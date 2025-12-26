Триумф на Кубке мира, поул в «Инди» и не только. Чего добились в 2025-м российские пилоты

Продолжаем подводить итоги уходящего года и предлагаем вспомнить главные достижения российских спортсменов в автоспорте. Среди них — сенсация в Индианаполисе, триумф на Кубке мира и серебро чемпионата мира.

Роберт Шварцман, IndyCar

После сезона в гонках на выносливость Роберт Шварцман решил продолжить карьеру в американской серии IndyCar и в мае сотворил настоящую сенсацию — впервые за 40 с небольшим лет дебютант стал сильнейшим в квалификации к «500 миль Индианаполиса». Сама «пятисотка» завершилась для Роберта сходом, да и в целом сезон сложился непросто: весь год команду Prema преследовали проблемы. По итогам чемпионата Шварцман расположился на 24-й позиции, а в финале сезона из-за штрафа уступил титул Новичка года Луису Фостеру. Тем не менее Шварцман отлично смотрелся на овалах, финишировав в топ-10 в Мэдисоне и Айове, и показал свой потенциал.

Никита Бедрин, FREC, Формула-3

Для Бедрина сезон-2025 начался с двух этапов ближневосточной Формулы-Regional (FRMEC), и на одном из них — на трассе Гран-при Катара — россиянин каждый из трёх заездов завершил на подиуме. В первой гонке Бедрин победил, а во второй и третьей взял бронзу. На единственном этапе в Формуле-3 на счету россиянина отличные шестое и четвёртое места. Ну а основной программой Никиты в этом году стала европейская регионалка (FREC), где он выступал за скромную Saintéloc. Бедрин регулярно набирал очки, завоевал подиумы в Имоле и Шпильберге, занял по итогам сезона 11-е место и получил награду «Восходящая звезда» от «Пирелли». Вместе с этим россиянин стал девелопмент-драйвером DS Penske и опробовал болид Формулы-Е на тестах. В следующем сезоне Бедрину предстоит дебют в британском первенстве GB3.

Михаэль Белов, FREC

Во FREC в 2025 году также выступал Михаэль Белов. Он пилотировал машину CL Motorsport, которая ещё реже позволяла бороться за очки. Белов несколько раз прорывался в топ-10, а в Барселоне занял шестое место. Таким образом, несмотря на пропуск первого этапа, Михаэль занял 15-ю позицию общего зачёта. Кроме того, Белов в этом году отметился подиумом на этапе Eurocup-3 в Ассене.

Максимилиан Попов, итальянская Ф-4

Сезон-2025 для Попова стал вторым в итальянской Формуле-4. Максимилиан перешёл из AIX в Van Amersfoort Racing и на четырёх этапах поднимался на подиум, а завершил чемпионат на шестой позиции общего зачёта. Параллельно россиянин выступал в итальянском первенстве E4 и финишировал третьим в одной из гонок на трассе «Муджелло», а зимой отметился двумя подиумами в Formula Winter Series.

Артём Северюхин, итальянская Ф-4

Одним из самых ярких дебютантов итальянской Ф-4 стал Артём Северюхин. Российский пилот представлял цвета швейцарской команды Jenzer и на первых этапах почти каждую гонку заканчивал в топ-10. В общем зачёте Северюхин занял 13-е место, опередив своего британского сокомандника Барта Харрисона. Одновременно с этим Артём выиграл одну из гонок в зачёте новичков — в нём Северюхин закончил год на четвёртой позиции. Помимо этого, Артём выиграл девять гонок российского первенства SMP F4 и даже с пропуском двух этапов занял в чемпионате второе место, а также попробовал себя в кузовных гонках.

Северюхин на подиуме гонки TCR Russia Фото: Lada Sport Rosneft

Кирилл Куцков, итальянская Ф-4

Для Куцкова прошедший сезон итальянской Ф-4 тоже стал дебютным. Россиянин выступал за небольшую команду Maffi — тоже швейцарскую — и в пяти гонках набирал очки, но этого хватило лишь на 18-е место по итогам сезона. Вместе с этим Куцков проехал два этапа Центрально-европейской Ф-4 и выиграл три гонки из шести, выступил в испанском первенстве, а кроме того, победил в двух гонках SMP F4.

Николай Грязин, WRC

Российский раллист в этом году выступал в зачёте WRC2 чемпионата мира по ралли и регулярно был среди претендентов на победу: Николай Грязин пять раз заканчивал гонку в топ-3 и трижды занимал вторые места. По итогам сезона Грязин занял третье место чемпионата мира в WRC2, а также стал сильнейшим в WRC2 Challenger — отдельном зачёте для тех, кто ещё не выигрывал титул и не представлял заводские команды. Наконец, в начале сезона Грязин выиграл первый этап чемпионата Европы по ралли, проходивший в Испании. В 2026 году Николаю предстоит выступать выступать в WRC в составе на новой во всех смыслах Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Сергей Ременник и Алексей Игнатов, Кубок мира ФИА по бахам

Пожалуй, самого крупного успеха среди всех российских спортсменов в гонках добились Сергей Ременник и его штурман Алексей Игнатов. Ременник и Игнатов провели сезон в составе команды Nasser в Кубке мира ФИА по бахам, завершили сезон на третьем месте абсолютного зачёта и стали лучшими в классе Challenger. Награду спортсмены получили на FIA Award — главной церемонии награждения федерации, состоявшейся в Ташкенте.

