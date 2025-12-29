Лучшие пилоты поколения: рейтинг гонщиков Формулы-1 за последние четыре года

С завершением 2025 года в Формуле-1 заканчивается эпоха турбогибридных болидов с граунд-эффектом. Она началась со вступлением в силу регламента сезона-2022, который, в отличие от предыдущих, разрешал инженерам использовать в конструкции днища тоннели вентури. Предполагалось, что в таком случае эффект грязного воздуха позади машины будет меньше сказываться на уровне прижимной силы преследователя, и это позволит пилотам активнее бороться на трассе друг с другом. В 2022-м преследовать соперника действительно стало немного проще, но по мере развития машин грязный воздух вновь стал серьёзной проблемой. Можно подытожить, что со своей главной задачей создатели этого технического регламента не справились.

Вместе с этим существенно изменился характер самих шасси. Чтобы обеспечить днищу стабильное положение, инженерам пришлось переработать подвеску, чтобы та гасила колебания корпуса в поворотах, а также на разгонах и торможениях. Ощущения от пилотажа стали менее естественными, и не всем пилотам удалось адаптироваться к этим машинам.

Уже много лет редакция «Чемпионата» в лице самого субъективного автора раздела оценивает выступления пилотов после каждой гонки, и в честь завершения цикла технического регламента мы решили составить сводный рейтинг пилотов на основе их оценок за последние четыре года. Хотя догадаться, кто был в этот период лучшим пилотом, нетрудно.

10. Алекс Албон

В 2022 году, после сезона в качестве запасного гонщика «Ред Булл», Албон вернулся на стартовую решётку с «Уильямсом» и смог пересобрать себя заново. Алекс на три года стал лидером британской команды и сыграл важную роль в возвращении коллектива в середину пелотона. И пусть концовка сезона-2025 получилась неважной, а на подиум «Уильямс» вернул не Албон, а Сайнс, это на самом деле хорошая новость: с появлением более сильного, чем Логан Сарджент, напарника таец будет активнее прогрессировать и вполне может вновь стать лидером команды.

9. Карлос Сайнс

Начало эпохи граунд-эффекта Сайнс встретил в «Феррари» и в 2022-м одержал свою первую победу в Формуле-1. Выступая за «Скудерию», Карлос держался на уровне Шарля Леклера и продемонстрировал, что способен бороться среди топ-пилотов. Испанец к тому же красиво выиграл в Сингапуре, а затем, ещё не восстановившись после аппендицита, первенствовал в Австралии. В «Феррари», однако, предпочли Карлосу Хэмилтона, и Сайнсу пришлось уйти в «Уильямс». Переход поначалу складывался непросто, однако Карлос нашёл общий язык с машиной и дважды поднимался на подиум Гран-при. Под конец сезона-2025 Сайнс и вовсе фактически в одиночку тащил британскую команду и доказал, что по-прежнему находится на пике формы.

Сайнс на подиуме Гран-при Катара 2025 года Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

8. Исак Хаджар

Исак Хаджар стал лучшим дебютантом сезона-2025 и за 23 гонки (Гран-при Австралии завершился вылетом на прогревочном круге) превзошёл ожидания «Ред Булл». Восьмое место в рейтинге выглядит завышенным, поскольку у француза ещё было не так много времени нас разочаровать, но будем считать это своего рода авансом. В сезоне-2026 Хаджар будет выступать за основную команду австрийцев бок о бок с Максом Ферстаппеном. И для француза это станет даже более трудным испытанием, чем дебют в Формуле-1, ведь Макс буквально только что похоронил карьеру куда более опытного Юки Цуноды. К счастью для Исака, в следующем году в Формуле-1 появятся новые машины, и времени на адаптацию к ним у него будет столько же, сколько у Ферстаппена.

7. Льюис Хэмилтон

По Льюису Хэмилтону переход на новые машины ударил ярче всего. Поначалу казалось, что проблема – в капризном шасси «Мерседеса», с которым британцу иногда даже удавалось сладить, однако затем экс-чемпион всё больше уступал Расселлу и даже на фоне двух побед в сезоне-2024 смотрелся не слишком здорово. А в 2025-м, когда Хэмилтон перешёл в «Феррари», всё стало ещё хуже: на ещё более капризной и непредсказуемой машине, да ещё и оснащённой непривычной тормозной системой, Льюису не удаётся демонстрировать максимума ни в плане скорости на круге, ни в плане стабильности. Хэмилтон в итоге стал первым в истории призовым гонщиком «Феррари», который три раза подряд не вышел из Q1.

6. Оскар Пиастри

Оскар Пиастри дебютировал в Формуле-1 в 2023 году, так что вся его карьера прошла на машинах с граунд-эффектом. Австралиец неплохо смотрелся в первый сезон, но во второй ожидаемого прогресса не показал и продолжал проигрывать Норрису. Однако на третий год Оскар всё же продемонстрировал свой потенциал и в какой-то момент даже считался главным претендентом на чемпионство. Титул австралиец упустил, смазав концовку сезона, но если тенденция продолжится и в 2026-м Оскар прибавит в стабильности, то может взять у Ландо реванш. А вот будет ли это частью сражения за титул, в первую очередь зависит от «Макларена».

