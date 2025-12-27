Эра Ландо Норриса в Формуле-1? Нет, этого не будет

С подачи одного фейк-аккаунта по ходу нынешнего сезона Формулы-1 пошли шутливые разговоры, что чемпионат вступает в эру Ландо Норриса. После триумфа британца в Абу-Даби возник вопрос: а может, стоит всерьёз отнестись к заявлению, которое приписали Заку Брауну? Пусть даже Норрис выиграл титул не в столь уверенном стиле, как это делал Макс Ферстаппен в «Ред Булл» на протяжении последних трёх лет. Есть ли шанс, что за первым триумфом стремительно последуют новые? Попробуем разобраться.

Правила против Ландо

И сразу же – важный аргумент «против». Перед переходом на новый технический регламент в принципе не стоит говорить, что мы вступаем в какую-либо эру. Кардинально новые болиды – эра не одного человека, а, скорее, эпоха неопределённости. Прогнозы в целом дело неблагодарное, а в таких условиях – и подавно.

Пока сложно сказать, насколько хорош окажется «Макларен» в ближайшие годы. Так что и о том, что Норрис сейчас будет штамповать победы в гонках и чемпионатах, тоже говорить рано.

«Давление единички»

Кроме того, неизвестно, как Норрис справится с так называемым «давлением единички». История Формулы-1 знает множество случаев, когда пилот, став чемпионом мира на технике, превосходящей на голову соперников, затем сталкивался с проблемами, получив в своё распоряжение чуть более медленный автомобиль.

Норрис на протяжении своей карьеры не демонстрировал какой-либо гениальности за рулём средней техники и не прыгал выше головы, а все его успехи пришлись на времена, когда машины в цветах папайи были лучшими в пелотоне. Так что если Норрис с переходом на новый регламент получит в своё распоряжение технику, которая будет всего лишь средней, с победными сериями могут возникнуть большие проблемы.

Будет ли у Норриса столько же поводов для радости в 2026-м? Фото: Clive Rose/Getty Images

А что там конкуренты?

Не стоит забывать и о главных конкурентах Норриса. Потеря титула в 2025 году – не повод говорить, что прежняя эра Ферстаппена закончилась. Макс по-прежнему очень быстр и голоден до побед. Плюс, в отличие от Ландо, он способен побеждать даже на чуть более медленной и так себе управляемой технике.

Судя по разговорам относительно двигателей, у «Макларена» не будет супермедленной машины – они станут использовать те самые пресловутые моторы «Мерседес». Однако не будем забывать, что и в «Ред Булл» станут использовать ту самую технологию, которая стала объектом обсуждения в это межсезонье. Также держим в голове заводской «Мерседес» с Джорджем Расселлом.

Великий пилот или чемпион-однодневка

Итожим: не стоит и удивляться, если титул Ландо в сезоне-2025 в принципе станет первым и последним в карьере. Помимо потенциального западения темпа с точки зрения техники, не стоит сбрасывать и психологический фактор. Конечно, в 2025 году Норрис доказал, что морально он гораздо сильнее, чем полагали почти все эксперты, но пока неизвестно, как Норрис справится с давлением при защите титула.

В этой эре неопределённости именно результаты нового сезона, умение либо неумение справиться с психологическим давлением сделает из Ландо либо великого пилота, либо чемпиона-однодневку. И второй вариант в настоящий момент более чем реален – слишком много факторов говорит о том, что защитить свой титул Норрису будет очень сложно, а вернуть чемпионскую «единичку» в случае потери – ещё сложнее.