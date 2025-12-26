Громкий скандал с новыми правилами Ф-1. Федерации плевать на нарушение «Мерседеса»?

До старта нового сезона Формулы-1 ещё два с половиной месяца, новые машины появятся на трассе только в конце января, однако первый громкий скандал, связанный с кардинально изменённым регламентом 2026 года, уже вовсю полыхает. Что такого сделал «Мерседес», почему авторы правил безмолвствуют и ждать ли нам новой доминации немецких двигателей?

В чём суть скандала?

Недавно стало известно о спорной хитрости, которую применили немецкие мотористы в новой силовой установке. Идея «Мерседеса» касается степени сжатия в цилиндрах двигателя (грубо говоря, это соотношение объёма цилиндра к объёму камеры внутреннего сгорания). Чем выше степень сжатия, тем эффективнее мотор: выдаёт большую мощность и при этом потребляет меньше топлива. Правда, если перестараться, можно доиграться до детонации топлива.

Так вот, согласно правилам Ф-1, степень сжатия с 2026 года должна составлять 16:1. В прежнем регламенте была пропорция 18:1, сейчас её по ряду причин уменьшили. По неофициальной, но уже вполне проверенной информации, «Мерседесу» удалось добиться фактически прежней степени сжатия. Как? При рабочих температурах определённые детали мотора так удачно расширяются, что создают более выгодную пропорцию. При этом все проверки двигателей проводятся при комнатных +20 градусах — и мотор «Мерседеса» укладывается в нормы.

Есть ли тут нарушение регламента? Ну, как посмотреть. Немецкие инженеры напирают на то, что новый мотор проводит все предусмотренные правилами проверки. Конкуренты же кивают на статью С1.5 технического регламента, согласно которой автомобили Формулы-1 должны соответствовать правилам в любой момент соревнования. А в случае с двигателем «Мерседеса» этот пункт явно не соблюдается. Мы ещё вернёмся к этому разногласию.

Что говорят конкуренты?

Как о секрете узнали соперники? Как и почти всегда в Ф-1: благодаря текучке кадров. Где-то семь месяцев назад один из мотористов «Мерседеса» приступил к работе в моторном подразделении «Ред Булл», где, разумеется, поделился столь важной информацией. «Быки» не стали бить тревогу и вместо этого начали сами работать над идеей, сразу показавшейся перспективной. Ну а дальше тайное знание неизбежно добралось и до всех остальных производителей силовых установок.

И тут можем гадать: то ли у «Феррари», «Хонды» и «Ауди» уже не было времени, чтобы повторить идею, то ли они изначально предпочли копированию попытку зарубить идею «Мерседеса» и тем самым как можно сильнее навредить всему немецкому проекту. В общем, итальянцы, японцы и немцы направили в ФИА совместное письмо с требованием пояснить позицию федерации — считает ли она подобный подход легальным или нет?

«Ред Булл» же отсиживается в сторонке. С одной стороны, тоже ждёт разъяснений, с другой — вроде как продолжает развивать мотор, тоже умеющий добиваться степени сжатия 18:1. При этом — здесь мы вновь опираемся исключительно на слухи — в случае жёсткой позиции ФИА австрийцы якобы имеют возможность выставить стопроцентно легальный двигатель — а вот у «Мерседеса» запасного варианта нет.

И это важнейший нюанс: в 2026 году помимо заводской команды немцы поставляют свои двигатели чемпионам из «Макларена», а также «Уильямсу» и «Альпин». То есть сразу восемь машин могут оказаться без легальных моторов. Добавьте сюда четыре машины с моторами «Ред Булл»…

Моторы «Мерседес» в 2025 году вновь взяли титул Фото: Hector Vivas/Getty Images

Какова позиция ФИА?

Федерация провела уже две встречи с мотористами, никаких официальных заявлений по их итогам сделано не было. Сначала прошёл слух, что ФИА разрешит «Мерседесу» использовать «расширяющиеся» моторы в 2026 году в обмен на обязательство отказаться от этой технологии в 2027-м. Позднее появилась другая информация — что у федерации вообще нет претензий к решению немцев.