5. Фернандо Алонсо

Перебравшись из «Альпин» в «Астон Мартин» в конце 2022-го, Алонсо принял верное решение: в сезоне-2023 Фернандо вернулся на подиум, а в первых восьми гонках шесть раз был в топ-3. Увы, затем, темп «Астон Мартин» стал падать, и в последние пару лет машине далеко не всегда хватает скорости даже для финиша в топ-10. Тем не менее Алонсо, несмотря на свой — почтенный, по меркам Формулы-1, — возраст, держится на высочайшем уровне. Время от времени испанец всё же допускает ошибки, но они крайне редки. Так что, если Эдриан Ньюи не подведёт, у Алонсо всё же будет шанс на третье чемпионство в «Больших призах».

Алонсо на подиуме Гран-при Бахрейна 2023 года Фото: Peter Fox/Getty Images

4. Джордж Расселл

Для Расселла сезон-2022 стал первым в составе «Мерседеса», и тогда для британца, несмотря на опыт в «Уильямсе», всё было в новинку. Считалось, что Джордж должен равняться на Хэмилтона и учиться у семикратного чемпиона, однако довольно быстро выяснилось, что Расселлу ничего не мешает уже сейчас ехать на уровне Льюиса. Поначалу, правда, Джордж допускал ошибки, но затем прибавил в стабильности и в сезоне-2024 был уже заметно сильнее Хэмилтона. В этом году Расселл вновь попробовал себя в новой роли: теперь он — лидер команды. И снова справился блестяще: 2025-й получился, пожалуй, лучшим в карьере Джорджа.

3. Ландо Норрис

Машины поколения с граунд-эффектом принесли Норрису чемпионское звание. Не секрет, что Ландо часто ошибался, а его неудачные старты с поула и вовсе стали мемом. Начало сезона-2025 для британца тоже выдалось непростым — он чуть ли не на ровном месте цеплял стены и терял очки. Но Норрис не опускал руки, уверенно выиграл Гран-при Монако, а затем, когда у соперников стали возникать проблемы, переломил ситуацию и в последней гонке чемпионата оформил титул. Будет ли он единственным, покажет время, но факт в том, что на старте первого этапа сезона-2026 Ландо будет сильнее и увереннее в своих силах, чем на старте первого этапа своего чемпионского сезона.

2. Шарль Леклер

Для Леклера переход на новые машины тоже не стал проблемой, причём самую первую гонку этого технического регламента — Гран-при Бахрейна 2022-го — выиграл именно Шарль. Поначалу даже казалось, что монегаск сможет вступить в борьбу за чемпионство, однако дотянуться до лидеров — «Ред Булл» и «Макларен» — «Феррари» так и не удалось. Зато именно на болиде с граунд-эффектом Леклер в сезоне-2024 выиграл свой первый Гран-при Монако, а позднее в том же году во второй раз в карьере победил на Гран-при Италии. У Шарля есть всё необходимое для борьбы за чемпионство — кроме достойной машины. И, по слухам, если её у «Феррари» не будет и в 2026-м, монегаск может найти себе другую команду.

Леклер и Ферстаппен на Гран-при Японии 2022 года Фото: Clive Rose/Getty Images

1. Макс Ферстаппен

Из четырёх чемпионатов, прошедших по этому техническому регламенту, Ферстаппен выиграл три. Макс ещё до 2022 года считался одним из лучших пилотов на стартовой решётке, но за прошедшие четыре сезона нидерландец заметно вырос и повзрослел. За рулём Ферстаппен словно сам становится машиной и за счёт идеального чувства автомобиля превосходно работает с резиной и находит время там, где другие теряют. Пожалуй, единственный недостаток пилота — проблемы с контролем эмоций. Тем не менее не будет преувеличением назвать Макса одним из лучших пилотов в истории автоспорта вообще.

Каким будет новое поколение?

В 2026 году Формула-1 перейдёт на совершенно новые болиды. Они станут чуть компактнее и легче и вновь будут оснащаться плоским днищем. Фактически инженеры проектировали эти автомобили с нуля, так что расстановка сил почти наверняка существенно изменится.

Кроме того, у машин появятся новые двигатели: в плане конфигурации они не слишком отличаются от тех, что использовались в последние годы, однако теперь составляющая гибридного элемента станет намного важнее — ему предстоит выдавать почти половину от мощности силовой установки.

Предсказать расстановку сил в данный момент невозможно, но можно с уверенностью сказать, что почти половина пелотона рассчитывает включиться в борьбу за чемпионство: к привычным грандам в лице «Макларена», «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса» рассчитывает присоединиться «Астон Мартин». Так что начало сезона точно будет захватывающим!