Игнатов и Ременник с наградами за победу в Кубке мира Фото: sergeiremennik.com

Денис Кротов и Константин Жильцов, «Дакар»

В топовом классе внедорожников на ралли «Дакар» в этом году выступил экипаж опытнейших Дениса Кротова и Константина Жильцова на Mini JCW Rally зачёта Ultimate. К сожалению, уже на второй день гонки Кротов и Жильцов потеряли много времени и получили более суток пенализации. Тем не менее дуэт всё же добрался до финиша, причём на четырёх этапах, показав время на уровне топ-10, однако итоговая позиция — лишь 45-е место зачёта Ultimate. В январе Кротов и Жильцов вновь выйдут на старт «Дакара», но уже на Ford Raptor команды M-sport.

Алексей Кузьмич, «Дакар»

Ещё одним российским спортсменом на легендарном ралли-марафоне в этом году был штурман Алексей Кузьмич, который ассистировал местному гонщику Хамаду Аль-Харби. Дуэт выступал на Can-Am Maverick X3 зачёта Challenger и прошёл дистанцию с 25-м результатом в своём классе.

Даниил Квят, IMSA

Проект гиперкара Lamborghini для гонок на выносливость, к которому Квят присоединился в 2024 году, закрыт. Итальянская марка покинула чемпионат WEC ещё до старта сезона, но вышла на старт отдельных гонок IMSA SportsCar Championship. Квят принял участие в четырёх из них, а лучшим результатом его экипажа стало четвёртое место в «Малом Ле-Мане» на «Роуд Америке». Даниил в тот уикенд выступал вместе с Роменом Грожаном и Эдоардо Мортарой. Квят в этом году также протестировал машину Формулы-Е и продолжил работать с организаторами беспилотных гонок A2RL.

Тимур Богуславский, WEC

Богуславский в 2025 году присоединился к заводской команде BMW Team WRT, выступающей в классе GT3 чемпионата мира по гонкам на выносливость. Первая же гонка Тимура в составе баварцев завершилась подиумом — экипаж №31 занял третье место в «1812 км Катара». «24 часа Ле-Мана» для россиянина завершился сходом — на 11-м часу, когда экипаж шёл в топ-3 и боролся за место на подиуме, Богуславский сбил выбежавшего в сумерках на трассу кролика и повредил машину. Ближе к концу чемпионата Богуславский вместе с Аугусту Фарфусом и Яссером Шахином занял третье место в «6 часах Фудзи», а по итогам сезона экипаж занял 10-место. В следующем сезоне Тимур продолжит выступать в WEC, но поедет на Porsche 911 GT3 R команды Manthey DK Engineering.

Богуславский (в центре) после подиума в «6 часах Фудзи» Фото: w-racingteam.com

Владислав Ломко, ELMS

В гонках на выносливость провёл минувший сезон и Владислав Ломко, который с 2023 года остаётся постоянным пилотом Европейской серии Ле-Ман (ELMS). В этом году Владислав выступал за Vector Sport в одном экипаже с Райаном Калленом и Пьетро Фиттипальди, который в конце 2020 года подменял в «Хаасе» едва не сгоревшего в Бахрейне Ромена Грожана. В отличие от прошлого года, экипаж Ломко побед не одерживал, но россиянин дважды поднимался на подиум — в Барселоне и Сильверстоуне, а чемпионат его тройка завершила на четвёртой позиции.

Егор Оруджев, Lamborghini Super Trofeo

Постоянный колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев, победитель прошлогоднего мирового финала Lamborghini Super Trofeo в Хересе, в этом году выступал в этой серии в зачёте Pro-Am. В паре с Шотой Абхазавой Оруджев занял четыре вторых места, а сезон дуэт ART-Line завершил на пятой позиции генеральной классификации.

Максим Орлов, чемпионат Европы и Кубок мира по картингу

На картинговой сцене в этом году отличился Максим Орлов. В мае 17-летний спортсмен, выступающий в классе KZ2, стал чемпионом Европы, в сентябре одержал победу на престижном турнире Champions of the Future, а в октябре записал на свой счёт звание чемпиона мира.

Максим Орлов — победитель Кубка мира Фото: Пресс-служба РАФ

Дмитрий Саморуков, NHRA

Многократный чемпион России по дрэг-рейсингу Дмитрий Саморуков в последние годы выступает в соревнованиях NHRA — самых престижных на планете состязаниях в ускорении на четверть мили. По итогам сезона-2025 Саморуков занял 14-е место в классе Pro Mod, причём на этапе в Вирджинии Дмитрий стал серебряным призёром, уступив лишь будущему чемпиону Джей-Ар Грею.