Якобы мотивировка ФИА такова: раз у нас нет и пока не предвидится способов так проверять мотор, чтобы официально доказать нелегальность двигателя в рабочем режиме, мы не имеем оснований объявлять идею «Мерседеса» незаконной. Мол, ситуация аналогична гибким антикрыльям: да, камеры на онбордах демонстрируют, как гнутся передние или задние крылья, но раз они выдерживают любые новые проверки на гибкость, так тому и быть.

Кто-то воскликнет — а как же моторы «Феррари» в 2020-м? Почему тогда ФИА жёстко обошлась с итальянцами и заставила «Скудерию» придушить двигатели? Мы не знаем всех нюансов сделки федерации и «Феррари», но считается, что тогда итальянские мотористы химичили с датчиками расхода топлива — то есть грубо нарушали правила, а не как бы «случайно», в силу законов физики, его обходили. Плюс у федерации в конце 2019-го — начале 2020-х годов оказалось достаточно доказательств, чтобы надавить на «Феррари». Сейчас же их нет.

Что будет дальше?

Прежде всего оговоримся: мы пишем про позицию ФИА только на основе слухов: федерация не обнародовала свою актуальную позицию. Очевидно, что после праздников и во время периода презентаций мы услышим комментарии всех действующих лиц.

По сути вопросов два. Первый — если федерация ничего не предпримет, будут ли конкуренты подавать официальные протесты на двигатели «Мерседеса» (и потенциально «Ред Булл») на первом этапе сезона в Австралии. Второй — будет ли ФИА как-то менять правила с прицелом хотя бы на сезон-2027? От этого напрямую зависит, придётся ли «Мерседесу» или его конкурентам перерабатывать ДВС под новую степень сжатия. При этом пример «Ред Булл» показывает: за сезон реализовать проект вполне реально.

Теперь чемпионом точно станет команда с мотором «Мерседес»?

Давайте не торопиться. И дело даже не в том, что аналогичное решение есть и у «Ред Булл». По мнению разных аналитиков, трюк со степенью сжатия даёт где-то 15-20 л.с. и на разных трассах способен принести от одной до четырёх десятых секунды. Это много, но отнюдь не является гарантией доминации. Если даже брать только мотор, то как себя поведёт гибридная составляющая? А насколько эффективным окажется углеродно-нейтральное топливо Petronas по сравнению с продукцией конкурентов?

Добавим сюда построенные по абсолютно новым правилам автомобили. Тот же «Мерседес» за четыре года так по-настоящему и не подружился с предыдущим регламентом — есть ли гарантии, что примерно тот же технический штаб справится теперь? Так что эти дополнительные «лошадки» и десятые на круге — хорошее подспорье, фора, но не гарантия успеха.

Опять же, это мы рассматриваем ситуацию, когда как минимум в этом сезоне «Мерседесу» разрешат использовать своё полулегальное решение. Теоретически ФИА может попробовать добиться компромисса в переговорах с мотористами — например, «в обмен» на отсутствие претензий к «Мерседесу» и «Ред Булл» разрешить другим командам использовать чуть больше энергии или разрешить им одну бонусную доработку своих моторов по ходу сезона.

Пока же повторимся: нет, трюк со степенью сжатия не делает «Мерседес» непобедимым. Если на то пошло, разговоры о доминации двигателей из Германии логичны вовсе не из-за этой конкретной уловки с правилами, а из-за глобального статуса штутгартцев среди мотористов Ф-1. «Ред Булл» и «Ауди» — новички, а «Хонда» успела взять паузу перед новым регламентом и, соответственно, начала позже конкурентов. Так что в равных условиях с «Мерседесом» находилась только «Феррари», по чьему потенциалу всегда будут вопросы. Поэтому немецких моторов боялись и раньше. Просто теперь этот страх стал ещё чуточку сильнее.