом нет необходимости нести убытки при передвижении команд и автомобилей в отдалённые районы».

Даже раллийной машине асфальт дает возможность понять, как работают механизмы, трансмиссия, коробка, тормозная система, хорошо ли чувствует себя двигатель, в порядке ли ходовая.

Работа над машиной в боксах Фото: Из личного архива Антона Девяковича

«Мы лично тестировали стойки, – продолжает Антон Девякович. – Выезжали на автодром, ездили, атаковали поребрики и смотрели, как работают стойки амортизаторов на нашем боевом автомобиле. Именно здесь, на «Сириус Автодроме», были обнаружены проблемы со стойками, мы их опять перебирали, собирали заново, выезжали снова на автодром и проводили тесты, что в последующем это позволило нам достойно выступать на этапах по классическому ралли».

«Мы называем это рабочими выходными, – рассказывает инженер одной из команд. – Тут никто не гонится за временем круга. Задача – понять машину, чтобы весной она выстрелила».

Работа над машиной в боксах Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Учебные заезды, трек-дни, Формула-4

В межсезонье продолжает активно использоваться автопарк «Сириус Автодрома»: Ferrari 458 Italia, Lamborghini Huracan, Chevrolet Corvette C8, Porsche 911 Carrera S, BMW M4 Performance и другие спорткары филигранно вписываются в повороты под управлением инструкторов. Мощность некоторых машин превышает 600 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает три-четыре секунды. А новая Tesla Model S Plaid поражает своими 1020 л. с.

Пилоты выезжают на тестовые круги, проверяют работу механизмов и нарабатывают накат, чтобы максимально чётко донести до всех гостей азы управления спорткаром в условиях гоночного трека.

Пошёл дождь? Это не помеха, а часть программы. Мокрый асфальт позволяет оттачивать чувство баланса и плавность действий. Инструкторы уверены: именно под дождём пилоты раскрывают настоящий потенциал.

Инструктор Дмитрий Здомский с очередным подопечным Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

«В дождь автомобиль проявляет свой баланс, заложенный инженерами, — говорит инструктор «Сириус Автодрома» Дмитрий Здомский. — Мы балансируем на грани скольжения, используя инженерный потенциал машины. Кроме того, дождь и мокрый асфальт очень требовательны к водителю. Это очень интересный опыт для тех, кто хочет попробовать себя в сложных условиях трека».

Таким образом, всю зиму на «Сириус Автодроме» продолжаются трек-дни, учебные заезды, корпоративные мероприятия и мастер-классы для всех, кто чувствует вкус скорости. А ещё проходит Зимняя Кольцевая Серия – учебно-тренировочные сборы, которые объединяют два кольцевых класса: Ф-4 и Mitjet.

Заезды Mitjet в Зимней Кольцевой Серии Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

«Трасса никогда не спит, – улыбается один из механиков. – Когда зрители видят красивую гонку летом, они не знают, сколько ночей пилоты провели здесь зимой».